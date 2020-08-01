С 1 августа Украина поделена на разные эпидемические зоны. Это деление обязывает регионы к принятию ряда ограничительных мер. При этом не все регионы этим довольны

С 1 августа Украину поделили на четыре эпидемические зоны, сообщила пресс-служба украинского правительства накануне.

«С 1 августе набирает силу постановление Кабинета министров от 22 июля 2020 г. №641 «Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мер на территории со значительным распространением острой респираторной болезни COVID-10, вызванной коронавирусом SARA-CoV-2». В соответствии с документом, адаптивный карантин на Украине продлен до 31 августа 2020 года. В зависимости от эпидемиологической ситуации, все регионы будут поделены на несколько зон: зеленую, желтую, оранжевую и красную по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19», — говорилось в заявлении пресс-службы правительства. Западная Украина с 27 по 31 июля: регион поделили на «цветовые» карантинные зоны, в Луцке «ветераны» штурмовали горсовет, а венгры недовольны украинскими законами © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Там же перечислялись различия между эпидемическими зонами.

Уже стало известно, какие регионы и города войдут в разные зоны, и не все из них согласны с этим. Ведь те, кто попадают в красные и оранжевые зоны должны ввести у себя ряд строгих ограничений. И эти ограничения не всем по нраву

Цветовая дифференциация украинского общества

«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели…», — говорил землянам в советской антиутопии «Кин-дза-дза» пацак Би, роль которого исполнил Юрий Яковлев.

Пусть и не штанов, но цветовая диференция с 1 августа на Украине есть. И жители разных по цвету зон испытают на себе разные ограничения.

Так, в зеленой зоне предусмотрено обязательное ношение в общественных местах масок или респираторов, проведение массовых мероприятий из расчета не более одного человека на пять квадратных метров, заполнение кинотеатров на 50%, а также размещение в общественном транспорте стольких пассажиров, сколько есть сидячих мест.

В желтой зоне к ограничениям зеленой зоны добавляется запрет на посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся пожилые люди. Исключение составляют лишь те учреждения, где предоставляют кризисные услуги. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 18:00 31 июля

В оранжевой зоне запрещена к этим запретам добавляется запрет на деятельность хостелов, турбаз и других мест приема туристов, кроме гостиниц, запреты на: работу развлекательных заведений и ресторанов в ночное время, плановые госпитализации в больницах, работу спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры, прием новых смен в детских лагерях. Кроме того, для массовых мероприятий установлены ограничение в одного человека на 20 кв.м.. В целом же людей на таких мероприятиях не должно быть больше сотни.

Ко всем этим ограничениям в красной зоне добавляются запреты на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, работу ТРЦ, кафе и ресторанов.

При этом в украинском правительстве уточнили, что регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором имеется хотя бы один из следующих показателей: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем CΟVID-19, превышает половину от всего количества коек; среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА — менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19 — более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 — более 10%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние семь дней.

Переход региона из одной зоны возможен, когда в течение пяти дней подряд там будут наблюдаться изменения одного из определенных показателей. При этом усиление мер по борьбе с эпидемией прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). А оно, в свою очередь, принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона.

Уже стало известно, какие регионы попадут в красные и оранжевые зоны. И это их, предсказуемо, не обрадовало.

А Западная Украина против

Уже в пятницу 31 июля стало известно, какие регионы попадут в какие зоны. Об этом рассказал глава украинского Минздрава и на брифинге по итогам заседания Центральной комиссии ТЭБ и ЧС. Кабмин Украины сохранил прогноз падения экономики на 2020 год © Андрей Лубенский

«У нас определены восемь регионов, где будут установлены те или иные зоны, где превышены показатели: Винницкая, Волынская, Житомирская, Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Черновицкая области. По решению комиссии, красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 у нас будет установлен с понедельника в городе Луцк, городе Тернополь и в Черновицкой области в Кицманском районе», — заявил он.

Оранжевый уровень установили в Волынской области в Луцком и Любешивском районах, в Ивано-Франковской — в городе Ивано-Франковск и Тисменицком районе, во Львовской — в городе Львов, Николаевском, Перемышлянском и Пустомытовском районах, в Тернопольской — в городе Бережаны и Бучацком районе.

По словам Степанова показатели по областям будут анализировать каждую пятницу. Новые зоны на основании этих показателей будут вводить с понедельника.

Позже стало известно, что «Укрзализныця» с 3 августа отменяет остановки поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе.

Эти новости не обрадовали жителей западных регионов. Так, советник городского головы Луцка Игорь Полищук в Facebook написал, что Луцкий городской совет не будет принимать никаких решений касательно остановки транспорта или закрытия любых заведений в связи с «вышеуказанным непонятным решением»

«Если центральная власть хочет работать по закону — пусть вводит чрезвычайное положение и только тогда останавливает транспорт, закрывает заведения и принимает другие ограничения», — заявил Полищук.

Тем временем в Луцке по состоянию на 1 августа подтвердили 900 новых заражений COVID-19.

Такая позиция городских властей легко объяснима — наложенные ограничения серьезно ударят по карману рядовых жителей.

«Центральная власть должна уметь не только закрывать. Она должна компенсировать прямые убытки граждан и представителей бизнеса. На это власть неспособна. Вместе с тем, со времени начала пандемии, власть не сделала главного: не защитила группы риска, в первую очередь пожилых людей и больных тяжелыми заболеваниями. Власть идет простым и тупым путем — все закрыть. Это путь в никуда. Путь к полному развалу экономики, к массовым протестам и Майдану. Луцк отказался. Это правильно. С некомпетентностью придется бороться», — отметил украинский бизнесмен Константин Кошелев.

Однако предписания власти строги. И если их откажутся выполнять на местах, можно будет говорить о втором громком неповиновении регионов центру со времен черкасского демарша.