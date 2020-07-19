Подражание цивилизованным странам в странах карго-культа приобретает иногда гротескный характер, а иногда суицидальный. Разгул демократии в Украине, разогретый на огне майданных костров, давно превратился во вседозволенность, испепеляющую основы национальной культуры

Политический центр Западной Украины Львов однажды нарекли «украинским Пьемонтом». Наделяя его, видимо, тем значением, которое сыграл Пьемонт итальянский в объединении Италии. Ведь именно буржуазия и обуржуазившееся дворянство настоящего Пьемонта играли значительную роль в итальянском национально-освободительном движении XIX века, являясь ведущей силой буржуазной революции 1821 года, активно участвуя в революционных событиях 1848-1849 годов. Вокруг Сардинского королевства (фактически вокруг Пьемонта) в 1859-1860 годах и произошло объединение страны, нынче входящей в G7 — семерку самых влиятельных экономик мира. Сейчас итальянский Пьемонт, занимая около 10% общеитальянского экспорта, является пятой областью по экспорту и пятым по объему ВВП, имея около 143 миллиардов евро. «Львов мы потеряли, во всем виноваты Россия и Садовый». Фарион назвала истинную столицу Украины © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Говорить же об экономической мощи Галичины — только клавиатуру зря терзать. В краю непуганных «украинских буржуа» состояния сколачивались на контрабанде ввиду близкой границы с Европой. А построенные в прежние независимые годы заводы (например, донецкого производителя холодильников NORD) закрывались по причине нежелания работать местной рабочей силы. Нежелания работать, конечно, за гривны, потому что совсем недалеко можно было работать за злотые, кроны, марки, позже — евро. Презрев родные пенаты и все, что в них накоплено материального и культурного за годы, предшествующие независимости от здравого смысла. Включая монументальное искусство международного уровня, созданное сугубо украинскими по духу мастерами. В том числе, Владимиром Патыком.

Выставки Владимира Патыка и при жизни автора, и после (он ушел в 2016-м) всегда показывали мощного творца, достойного памяти и уважения не только по месту рождения. Но в 2019 году во Львове застройщик снес модернистское здание магазина «Океан» вместе с его мозаикой «Рыбы и море». Акт вандализма вызвал волну возмущения во Львове и по всей Украине, после чего Львовский городской совет обязал застройщика восстановить мозаику. Сейчас восстановлением занимается племянник автора — Роман Патык. В это же самое время единственная монументальная работа пана Романа во Львове до сих пор, фактически, похоронена.

Дело в том, что еще в 1990 году флагман приборостроения СССР ВО «Львовприбор» заказал Роману Григорьевичу украсить бытовой блок завода монументальным произведением.

«Мне поставили задачу изобразить деятельность завода. Непростая задача, поскольку прибор — это по сути коробка с электроникой. Для подготовки мне дали кучу буклетов. Я узнал, что продукция «Львовприбора» использовалась на атомных электростанциях, в нефте- и газопереработке, и сел делать эскизы. Для этой мозаики сделал триста штук. Конечный вариант мы согласовали с директором и отправили на утверждение худсовета. Композицию я назвал «Импульс и контроль» — вспоминает автор в интервью интернет-изданию YourArt.

Но в постсоветское время «Львовприбор» пошел с молотка, и в 2009 году здание, на котором была мозаика Р. Патыка, выкупила сеть супермаркетов «Фуршет». Потом, понятное дело, реконструкция «по-модному» — без согласования проекта, который похоронил мозаику «Импульс и контроль» под металлической вагонкой. Но она, хотя бы, сохранена. Носорог Сенцова – не лошадь Пржевальского: абсурд в окне Овертона © AP, Michel Euler

А вот то, что во Львове через 3 года после ушедшего в вечность 90-летнего патриарха украинского изобразительного искусства уничтожили мозаику его авторства, означает: в этой стране все пошло не так и не туда. Ну, или, если не в общем в стране, то в отдельных районах точно. И, почему-то, западные районы Украины тут в не почетных лидерах — так много уже фактов вандализма по отношению к культурному наследию, что одной статьи для их описания будет мало.

Но ведь сколько заметных деятелей за годы независимости приехали из Львова в Киев учить всю страну европейским ценностям! И какой замечательный мэр столько лет в этой столице Галичины блюдет и опекает душу народа в его колыске!

После всего этого политического заробитчанства остается только констатировать: не случился их Пьемонт из нашего Лемберга (так Львов называли в период его нахождения составе Австрии и Австро-Венгрии — Ред.)…