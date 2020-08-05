В июле 2020 года Украина разместила 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 года на сумму $2 млрд под 7,253% годовых. Также был завершен обмен еврооблигаций двух эмиссий, номинированных в долларах США, с процентной ставкой 7,75% и сроком погашения в 2021 году и 2022 году

Токсичная схема

В результате завершения обмена еврооблигаций общая сумма еврооблигаций, номинированных в долларах США, с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2021 году в обращении составила $974,1 млн, а общая сумма еврооблигаций, номинированных в долларах, с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2022 году в обращении — $1,013 млрд.

«Эта транзакция позволила Украине продлить средний срок до погашения и способствовала обеспечению равномерности графика погашения государственного долга", — пояснили в Минфине. Книга рекордов Майдана. Очередные достижения ко Дню Независимости © пресс-служба президента Украины/Михайло Палінчак | пресс-служба президента Украины/Михайло Палінчак | Перейти в фотобанк

Это вторая попытка разместить 12-летние еврооблигации: первую отменили после заявления Якова Смолия об отставке с должности главы НБУ. Сделка была начата 1 июля. Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен до 7,625% и, наконец, до 7,3-7,4%.

Вторая попытка размещения евробондов оказалась более выгодной: в первый раз Минфину удалось привлечь лишь $1,75 миллиарда под 7,3%. Со второй попытки инвесторы согласились заплатить $2 миллиарда и под несколько более низкий процент — 7,25%.

Таким образом, по результатам сделки в бюджет непосредственно поступит $1,25 миллиарда. Средства пойдут на покрытие дефицита бюджета.

Экономист Алексей Кущ обращает внимание, что еврооблигации сроком погашения в 2021 году и 2022 году выкупались по цене 105% от номинала.

«То есть, не с дисконтом, а с премией. При этом весной, в марте-апреле, эти ценные бумаги котировались на уровне 80% от номинала. Вместо того, чтобы покупать весной, и деньги тогда были, с дисконтом в 20%, мы выкупаем евробонды с премией в 5%. И в этом плане я считаю, что это одна из самых токсичных схем, которые применялись в последнее время. Потому что сейчас каждый лишний доллар должен быть потрачен на социальную сферу, на медицину, а не на выкуп долгов 2021-2022 года погашения», — рассказал Кущ в комментарии Украине.ру.

$3 млрд за месяц

Недавно украинский Минфин опубликовал новость, которая, к сожалению, практически никого не шокировала: всего за один месяц госдолг Украины вырос почти на $3 млрд. По состоянию на 30 июня 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2 269,17 млрд грн или $85,01 млрд.

По данным Минфина, в течение июня 2020 года сумма долга Украины выросла в гривневом эквиваленте на 59,71 млрд грн (на 2,7%), а в долларовом эквиваленте долг увеличился на $2,89 млрд (на 3,5%).

По состоянию на 30 июня внешний долг составил 1 364,38 млрд грн (60,13% от общей суммы долга) или $51,12 млрд, внутренний долг — 904,79 млрд грн (39,87%) или $33,90 млрд.

Долг резко вырос за счет внешних заимствований — крупных займов от Международного валютного фонда и Еврокомиссии. 10 июня Европейская комиссия перечислила Украине 500 млн евро, а 12 июня Украина получила первый транш от МВФ на сумму $2,1 млрд.

Госдолг Украины ежегодно растет, начиная с 2009 года, когда он составлял $26,5 млрд. Исключением стали 2013 год, когда долги уменьшились с $38,7 до $37,5 млрд., а также 2019-й, когда долг сократился с $50,5 до $48,9 млрд. Наибольшие заимствования Украине пришлось делать в 2011 году, когда долг увеличился с $34,8 до $37,5 млрд, а также в 2015-м — тогда долг увеличился с $38,8 до $43,4 млрд. Кредит в обмен на независимость. Новый меморандум Евросоюза и Украины © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Затыкание дыр

Когда государственные расходы (на образование, дороги, пенсии и т.д.) превышают доходы от налогов, возникает дефицит бюджета. Перекрыть дефицит можно несколькими способами: уменьшить государственные расходы или увеличить налоги, взять деньги в долг, продать какое-то государственное имущество. Для политиков урезать государственные расходы — крайне непопулярное решение.

Это же касается и налогов. Тем более в нынешней ситуации с коронакризисом говорить о повышении налогов для бизнеса вообще аморально, и власть сейчас не может этого делать, как бы ей этого не хотелось. Планы по приватизации в течение нескольких последних лет выполняются на Украине менее чем на 5%. Таким образом, дефицит государство покрывает преимущественно кредитами.

Кредит от МВФ, в отличие от других государственных заимствований, обычно не идет на покрытие дефицита бюджета. Он засчитывается в золотовалютные резервы, которыми управляет Национальный банк Украины. Средства из резервов государство не может тратить на бюджетные цели. Эти деньги — финансовая «подушка безопасности».

До недавнего времени только два раза МВФ перечислил часть кредита непосредственно в бюджет Украины. Это произошло в разгар кризисов 2008 и 2014. Коронакризис также внес свои коррективы — Украине снова потребовалась поддержка МВФ, чтобы покрыть дефицит бюджета — почти 300 млрд грн. После начала карантина Верховная Рада внесла изменения в бюджет на 2020 год, увеличив расходы и уменьшив план по доходам. В июне 2020 года деньги от МВФ, в частности первый транш новой программы, пошли в бюджет, чтобы покрыть часть дефицита.

Как отмечает Алексей Кущ, сейчас впервые за все время сотрудничества Украины с МВФ, все средства по новой программе будут идти на покрытие дефицита бюджета.

Неутешительный прогноз

Нацбанк Украина (НБУ) в июльском инфляционном отчете ухудшил ожидания роста госдолга Украины в 2020 году до 62% ВВП, хотя в апрельском прогнозе этот показатель ожидался на уровне 60% ВВП. Центробанк объясняет это ростом дефицита бюджета, падением номинального ВВП, а также более слабым, нежели в конце прошлого года, обменным курсом гривны.

Согласно же прогнозу МВФ, внешний долг Украины вырастет в 2020 году до $93 млрд (с $78,8 млрд в 2019 году), отношение госдолга к ВВП увеличится до 65,4% (с 50,4% в 2019 году).

Уровень соотношения украинского госдолга к доходам бюджета в действительности является не особо критичным, а по общемировым стандартам — даже низким. Но проблема госказны — в дорогом обслуживании долговых обязательств. По итогам 2019 года Украина потратила на выплату долгов и их обслуживание 46% от всего объема утвержденных доходов — 464,4 млрд грн ($18,8 млрд). 119,2 млрд гривен ($4,8 млрд) или около 10% от государственных доходов пошли только на выплату процентов по заимствованиям.

В 2020 году Кабмин, НБУ, предприятия и банки должны выплатить $17,06 млрд по внешним долгам. Из этой суммы $13,06 млрд составляет основная сумма долга, $4 млрд — проценты. Что ждет Украину в августе: очередное повышение тарифов и «списанные» карантинные меры © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Третий квартал 2020 года является пиковым по выплатам долгов в иностранной валюте. Согласно утвержденному плану, правительство, центральный банк, предприятия и банки за III квартал 2020 года должны выплатить нерезидентам $6,220 млрд, из которых $589 млн — долг Международному валютному фонду. Также в III квартале необходимо выплатить 10,172 млрд грн нерезидентам, владеющим украинскими ОВГЗ.

По данным НБУ, в 2021 году правительство, Нацбанк, предприятия и банки должны выплатить $14,926 млрд, из которых $10,709 млрд — основанная сумма долга, $4,217 млрд- проценты.

Кому должна Украина

В декабре 2019 года Министерство финансов Украины заявило, что структура госдолга на 22% (то есть около $18 млрд в абсолютных значениях) состоит из официальных заимствований — то есть долгов перед международными институциями в лице МВФ, ЕБРР, Всемирного банка и прочих организаций. Еще около 12% долгов (около $10 млрд) — это государственные гарантии, выданные государственным компаниям и агентствам (для реализации инфраструктурных и промышленных проектов, для обеспечения критического импорта и так далее).

Большая часть остальных долгов ($23,6 млрд) — это задолженность по облигациям внутреннего и внешнего государственного займа. Самые крупные долги скопились по бумагам, которые выпустили в 2015 году ($11,8 млрд), когда произошла крайне невыгодная реструктуризация экс-премьера Арсения Яценюка и бывшей главы Минфина Наталии Яресько.

Более 60% внешнего украинского долга номинировано в долларах США. Алексей Кущ считает, что тем самым Украина загоняет себя в долговую яму.

«Еще Уоррен Баффетт говорил: для любой страны валютный долг, если она не печатает эту валюту, — это проклятие. Американцы могут спокойно наращивать долги, потому что они номинированы в долларах. Для Украины же долговая зависимость усиливается тем, что высокий удельный вес ее долгов номинирован в иностранной валюте. Самое удивительное, что все говорят о токсичности этой модели, но почему-то все правительства продолжают брать в долг именно в валюте.

Если мы обратимся к австрийскому критерию, который заложен при создании Евросоюза, 60% отношения долга к ВВП, то он рассчитан на основании двух показателей: темп экономического роста 5% или 3% дефицит бюджета. При росте в 5% ВВП экономика будет генерировать больше дополнительных денег, чем требуется для обслуживания долга, или в результате жесткой бюджетной политики будет первичный профицит и часть доходов бюджета можно безболезненно отдавать на погашение долгов. Но оба этих случая — это явно не про Украину.

Высоких темпов роста у нас нет, плюс 5% мы не росли в последнее время. Если же говорить о дефиците бюджета, то в последнее время он действительно сократился до 2%. Но не благодаря тому, что у нас качественная бюджетная политика и денег хватает, а из-за того, что фактически проводится политика социально-экономической рестрикции, то есть усечения. Бюджет был такой благополучный не потому, что много денег в стране, а потому что отсекли массу социальных направлений финансирования. Мы перестали вкладывать деньги в базовый социальный капитал, начали экономить на медицине, образовании, науке, пенсиях и так далее. А это абсолютно другая история — она негативная и на экономический рост она влияет очень отрицательно.

Понятно, что в этой модели долговая зависимость Украины будет увеличиваться. Если у государства нет богатого бюджета или динамичного роста, то от долговой зависимости избавиться нельзя. И когда украинский Минфин утверждал, что в 2020 году государственный долг Украины относительно ВВП снизится до 47,5%, я прогнозировал, что он не упадёт, а наоборот вырастет с 60% до 70% и будет стремиться к 80%. Что сейчас и происходит. Потому что математику обмануть нельзя: если ты погашаешь долги, то где-то должен быть генератор этого погашения. А у нас нет ни высоких темпов роста экономики, ни наполненности бюджета», — пояснил Алексей Кущ.