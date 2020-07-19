На Украине город Запорожье становится центром сборки российских авто: АвтоВАЗ возобновил отгрузку машинокомплектов автомобилей Lada на завод ЗАЗ в Запорожье. Как сообщает паблик AvtoVAZ New, сейчас на предприятие идут поставки для сборки Lada Largus

«АО «Автоваз» возобновил отгрузку машинокомплектов на завод ЗАЗ-Украина. На данный момент идут поставки для сборки автомобилей Largus, — говорится в сообщении. — Кузова отправляют без переднего и заднего бамперов, без фар и задних фонарей. Также отсутствует рулевое колесо. Эти комплектующие отгружаются отдельно». Выборы в Запорожье. Крах «партии войны» © Facebook, Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья

Также сообщается, что в конце июня на ЗАЗ были отправлены два кузова Granta седан для опытной сборки.

«Из этого следует, что переговоры о производстве автомобилей Lada на заводе ЗАЗ между Украинской стороной и руководством Renault прошли успешно. В дальнейшем вероятнее всего будут поставляться машинокомплекты и для других моделей Lada!!», — эмоционально отмечает паблик.

В связи с этим «Российская газета» напоминает, что в Запорожье давно не собирали легковые автомобили, и «производство Lada позволит предприятию удержаться на плаву». Издание напоминает, что до 2020 года АвтоВАЗ экспортировал готовые автомобили Lada на Украину, но с 1 января нынешнего года «украинские власти ввели запрет на импорт легковушек российского происхождения».

В марте этого года сообщалось, что ЗАЗ начал выпуск тестовых партий российских автомобилей LADA в рамках аудита. Тогда менеджер по коммуникациям Renault Group Eurasia Калина Иорданова сообщила, что в рамках проверки качества в Запорожье в конце прошлого года организовали тестовое производство четырех моделей бренда Lada — Largus, Granta, Vesta и XRay. Она также заявила, что аудит качества сборки машин закончен, и продолжаются переговоры с корпорацией «УкрАВТО», которой принадлежит ЗАЗ.

А пресс-секретарь корпорации «УкрАВТО» Дмитрий Скляренко в интервью запорожскому интернет-изданию 061.ua тогда же отметил, что продолжается «процесс аудита качества и производства как такового», однако пока нет каких-либо финальных договоренностей, которые бы позволили сказать о запуске производства. Теперь, судя по всему, такие договорённости достигнуты. Деградация. Украина катастрофически теряет промышленность и высокотехнологические отрасли © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) — крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой, отмечает РИА Новости.

В последние пять лет автозавод практически не работает. Ранее сообщалось, что ЗАЗ выставил на продажу своё имущество — в частности, машиностроительный, инструментальный, ремонтно-механический, механический цеха, а также административно-бытовой корпус.

«11 апреля Хозяйственный суд вынес решение о санации «Запорожского автомобилестроительного завода», — напоминает издание Delo.ua. - Срок санации — 6 месяцев. План санации включает в себя улучшение социальной сферы, сохранение существующих рабочих мест и создание новых. Завод должен стать платежеспособным, платить налоги в местный и государственный бюджеты. Также речь шла о выводе ЗАЗа из состояния банкротства в кратчайшие сроки, максимальном сохранении инфраструктуры производственных мощностей и восстановлении производства автомобилей».

По данным портала 061.ua, в прошлом году в Запорожье был выпущен 151 легкий коммерческий автомобиль Lanos Cargo. Кроме того, на заказ были сделаны 15 автомобилей ЗАЗ С70101 — это автомобили специального назначения для выполнения функций передвижного мобильного офиса.