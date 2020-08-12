Известный международный финансист Джордж Сорос отмечает в среду, 12 августа, юбилей - девяносто лет. Однако почтенный возраст не мешает миллиардеру оставаться в центре международных событий. Вот и сейчас ему приписывают влияние на белорусские события

Имя Сороса постоянно мелькает в новостных лентах — причем его связывают с политическими интригами, массовыми уличными протестами, переворотами и теневой, закулисной стороной политического процесса. А безумные конспирологи приписывают финансисту огромное, если не решающее влияние на резонансные события современности, включая украинский Евромайдан, столкновения в Республике Беларусь или уличные протесты в США.

Фигура этого человека находится в центре многочисленных теорий заговора, где его представляют вершителем человеческих судеб. Парламент Венгрии принял специальный законопроект «Остановить Сороса», обложив большим налогом связанные с ним организации, на Сороса обрушивались Трамп, Орбан и Эрдоган. Политическое влияние специалиста по финансовым сделкам действительно велико, однако созданный ему образ тайного повелителя мира является банальной мистификацией, грамотно поставленным информационным пиаром, раздувающим роль и значение американского бизнесмена. А самого юбиляра было бы точнее назвать Великим комбинатором — примерно в том смысле, который вкладывали в этот титул советские литераторы Ильф и Петров.

Дьердь Шварц появился на свет в Будапеште, в семье богатого венгерского предпринимателя, который писал книги на эсперанто. Семье удалось пережить еврейские погромы и Холокост, но будущему миллиардеру пришлось изменить фамилию и принять христианство. В 1947 году молодой Сорос перебирается в Лондон, где посещает лекции Карла Поппера — австрийского философа-постпозитивиста, который ввел в обиход концепцию «открытого общества», пропагандируя идеологию рыночного фундаментализма и либеральной западной демократии. Это оказало большое влияние на юного венгра, решившего использовать в своих целях разрушительную стихию свободного рынка. Уроки были усвоены, и, как показало время, он весьма преуспел в этом специфическом начинании. Скубченко: Теперь Сорос нас будет грабить как владелец «Нафтогаза» © Facebook, Александр Скубченко

Финансовая карьера Сороса началась в Нью-Йорке, где он работал в брокерской компании, специализируясь на изучении фондовых рынков с целью перепродажи акций и облигаций. Джордж внимательно присматривался к поведению биржевых игроков, которые совершали сделки, основываясь на поверхностной информации, под влиянием сиюминутных предположений и запущенных кем-то слухов. Биржу постоянно сотрясали скачки и обвалы, и молодой финансист быстро понял, что на организации управляемой паники можно заработать огромное состояние. «Основная идея Сороса — сосредотачиваться на психологии инвесторов», — пишет об этом в своей книге исследователь Себастьян Маллаби.

Это был высший пилотаж финансовой спекуляции, и Сорос действовал здесь с виртуозностью Остапа Бендера, изыскивая множество способов сравнительно честного изымания денег у других рыночных игроков. Как заявлял впоследствии сам финансист, если в правилах есть лазейка, это является проблемой тех, кто их создавал, и у него нет на этот счет никаких моральных проблем. Созданный им фонд совершал спекулятивные операции с ценными бумагами, позволив заработать сотни миллионов долларов и славу одного из самых беспощадных хищников в опасных рыночных джунглях. Эта репутация укрепилась за Соросом после «черной среды» — 16 сентября 1992 года финансист сыграл на резком падении британского фунта против немецкой марки, получив за день более миллиарда долларов, что нанесло невиданный ущерб пострадавшему от этой операции Банку Англии.

Впоследствии подобные схемы применялись глобальными спекулянтами в разных странах. При этом атаки на валюту того или иного иностранного государства основывались на информационных вбросах, которые расшатывали финансовый рынок, провоцируя на нем разрушительные штормы. Уроженец Будапешта был активен на этом поприще до такой степени, что ведущий американский экономист, нобелевский лауреат Пол Кругман предложил ввести термин «соросы» — для обозначения крупных биржевых спекулянтов, запускающих подобные валютные кризисы.

Помимо этого Джордж Сорос зарабатывал на оперативно полученных инсайдах, позволявших ему управлять колебаниями биржевых курсов. Так, в 2002 году Парижский суд признал его виновным в получении конфиденциальных сведений в целях извлечения прибыли, приговорив к штрафу в 2,2 миллиона евро за операции с акциями французского банка Societe Generale. Однако к тому времени Сорос уже осваивал для себя новую, еще более перспективную и доходную область приложения своих финансовых капиталов — общественную жизнь и тесно связанную с ней политику.

Первый фонд «Открытое общество» был создан Соросом более сорока лет назад — в 1979 году, — а впоследствии на его основе было создано множество «некоммерческих» структур, призванных способствовать развитию гражданского общества. Изначально они были нацелены на подрывную деятельность в государствах Восточного блока, противостоявших политическим интересам США. Сорос видел нарастающие кризисные проблемы советской системы, изо всех сил стараясь приблизить ее крушение. При этом он руководствовался соображениями практического порядка. Ведь получатели грантов делали успешные карьеры в правительствах постсоциалистических стран, обеспечивая его влияние в этих молодых и полностью зависимых от Запада демократиях.

Американский миллиардер прекрасно понимал долгосрочные выгоды, которые сулило подобное вложение средств. Задача состояла в том, чтобы вырастить новое поколение управленческих кадров, полностью зависимых от своих внешних спонсоров, которые получали в качестве благодарности самые лакомые куски приватизируемой госсобственности. Иногда эта политика встречала сопротивление — так, в 1997 году Лукашенко запретил в Белоруссии деятельность Фонда Сороса, что сделало его одним из врагов международного спекулянта. Генеральная прокуратура России также внесла фонд «Открытое общество» в список «нежелательных организаций», заявляя, что его деятельность угрожает безопасности государства. При этом Соросу припомнили его высказывания от 13 августа 1998 — ровно двадцать два года назад, когда именинник потребовал девальвировать рубль, сыграв свою роль в драматической истории ельцинского дефолта.

Но в большинстве случаев грантовые организации процветали, а их воспитанники постепенно формировали собой новый постсоветский политический класс. Так, украинский фонд «Відродження» вскормил целое поколение либеральных и националистических активистов, которые называли его между собой характерным словом «Ведро». Эти вечно молодые политики массово вошли во власть после победы Евромайдана, получив емкое народное прозвище «соросята». А президент Петр Порошенко наградил Джорджа Сороса орденом Свободы — в ознаменование его заслуг в деле утверждения украинской демократии. Сорос будет использовать Украину, чтобы уничтожить и Трампа, и Байдена - Джангиров © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Эта награда была более чем заслуженной. Американский финансист активно лоббировал в своих целях постмайдановское правительство, используя связи в аппарате правящей Демократической партии США и руководстве международных финансовых организаций, посадивших Украину на наркотическую иглу кредитов. Тесная причастность к этим сферам окончательно сформировала демонический имидж Сороса. А сегодня Трамп объявляет его сердцем и мозгом заговора поддерживающих Байдена леваков, которые якобы специально устроили в Америке «черный майдан» против полицейского насилия и расизма.

Конечно, это всего лишь пропагандистский миф. Протесты в США имеют под собой реальную социально-экономическую основу, настоящие американские левые не поддерживают Байдена, а миллиардер Сорос является убежденным антикоммунистом и яростным защитником системы глобального капитализма, которая сталкивается сейчас с вызовами экономического кризиса, пандемии и массовых бунтов. Лоббистские возможности Сороса позволяет ему влиять на коррумпированные постсоветские государства. Однако эти возможности преувеличены, а сам юбиляр, примеряющий на себя благозвучное звание филантропа, все равно остается удачливым и расчётливым спекулянтом. И его биография всегда будет напоминать потомкам о том, что большой бизнес является разновидностью банального мошенничества.

Не тайный повелитель Вселенной, а нечистый на руку комбинатор — таким войдет в историю празднующий девяностолетие Сорос.