Белорусские власти жестко подавили выступления оппозиции в ночь на 10 августа. В то же время происходившее в Минске закладывает основу под будущие беспорядки

В ночь на 10 августа в Минске прошли массовые выступления оппозиции против результатов выборов. Промежуточные результаты Центральной избирательной комиссии Белоруссии, а также данные экзитполов свидетельствуют: на выборах с впечатляющим перевесом победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал около 80% голосов. Его противница — Светлана Тихановская — лишь 8%. Глава ЦИК Белоруссии утверждает, что ее ночью эвакуировали из дома правительства © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Однако соратники Тихановской заявили, что по результатам их альтернативного подсчёта голосов она набирает на выборах более 80%. Сама же Тихановская призвала власть «признать, что большинство на другой стороне, <…> и вступить в диалог с белорусским народом».

Наиболее радикальная часть ее сторонников вышла на улицы белорусских городов. В Минске всё это увенчалось столкновениями с милицией, по итогам которых некоторые оппозиционные каналы сообщили даже о гибели одного из протестующих. Но даже нейтральные СМИ отмечают жесткость противостояния. Милиционеры использовали светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули.

Утром протестующие покинули улицы белорусской столицы, однако действующему президенту Александру Лукашенко рано расслабляться. Новый президентский срок для него будет крайне тяжелым.

Крайне жесткие выборы

Выборы 2020 года даже по меркам Белоруссии были довольно жесткими. При этом доставалось не только оппозиционерам, но и журналистам из других государств. Так, белорусский Telegram-канал Nexta-live опубликовал видео задержания журналистов российского телеканала «Дождь».

Журналистов «Дождя» Василия Полонского, Владимира Роменского и Николая Антипова задержали в Минске. Видео: Nexta pic.twitter.com/kHiy5TKVhE — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 9, 2020

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На видео было заметно, как корреспондентов «Дождя» Владимира Роменского, Василия Полонского и оператора Николая Антипова люди в штатском уложили на асфальт, а затем увезли в неизвестном направлении.

Как сообщила российскому телеканала соратница Тихановской, представитель штаба Виктора Бабарико, которому отказали в регистрации, Мария Колесникова, журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.

При этом руководство «Дождя» заявило, что все необходимые документы для подтверждения аккредитации были направлены в Минск еще 15 июня.

«Мы аккредитацию не получили, каждый день нас просили перезванивать попозже… Мы работали в ожидании получения подтверждения аккредитации», — рассказал в комментарии изданию РИА Новости главред «Дождя» Тихон Дзядко. ЦИК Белоруссии признал массовые ограничения доступа наблюдателей на избирательные участки © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Позже стало известно, что судьбой задержанных занимается российское посольство.

Ранее из Белоруссии на Украину выдворили журналистов американского издания «Настоящее время».

Все это согласовалось с настроем президента Белоруссии, который призывал выслать из Белоруссии иностранных журналистов, «зовущих на Майдан». Среди тех изданий, которые подверглись критике Лукашенко, были не только западные вроде BBC и «Радио свобода», но и российскую «Комсомольскую правду».

Впрочем, журналистам «Дождя» еще повезло. Для них все окончилось относительно безопасно. А вот тем протестующим, которые решили выйти на улицы, чтобы «шатать режим» (их численность оценивается по-разному — сторонники власти говорят о 5 тыс., противники стартуют в своих оценках от 20 тыс. человек), пришлось несладко.

Милиция Минска вынуждена была применить спецсредства. При этом всё тот же оппозиционный Telegram-канал Nexta-live, который ведет из Польши оппозиционный журналист, утверждал, что в результате протестов погиб один человек. Кроме того, СМИ сообщали о врезавшемся в толпу протестующих автозаке.

В итоге Тихановская попыталась склонить белорусских правоохранителей на свою сторону.

«Я знаю, что белорусы проснутcя завтра уже в новой стране, и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего офицеры, я знаю, что вы можете это сделать», — обратилась она к милиционерам и их командованию.

Однако милиция осталась на стороне законных властей республики. В итоге утром протесты стихли.

Оппозиционный канал Nexta-live сообщил, что, уходя, протестующие кричали «Завтра! Завтра!».

«Завтра» уже наступило, а значит, продолжение следует… уже сегодня», — сообщил канал, сопровождая запись фотографией с протестов.

Но даже если Лукашенко удастся подавить протесты, в ближайшем будущем ничего хорошего его не ждет.

Утомил всех

Жесткое подавление протестов в Белоруссии вряд ли обрадует Запад, который и так рассматривает Лукашенко как «последнего диктатора Европы». Белорусский портал о выборах президента не открывается, данных подсчета голосов нет © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк

Еще за два дня до выборов представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что белорусский народ «продемонстрировал беспрецедентную политическую мобилизацию в пользу свободных выборов и демократии».

При этом он раскритиковал политику властей.

«Мирная мобилизация общества до сих пор встречала неприемлемые дальнейшие ограничения свободы СМИ и собраний, а также задержания мирных протестующих, местных наблюдателей, журналистов и активистов», — отметил Боррель в сделанном в пятницу 7 августа заявлении.

Наверняка жесткие задержания в Белоруссии в ночь на 10 августа не порадуют ЕС.

Однако и в России белорусским президентом не очень довольны. И если власти РФ пока хранят молчание, то лидеры некоторых парламентских политсил отмечают: Лукашенко ждет незавидное будущее.

«Выражаю солидарность со всеми, кто подвергся репрессиям в Белоруссии, прежде всего, с грубо задержанными журналистами «Дождя». Они должны быть освобождены. Избиратели уже отказали в доверии Лукашенко. Александра Григорьевича ждёт судьба Януковича», — заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Выражаю солидарность со всеми, кто подвергся репрессиям в Белоруссии, прежде всего, с грубо задержанными журналистами «Дождя». Они должны быть освобождены. Избиратели уже отказали в доверии Лукашенко. Александра Григорьевича ждёт судьба Януковича. — Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) August 9, 2020

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При этом многие не сочувствуют и противникам Лукашенко.

«Вопрос о том, были ли сфальсифицированы выборы в Белоруссии в плане подсчёта результатов, имеет чисто академическое значение. По существу выборы были уже сфальсифицированы на том моменте, когда были арестованы основные конкуренты Лукашенко. С этого времени говорить о честности этих выборов вообще не приходится. Даже если результаты голосования вот такие, какие показывают правительственные экзитполы, это всё равно фальсификация. Вопрос в том, что на улицах Минска авторитарный правитель с поехавшей крышей противостоит людям, вольно или невольно действующим в интересах западных манипуляторов», — отметил в своем Τelegram-канале главред одесского «Таймера» Юрий Ткачев.

По его словам, всё это крайне печально.

«Это трагедия. Национальная трагедия Белоруссии», — указал украинский журналист.

Победа Лукашенко лишь отложила транзит власти в Белоруссии на время. Поведение же белорусского президента, желающего лавировать между центрами силы, но в итоге поссорившегося со всеми, в будущем может привести его к изоляции на международном уровне. Для самих же белорусов это может быть чревато и падением уровня их жизни, что может вывести на улицы не только молодежь, но и более зрелых людей. Судя по некоторым тактическим успехам, Запад продолжит работу с белорусской улицей в лице радикалов.