Творческая профессия спецслужбиста. Анатомия дел пророссийских сепаратистов

9 июля 2020 года глава пресс-службы УСБУ Запорожья Сергей Левченко написал, что СБУ «остановила деятельность группы сепаратистов, состоявших в одном из пророссийских радикальных движений, последователи которых выступают за отделение юго-восточных регионов от Украины для создания на их территории террористических организаций по образу ЛДНР»

По словам Левченко, участники данной группы «после неудачной попытки захвата власти в Запорожье весной 2014 года выехали во временно оккупированный Луганск и, по задумке кураторов, должны были вернуться в Запорожье и ждать дальнейших указаний». По всей видимости, дожидаясь таких указаний целых 6 лет, они «в преддверии государственных праздников распространили в городе деструктивные материалы с призывами к свержению конституционного строя, насильственной федерализации и создания фейковой «Запорожской народной республики»». В подтверждение вышесказанного при обыске сотрудники СБУ якобы изъяли «компьютерную технику, мобильные телефоны, медали и нагрудные знаки т.н. «Л/ДНР» и страны-агрессора, амуницию, сепаратистскую и коммунистическую символику». Если верить Левченко, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и ч.1 ст. 436-1 (распространение коммунистической символики). Провокации и Led Zeppelin. Суд по делу Стерненко превратили в фарс © Facebook, Іван Вербицький

«Спящие» в Запорожье

Данное сообщение мгновенно вызвало ряд вопросов. В каком «пророссийском радикальном движении» они состояли? Почему не указано? Что за попытка захвата власти в Запорожье весной 2014 года? Или такой попыткой они называют санкционированный городскими властями митинг человек на 500 на Аллее Славы около мэрии? Зачем нужно отделять территории юго-востока, чтобы на них создать «террористические организации»? Что мешает их создать без отделения и кого они будут терроризировать, если отделятся? Почему ячейка «спала» целых 6 лет и активизировалась только к лету 2020 года? Что это за «деструктивные материалы с призывом к созданию ЗНР», которые они распространили в городе и почему горожане о них не знают, если таковые были «распространены»? В чем опасность создания не существующей в реальности ЗНР? Что за медали Л/ДНР и «страны-агрессора»? Почему нельзя держать дома российские медали и каким законом это запрещено? Почему, если сказано о призывах к свержению конституционного строя, открыто производство не по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного порядка), а по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины)?

Дальше специфические СМИ начали не просто распространять это, мягко говоря, странное заявление СБУ, но и выдумывать свои небылицы. Так, связанный с БЮТ и Нацкорпусом запорожский интернет-канал «Запорожье NOW» (тот самый, который первым опубликовал видео издевательств Нацкорпуса над 14-летней девочкой) написал: «СБУ задержала в Запорожье группу лиц, которая приехала в город делать "русскую весну". В 2014-м, после того, как попытка создать "ЗНР" провалилась, мужчины уехали в ОРДЛО, где помогали террористам. В 2020-м они решили, что "могут повторить", но оказалось, что не могут». Очень оригинально звучит фраза «приехали в город делать русскую весну» в отношении людей, которые в нем постоянно жили как до 2014-го, так и после. Кроме того, в сообщении СБУ не сказано, что мужчины «задержаны». Там сказано «остановили деятельность», что бы это ни значило.

Входящий в пул СМИ экс-президента Петра Порошенко «24 канал» снял сюжет, сообщив, что злоумышленники «пропагандировали идеи «русской весны», в частности касательно создания фейковой «народной» республики», добавив от себя: «в интересах, вероятно, российских спецслужб».

Паблик «Типичное Запорожье» (часть созданной под Майдан всеукраинской сети) и его новостной сайт придумали, что «в Запорожье задержали сепаратистов, пытавшихся создать «ЗНР». Мы помним, что в СБУ ничего не сказали ни о задержании, ни о «попытке» создать ЗНР — только о распространении материалов с призывами к такому созданию. Сюр во время чумы. Как СБУ в коронавирус борется с предателями и шпионами в Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Пожалуй, самый безграмотный и, как результат, более всех подверженный шпиономании запорожский сайт «Заноза» тоже нафантазировал насчет «задержания», но добавил, что «в отношении задержанных завели два дела». В СБУ же говорили, что «открыто уголовное производство» и не более того. Откуда два? Откуда известно, что именно в отношении задержанных?

Вследствие этих и других подобных публикаций один из парней, у которых проходил обыск, потерял работу. Выложенные СБУ фотографии хоть и ретушированы, но знакомые лица вполне можно узнать.

«Сама режет, сама давит, сама помощь подает»

Теперь объясним, как все обстоит на самом деле.

7 июля по постановлению судьи Жовтневого районного суда г. Запорожья (СБУ во время следствия работает исключительно с этим судом) Жуковой Служба безопасности провела обыски. В постановлении указано, что есть открытое в январе 2018 года уголовное дело в отношении участницы Антимайдана в Мелитополе Екатерины Уманец. Екатерина, пребывая в России, якобы создала некую запорожскую ячейку подпольщиков, которые по ее указаниям расшатывают обстановку в Запорожской области. Откуда это взято, неизвестно. Расшатывание заключается в «актах вандализма с нанесением в местах совершения преступления символики террористических организаций ДНР и ЗНР с дальнейшим распространением через Интернет фотоснимков указанного факта и таким образом популяризации идей сепаратизма и автономизма».

ДНР не признана террористической организацией ни СБ ООН, ни одним украинским судом, но она хотя бы существует. Что такое ЗНР — загадка. Тем не менее, мы видим, в чем суть преступления — в разрисовывании чего-то в городе символикой ДНР и ЗНР (предположим, таковая есть). И это, как сказано в постановлении, — вандализм. Вандализм находится вне юрисдикции СБУ, и заниматься им должна полиция. Тем более непонятно, откуда квалификация по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность), если в ней четко написано, что ответственность наступает за «призывы». Нанесение куда-либо символики ДНР и ЗНР никаких призывов в себе не несет. Также символика ДНР и ЗНР не является запрещенной законом «Об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов» коммунистической символикой. Таким образом, там нет и ст. 436-1. Кирилл Вышинский: Политический узник, который победил © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Но все-таки интересно, что и куда было нанесено. Оказывается, 9 мая 2020 года на бетонной основе какого-то билборда в Хортицком районе Запорожья неизвестные белой краской нанесли надпись: «С 9 мая ДНР/ЗНР». И все. Гора родила мышь, а специфические СМИ понесли истерику. Кстати, вот то самое фото, так что читатель сам может оценить всю мощь «спецоперации российских спецслужб» по свержению конституционного строя в Украине с помощью «спящей» 6 лет группы диверсантов.

Теперь касательно «популяризации идей сепаратизма». В постановлении суда сказано, что в тот же день на странице в Facebook было размещено данное фото, а затем распространено «на одноименных ресурсах, связанных со страницей «Запорожье NOW». У человека, которого СБУ считает автором надписи, нет страницы в Facebook. Итак, первоисточник «популяризации идей сепаратизма» — сливной бачок СБУ и пиар-контора Нацкорпуса — анонимный портал «Запорожье NOW», у которого нет сайта, но только аккаунты в Facebook, Telegram и You-Tube. Так что это как у Александра Твардовского: «Это вроде как машина скорой помощи идет: сама режет, сама давит, сама помощь подает».

Далее следствие, пытаясь создать впечатление, что фотографию целенаправленно распространяла организованная группа «террористов», вводит суд в заблуждение, сообщая, что аналогичное фото было размещено 11 мая «на сайте ДНР News-Front.info». News-Front — сайт крымский, а не донецкий. Да и десяток украинских сайтов разместил ту же самую новость, но они почему-то в следственных документах не указаны.

Что же разрешила искать судья Жукова? Согласно постановлению, компьютеры и мобильные телефоны, которые использовались для «совершения акта вандализма», документы, которые подтверждают связи указанных людей с различными органами РФ, Крыма и ЛДНР, символика и трафареты ЛДНР, флеш-карты и другие носители информации. Ни слова про «медали и нагрудные знаки», как и ни слова про «коммунистическую символику».

Гора родила мышь

Итак, утром 7 июля начались обыски. Кто же эти люди? В 2014 году, еще до начала военных действий, до объявления АТО и до введения пропускного режима ребята на обычном общественном транспорте действительно ездили в Луганск. Тогда ездили многие — интересно было посмотреть, что там происходит на самом деле, так как верить большинству украинских СМИ очень тяжело. После возвращения в Запорожье у всех была профилактическая беседа в СБУ. Только профилактическая и все — никаких законов они не нарушали и к уголовному преследованию не привлекались. С 2014 года они спокойно жили и работали в Запорожье. И вдруг летом 2020 года ребят неизвестно на каком основании привязывают к уголовному делу от 2018 года в отношение Екатерины Уманец. А там особо тяжкая ст. 111 (госизмена), на обыске по которой обязательно должен присутствовать адвокат. Однако им не только не разъяснили их права, но и забрали телефоны, не дав связаться с защитниками. Так что это за загадочные «медали и нагрудные знаки т.н. «Л/ДНР» и страны-агрессора», которые нашли в ходе обыска? Медаль «За взятие Крыма» или «За Дебальцевский котел»? Отнюдь. Речь идет о коллекционных значках, которые один из парней заказывал на украинских онлайн аукционах для личной коллекции. Например, юбилейные значки КГБ СССР, «200 лет МВД Российской Федерации» или «Северный флот» (корабль с андреевским стягом).

Запрещенная символика, даже если она там есть, на коллекционных предметах не запрещена. В постановлении суда нет разрешения на изъятие значков и коллекционных медалей, значит сотрудники СБУ превысили свои полномочия, что является уголовно наказуемым деянием. Свобода через 5 лет: одесские узники Долженков и Мефёдов вышли из тюрьмы © Facebook, Владимир Рыбин

Касательно «амуниции». У одного из обыскиваемых изъяли одежду камуфляжного цвета и берцы (такая амуниция есть у кучи народа, начиная от атошников и заканчивая рыбаками), а также старую советскую каску для исторических реконструкций. У другого — сфотографировали берцы и камуфляжную ткань (даже не изымали). Гора снова родила мышь, зато пропагандисты, разжигающие гражданское противостояние внутри страны, опять поддержали у населения шпиономанскую истерию, создающую в обществе атмосферу ненависти и подозрительности.

Коллекционные значки и берцы — не повод для задержания на месте преступления даже для СБУ, поэтому никто и не был задержан в порядке, определенном УПК. Однако ребят задержали без составления протокола, т.е. незаконно, и доставили в управление СБУ (фактически похитили). Как кого? Подозреваемых? Но уведомление о подозрении не было никому вручено. Оказывается, как свидетелей. Под угрозой побоев и того, что из управления они не выйдут, людей заставили прочитать показания на видеокамеру с заранее написанной бумажки, а затем отпустили. Люди на свободе, им на данный момент ничего не предъявлено, а адвокаты занимаются обеспечением их конституционных прав.

Однако нет никакой гарантии, что ребятам ничего не предъявят после экспертизы. Ведь следователь СБУ — это творческая профессия.