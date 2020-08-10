У белорусских властей достаточно ресурсов и политической воли, чтобы жестко подавить протесты оппозиции, считают политические эксперты. Однако для самого Лукашенко это может быть чревато «венесуэльским сценарием» или даже закатом его политической карьеры

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы.

Центральная избирательная комиссия предварительно объявила о победе на выборах президента действующего главы государства Александра Лукашенко. Оппозиция этого не признаёт. В Сети массово выкладывают протоколы с данными о победе Светланы Тихановской.

Власти жестко подавили протесты

По заявлениям ЦИК, Лукашенко набирает на президентских выборах 80,23% голосов, домохозяйка Светлана Тихановская — 9,9%. Остальные кандидаты набрали меньше 2%. Против всех высказались 6,02% избирателей. Майдан не прошел. Лукашенко удалось удержать ситуацию, но гарантий на будущее нет © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Явка была очень высокой — 84,23%, как сообщил ЦИК.

Вечером 9 августа несогласные с победой президента, который находится у власти 26 лет, провели автопробег по Минску, на пересечении проспектов Машерова и Победителей начались столкновения протестующих с сотрудниками ОМОН, позже к ним на подмогу прибыли подразделения внутренних войск. Прошли массовые задержания.

Белорусские власти жестко подавили выступления оппозиции в ночь на 10 августа. Акции протеста прошли по всей стране.

В Минске силовики в полной экипировке со щитами вытесняли протестующих из центра города, а когда те пытались прорвать оцепление на площади у стелы «Минск — город-герой», применили светошумовые гранаты и баллончики с перцовым газом. Протестующие разошлись примерно к рассвету.

Лидеры белорусской оппозиции заявляют, что готовы к долгосрочным протестам.

Своим мнением о прошедших выборах с изданием Украина.ру поделились политические эксперты. Они также спрогнозировали, как дальше будет развиваться ситуация в Белоруссии. «Надо что-нибудь выторговать». Как Украина намерена нажиться на ситуации в Белоруссии © пресс-служба президента Украины

«Майданом и не пахнет»

Директор фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко сейчас находится в Минске. По его словам, Майданом там и не пахнет: «сейчас здесь все тихо, спокойно, поэтому я считаю, что выборы состоялись».

Политолог прогнозирует, что Россия признает результаты выборов.

«Я думаю, что Россия признает. Вчерашнее заявление Лукашенко о том, что «вагнеровцы», скорее всего, будут возвращены в Россию, показательно. Я не думаю, что оно появилось просто так», — отметил эксперт.

Что касается Запада, то здесь будет некая игра: Запад в своем стиле будет торговаться, но он прекрасно понимает значение Белоруссии как транспортного коридора и важного экономического посредника во всех евразийских процессах. Поэтому, считает политолог, решения будут приниматься, исходя из политических соображений. Кость Бондаренко о выборах в Белоруссии: Никаким Майданом в Минске и не пахнет © РИА Новости, Нина Зотина

Возможен «венесуэльский сценарий»

До выборов Лукашенко будто сознательно нарывался на максимальный конфликт и заранее спланировал самый решительный бой, считает политический философ Антон Розенвайн. Он подчёркивает, что практика посадок оппозиционных кандидатов не могла не сыграть на обострение.

«Думаю, мы не видели даже десятой доли возможностей уличной оппозиции. Ожидаю сюрпризов. Например, стволов из Украины. Другое дело, их можно применить сразу в ходе уличных протестов, а можно начать грабить с ними банки спустя пару недель.

Не удивлюсь, если разыграют карту венесуэльца Хуана Гуайдо: оппозиционный кандидат объявляет себя победителем, Запад признаёт, а в стране начинаются акции гражданского неповиновения с участием спекулянтов и откровенного криминала. Спекулянты скупают отдельные группы товаров и создают дефицит, бандиты отвлекают полицейские силы, демонстрируют их слабость и беспомощность», — рассказал Розенвайн.

Философ прогнозирует, что Запад не признает результатов. А Россия признает и «будет помогать выживать» Белоруссии. Антон Розенвайн: В Белоруссии может появиться оружие из Украины © kp.ru

«Сигнал к закату эпохи Лукашенко»

Белорусской оппозиции не удастся оспорить результаты выборов, поскольку «всё государство там фактически является частной корпорацией семьи Лукашенко», поэтому добиться правды там невозможно. Такое мнение у политолога, члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько.

Он убеждён, что в реальности были другие результаты выборов — «причем зеркально иные: это оппозиция в лице Тихановской набрала около 70%, а Лукашенко — 15-16%, не более того».

«Сам Лукашенко говорил, что главное — не как голосуют, а как считают голоса. В Белоруссии нет видеокамер на избирательных участках, в Белоруссии практически нет наблюдателей (многим она отказала, многие сами отказались туда ехать).

Так что эти выборы безусловно нелегитимны. Лукашенко просто переназначил себя на шестой срок, не более того», — заявил Безпалько. Богдан Безпалько о выборах в Белоруссии: России все равно придется иметь дело с Лукашенко © РИА Новости, Нина Зотина

В любом случае, отмечает он, проблема для Лукашенко заключается в том, что он проспал резкий рост политической активности в Белоруссии. Количество митингов, подписантов, количество усталости от его семьи очень выросло.

«Безусловно, для Лукашенко это очень тревожный сигнал. По сути, это сигнал к закату его эпохи. Может быть, она продлится еще 5-6 лет, но уже точно не больше. И вряд ли ему удастся передать власть по наследству своему сыну», — спрогнозировал политолог.

«Народ поддерживает, потому что Лукашенко — за воссоединение всех русских»

Белорусский народ поддерживает не за красивые глаза и роскошные усы, а за то, что он с самого начала своей политической карьеры стоит за воссоединение всех русских, считает публицист и политический аналитик Анатолий Вассерман.

Анатолий Вассерман: У Лукашенко хватит здоровья и на седьмые выборы президента © РИА Новости, Александр Натрускин

По мнению Вассермана, белорусские власти смогут справиться с уличными протестами.

«Напомню, что это не первые беспорядки после президентских выборов в Белоруссии и, наверно, не последние. Думаю, у Александра Григорьевича хватит здоровья, по крайней мере, еще на седьмые выборы», — сказал публицист.