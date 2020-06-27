Власти Белоруссии перешли в наступление на Telegram-каналы. Причина - информационная война, развязанная последними против действующего президента Александра Лукашенко, а также попытки дестабилизации обстановки в республике

Вечером в четверг 25 июня официальный представитель швейцарского банка Credit Suisse опроверг данные о наличии у сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктора счетов в этом банке.

«Снимок экрана (выписка из системы электронного банка) является подделкой. Credit Suisse не имеет каких-либо клиентских отношений с этим человеком. Мы проинформировали об этом соответствующие государственные органы Швейцарии», — рассказал представитель банка в комментарии РИА Новости.

Ранее популярный в Белоруссии Τelegram-канал NEXTA опубликовал скриншот выписки из Credit Suisse, на котором указывались счета на имя старшего сына белорусского президента Виктора. Сегодня Виктор Лукашенко — помощник президента РБ по национальной безопасности. «Если против, ищите другого президента». Лукашенко призвал белорусов жить своим умом © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«На скриншоте вы можете увидеть состояние счёта Виктора Лукашенко (старшего сына, ответственного за все спецслужбы в стране) в швейцарском Credit Suisse по данным на 24 марта 2012 года. Сумма поражает воображение — в пересчёте с евро и швейцарских франков она составляет 840.466.689 долл. Это около 1,5% всего ВВП Беларуси и только в одном банковском учреждении. Сначала мы даже не поверили в эту информацию, однако несколько не связанных между собой источников подтвердили нам наличие счёта Виктора именно в этом банке. Сколько денег находится на счетах семьи сейчас и в качестве различных инвестиций в тех же арабских странах — большой вопрос. Впрочем, мы обязательно попробуем узнать и рассказать вам об этом», — указывалось в сообщении Telegram-канала от 12 июня.

Эта публикация широко цитировалась в СМИ. Дошло до того, что ее вынужден был комментировать сам Лукашенко.

«Сегодня мне доложили (хотя уже это было давно, никто не докладывал), что у одного из моих сыновей в Швейцарии $840 млн. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет», — заявил Лукашенко 25 июня.

Белорусский президент обратил внимание, что информация фальсифицируется, а люди верят фейкам.

«Кстати, это подбрасывается структурами «бабичевскими», «незыгарями» из России. Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили это. По военнослужащим даже. Говорят, удостоверение Службы безопасности. Кто-то уходил и удостоверение с собой забрал, сейчас печатает, что он против власти. Это невероятно, чтобы, увольняясь из Службы безопасности, человек хоть на час оставил у себя удостоверение. Он сначала сдает оружие, удостоверение, потом получает обходной лист и прочее. Люди, особенно молодежь, которые там сидят (в телеграмм-каналах. — Ред.), этого же не понимают. И они смотрят: даже в Службе безопасности против Президента. Вот такие фейки, и мы с этим должны жить», — отметил Лукашенко.

Впрочем, по мнению белорусского президента, речь идет не только об информации из России.

«Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела», — отметил Лукашенко.

Собственно, фейк о «швейцарских счетах Лукашенко» появился не в связанном с Россией Telegram-канале.

По ту сторону границы

Для того, чтобы разоблачит автора Telegram-канала ΝΕΧΤA не нужно тратить много времени. Он давно и хорошо известен. Это — рожденный в Минске в 1998 году журналист Степан Путило. Его отец — белорусский журналист Александр Путило, который ранее работал спортивным комментатором «Белтелерадиокомпании», а позже — автором и ведущим спортивным передач на канале «Белсат», который создан в Польше для вещания на Белоруссию. Москитная атака на президента. Лукашенко о заговоре, фейках и телеграм-каналах © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Путило-младший окончил Белорусский гуманитарный лицей им. Якуба Коласа, который в 2003 году Совет министров РБ постановил ликвидировать. К тому времени заведение заслужило славу своеобразной «кузницы кадров» национал-патриотов. Что характерно, после официального закрытия лицей продолжил работать подпольно.

«Обучение в лицее Якуба Коласа начинают в июле. Тогда ученики едут в Польшу, где при поддержке тамошних интеллектуалов учатся месяц. Потом, после каникул, первого октября возвращаются на занятия», — писало в 2006 году украинское издание «Газета по-украински».

Есть и публикации 2017 года, рассказывающие о работе лицея.

Слава к самому Путило-младшему пришла в 2015 году, когда он создал канал NEXTA на YouTube, который изначально был задуман как музыкальный проект Но первой же песней на канале была «Выбора нет», призывавшая белорусов игнорировать президентские выборы 2015 года.

Дальше — больше. На канале стали появляться видео на резонансную тематику, в том числе и на тему смертных приговоров.

В итоге в феврале 2018 года против Путило попытались завести уголовное дело по статье 368 УК РБ — «Оскорбление президента». К блогеру нагрянули с обыском, но его самого не застали — он был в Польше. И хотя в ноябре 2018 года милиция все же отказала в возбуждении уголовного дела, на Родину Путило не вернулся, осев в Польше.

Тогда же — осенью 2018 года — он завел свой Telegram-канал, который раскручивал в том числе и при помощи YouTube. Взрывную популярность канал набрал после того, как рассказал о смерти инспектора ГАИ под Могилевом. На канале были также опубликованы запись внутренних переговоров милиционеров по рации и фото погибшего сотрудника.

«Канал вырос в два раза после трагедии в Могилеве. Я не ожидал такого — все думал, как обогнать автора Игоря Лосика из канала «Беларусь головного мозга» перед этим, завлекал подписчиков с YouTube. Думал, что пятьдесят тысяч подписчиков будет только к концу мая, но вот так совпало. Давнее знакомство с милиционерами, источниками в органах», — хвастался сам Путило в интервью Κyky. Почти миллиард. Откуда на счетах у сына Лукашенко могут быть сотни миллионов долларов? © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Свой YouTube он, впрочем, не забросил. 25 октября 2019 года на канале вышел фильм «Лукашенко. Уголовные материалы», занявший первое место в трендах белорусского YouTube (к моменту написания этой статьи он набрал свыше 2,6 млн просмотров). В ноябре белорусская республиканская экспертная комиссия признала фильм экстремистским.

Впрочем, вопросы к нему возникли и у белорусских журналистов.

«Корреспондент «БелГазеты» спросила, на какие факты и рентгеновские снимки опирался Путило, когда в своем фильме утверждал, что Лукашенко сломал ногу трактористу Бандуркову? Дело в том, что отец корреспондента «БелГазеты» журналист Анатолий Гуляев разговаривал с трактористом Бандурковым спустя неделю после этого инцидента, и утверждает, что нога у Бандуркова сломана не была. Не мог бы Степан Путило, говоря о диагнозе Лукашенко, вследствие которого он оставил службу в армии, привести в качестве доказательства не слова безымянного психиатра, как это сделано в фильме, а реальный документ? Ведь, как утверждает сам Nexta, «журналист должен досконально проверять все факты». Встречался ли Степан с преподавателями, которые читали лекции Лукашенко в Могилевском педагогическом университете? Или, может, с его однокурсниками?» — писала в декабре 2019 года журналистка «БелГазеты» Марина Гуляева, побывавшая тогда на встрече с Путило в Варшаве.

Путило в ответ начал ссылаться на некие справки, давно удаленные из архивов и на то, что он, как тележурналист, может приукрашивать.

Сторонников Путило такое вольное обращение своего кумира с фактами не тревожит. В сентябре на белорусском сайте петиций «Удобный город» появилось требование сократить финансирование «Белтелерадикомпании», перенаправив деньги на финансирование Telegram-канала Путило-младшего.

«Финансирование частного Интернет-ресурса с неизвестным юридическим статусом и местонахождением является вопросом непосредственно владельца этого ресурса. Вопрос о перераспределении государственных средств, выделенных на финансирование деятельности Белтелерадиокомпании, к компетенции Мининформа не относится», — ответил на петицию в октябре первый замминстра информации РБ Павел Лёгкий.

Остается лишь добавить, что петиция набрала лишь 186 подписей, хотя ее рекламировали такие издания, как The Village Беларусь.

Сейчас автор Telegram-канала NEXTA трудится на все том же канале «Белсат», что и его отец. На этом канале получивший в Польше высшее образование Путило-младший ведет авторскую передачу «Суб'ектыў».

В общем, в деле «о швейцарских миллионах Лукашенко» отчетливо заметен польский, но никак не российский след.

Антироссийские каналы

В четверг 25 июня Лукашенко признал: с руководством Белоруссии ведется борьба. Притом ведется она не по правилам.

«Они требуют от нас честных и порядочных выборов и предвыборной борьбы. А как это называется? Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут?» — заявил Лукашенко.

В итоге в РБ решили не давать спуску Telegram-каналам. «Все подделка». Банк в Швейцарии заявил, что не имеет отношений с сыном Лукашенко

В тот же день белорусский министр внутренних дел Юрий Караев заявил, что пикеты солидарности, прошедшие на выходных в Белоруссии «управлялись через Telegram-каналы и через стримы «Радио.Свобода»

Позже СМИ сообщили о задержании одного из администраторов Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика — того самого, с кем когда-то соревновался Путило.

«К одному из наших администраторов, Игорю Лосику, пришли 9 человек с обыском. Показали ордер на обыск, подписанный прокурором. По какому поводу — пока неизвестно», — сообщила «Беларусь головного мозга».

Некоторое время спустя на канале сообщили, что Лосик задержан на трое суток, а после добавили, что его задержали по подозрению в организации массовых беспорядков. Кроме того, канал призвал своих подписчиков удалить с ним переписки, если такие велись.

Спустя сутки, вечером 26 июня, «Еврорадио» — еще одно основанное в Польше СМИ для вещания не Белоруссию — сообщило о том, что белорусские силовики пытаются задержать администраторов каналов «Мая краіна Беларусь» и YouTube-канала «Усы Лукашенко». В тот же день «Радио Свобода» сообщило о задержании администратора Telegram-канала «Орша для жизни» Александра Андреева.

Примечательно, что это — прозападные и частично антироссийски настроенные каналы. При этом белорусское Τelegram-сообщество отличается своей сплоченностью.

«Уже дважды более ста самых крупных каналов в Telegram объединялись для совместного заявления. В первый раз они выступили против интеграции с Россией (412 тысяч просмотров поста), а во второй раз каналы требовали от властей полную информацию о коронавирусе (520 тысяч просмотров)», — передавало в начале мая немецкое издание Deutsche Welle. В Белоруссии завели дела на четырех блогеров © Santa Fe Relocation Services / flickr

Оно же ссылалось на данные сервиса Tgstat.ru, согласно которым число белорусских Telegram-каналов в 2019 году выросло более, чем в два раза и к началу мая 2020 года насчитывало около 1,5 тыс. каналов.

Такое совпадение — взрывной рост белорусских каналов к выборам — вряд ли случайно. Только российский след здесь искать не стоит. Ведь достаточно ознакомиться с содержанием подавляющего большинства этих каналов чтобы понять: второй враг после Лукашенко для них — это Россия.