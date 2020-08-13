Украинская экономика после введения санкций против РФ стала сильно зависеть от «белорусской форточки», через которую на Украину поступают российские товары. Однако на фоне проходящих в Белоруссии протестов власти северной соседки временно перекрыли границу с Украиной

Это сразу же сказалось на стабильности украинской экономики. В первую очередь снизился уровень покупки иностранной валюты из-за падения товарооборота с Белоруссией и, соответственно, с РФ. Буквально за день, 10 августа, объем валютных торгов рухнул в два раза. Западные СМИ: Лукашенко наверняка сохранит власть, но будущее Белоруссии туманно © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Украина стоит на втором месте после РФ в списке основных получателей белорусского экспорта — общий объем около $4 миллиардов. В списке основных импортеров Белоруссии Украина стоит на четвертом месте (общий объем $1,5 млрд). Временный поверенный в делах Беларуси в Украине Кирилл Камышев недавно обратил внимание, что сотрудничество Украины и Беларуси продолжается вне зависимости от ситуации. «Двум государствам с товарооборотом почти в 6 млрд. долларов нельзя прекращать общение», — заявил Камышев.

Финансовый аналитик Василий Невмержицкий считает, что перекрытие границы на себе прочувствует украинский бюджет, который лишится крупного источника пополнения. «Если в Белоруссии пойдут на закрытие границ из-за общественных беспорядков, то сильно уменьшиться наш товарооборот. Ведь Украина через этого соседа закупает не только белорусские товары, но и российские. Свернутся поставки товаров сразу по двум ключевым странам-торговым партнерам. Это прочувствует на себе украинский бюджет, поскольку уменьшатся сборы по НДС и по таможенным пошлинам, а также наш межбанк. Доллар будут закупать еще менее активно из-за того, что товары не идут», — говорит Невмержицкий.

Однако краеугольным камнем украино-белорусских экономических отношений является нефть и нефтепродукты. Хотя Белоруссия и не нефтеносная страна, но является основным источником поступления нефти и дизельного топлива на украинский рынок. Около 35% украинского бензина — из Белоруссии и примерно столько же — из РФ, но большая его часть тоже поставляется через Белоруссию. Завозится нефть преимущественно с Мозырского нефтеперерабатывающего завода через Коростень, в Житомирской области. Как говорили украинские аналитики с 2014 года, без белорусской нефти не двинется ни один украинский танк. Пока Украина не испытывает нехватки топлива и нефти, поскольку НПЗ заранее сделали определенные запасы, но если Белоруссию охватят длительные беспорядки, в перспективе такие проблемы могут возникнуть. Как следствие на Украине могут подняться цены на бензин, а, следовательно, — на все товары, так как для поиска альтернативных источников и маршрутов потребуется время. Майдан в Киеве и Плошча в Минске: в чём сходства и различия? © REUTERS, Jedrzej Nowicki/Agencja Gazeta/via REUTERS

Украинские эксперты просчитали, что бензин может подорожать в полтора раза, а перебои с поставками могут вызвать панический ажиотажный спрос. Более всего украинские нефтетрейдеры опасаются, что в случае серьезных беспорядков белорусские НПЗ попадут под контроль российского «Газпрома», у которого появится мощный рычаг давления на Киев. Директор Научно-технического центра "Психея" Сергей Сапегин считает, что украинским властям не удастся успокоить паникёров, так как существенного резерва топлива нет.

«В Украине нет стабилизационного резерва топлива. У правительства не будет возможности успокоить рынок. Мы очень уязвимы от нестабильности в России и Беларуси. Подорожание цен будет носить ажиотажный характер — люди увидят дестабилизацию рынка и начнут скупать бензин. Цены в такой ситуации регулировать очень тяжело. Наше правительство не готово к этому», — говорит Сапегин.

Ударить по украинской экономике может и возможная девальвация белорусской валюты, так как это сделает украинскую продукцию сравнительно менее конкурентоспособной. В украинских супермаркетах и сейчас сплошь и рядом можно встретить белорусскую продукцию: мороженое и масло, шоколад и морепродукты, текстиль и велозапчасти, косметику и минеральные удобрения, цена которых примерно равна украинским аналогам, но значительно лучше по качеству, а значит — пользуется большей популярностью у потребителей.

В такой ситуации украинские производители будут требовать введения дополнительных пошлин или санкций против Белоруссии, напирая на «недемократический характер» и «подавление гражданских свобод», цитируя посольства западных стран.

Длительные беспорядки или нестабильность в Белоруссии ударят косвенно и по оборонной сфере Украины. Украинские предприятия «Укроборонпрома» и прочие, ориентированные на выпуск продукции для армии, с 2014 года во многом зависят от военно-технического сотрудничества с Белоруссией, а белорусские специалисты помогали наладить выпуск военной продукции, хотя формально Белоруссия старалась придерживаться статуса «нейтральной площадки».

«Руководитель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Олег Двигалев заявил, что военно-техническое сотрудничество с Украиной «не реализуется», поскольку Беларуси важно поддерживать статус нейтральной площадки по урегулированию украинского кризиса. С одной стороны, чиновник не слукавил: официально предприятия, подчиненные Госвоенпрому Беларуси, не торгуют с Украиной. Но очевидно и другое: отстоять свою независимость Украина смогла в значительной степени благодаря поставкам из Беларуси и военно-техническому сотрудничеству Киева и Минска», — писал белорусский либеральный журналист Денис Лавникевич.

Если в 2014-2015 это сотрудничество осуществлялось напрямую, то с 2018 года уже преимущественно через фирмы третьих стран и совместные предприятия, позволяющие официальному Минску быть как бы ни при чем. Например, крупнейший белорусский производитель военной оптики «БелОМО» действительно не продавал ничего Украине, но эти поставки осуществлялись через другую белорусскую компанию — Yukon Advanced Optics Worldwide. «Революция спальных районов»: как выглядит протест в Белоруссии изнутри © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Еще недавно Минск рассматривал украинский рынок в качестве приоритетного для экспорта электроэнергии после запуска БелАЭС, но этим планам может помешать лобби Ахметова, которое стремится монополизировать украинский рынок и отсечь конкурентов, чтобы можно было бесконтрольно повышать цены.

В целом же можно сказать, что для украинской экономики критически важным фактором является стабильность в Белоруссии и сохранение хотя бы нынешнего уровня экономического сотрудничества. Белоруссия является основным окном для экспорта/импорта в страны СНГ и первую очередь — РФ в обход собственных же санкций. Если Белоруссия надолго перекроет границу с Украиной или Россия в случае переворота в Минске перекроет российско-белорусскую границу, украинская экономика этого может не пережить, а украинская армия — остаться без поставок топлива. Тем не менее, для украинских националистов в долгосрочной перспективе Белоруссии отводится важное место в формировании блока антироссийских государств от Балтики до Черного моря, а именно такую повестку дня Киеву пытаются навязать в НАТО и в частности аналитики из Atlantic Council. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин, считает, что перетягивание Белоруссии на свою сторону является вопросом выживания Украины.

«Выборы в Беларуси не станут логическим или не совсем концом. Все самое интересное начнется после них. Нам нужно бороться за европейскую Беларусь, эту борьбу не можем и не должны проиграть, это вопрос нашей безопасности и нашего существования», — написал Климкин в день белорусских выборов. Таким образом, при любом исходе в Белоруссии Киев выигрывает. Если ситуация там успокоится и всё вернется на круги своя — Киев выигрывает экономически, а если нет и в Минске реализуется сценарий «цветной революции» — выигрывает политически.