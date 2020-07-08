По состоянию на 19:00 8 июля в мире зафиксировано более 12 млн 51 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 548 тыс. человек скончались, свыше 6,9 млн заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако теперь страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных.

На десятом месте — Иран с 248,3 тыс. заболевших, следом идет Мексика (268 тыс.).

На восьмом месте Испания (299,2 тыс.), потом Чили (301 тыс.), затем Перу (309,2 тыс.), Великобритания (313,4 тыс.), Россия (701,2 тыс.), Индия (760,7 тыс.) и Бразилия (1 млн 674 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено около 3 млн 114 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — 134,1 тыс. человек, смертность 4,31%. Самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, в Великобритании — 14,21%, более 44,5 тыс. человек.

В Бразилии — 66,8 тыс. (4%), В Мексике — 32 тыс. (11,95%) в Испании — 28,7 тыс. (9,67%).

Россия

В России по состоянию на 8 июля зафиксировано 701 212 случаев заболевания, 10 698 заразившихся умерли, 469 366 человек выздоровели.

Смертность составляет 1,53%, что примерно в 10 раз ниже, чем во Франции, Великобритании или Бельгии и в 3 раза ниже, чем в США или Бразилии.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 8 июля

Уже третий российский препарат от COVID-19 получил одобрение Минздрава РФ. Торговое наименование препарата — «Коронавир», производитель — компания «Р-Фарм», сообщает РИА Новости 8 июля со ссылкой на данные государственного реестра лекарственных средств.

Первый препарат был одобрен в конце мая, это «Авифавир» производства РФПИ и «ХимРара», второй — «Арепливир» компании «Промомед» — в июне. Все лекарства имеют временную регистрацию до 1 января 2021 года.

«Сразу после получения регистрационного удостоверения препарат будет отправлен в регионы и начнет применяться в передовых стационарах Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и других», — сообщили в «Р-Фарм».

Как пояснили в компании, «Коронавир» является одним из первых препаратов в России и в мире, который борется не с осложнениями, вызываемыми SARS-CoV-2, а непосредственно с самим вирусом.

Препарат будет производиться в Ярославле, производство организовано при участии Фонда развития промышленности, рассказали в компании. «Коронавир» может применяться только в условиях стационара, следует из госреестра лекарственных средств. Среди противопоказаний: беременность и планирование беременности, период грудного вскармливания, тяжелая почечная и печеночная недостаточности. Препарат нельзя использовать лицам до 18 лет.

«Появление в России такого препарата как "Коронавир" неоценимо важно не только с точки зрения заботы о здоровье самого пациента. Способность "Коронавира" быстро блокировать размножение вируса позволяет снижать скорость его дальнейшего распространения в популяции и обеспечивать безопасность окружающих», — отметил председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик.

Как пояснили в компании, препарат ингибирует вирусную РНК-полимеразу, участвующую в воспроизведении вируса.

«Высокая эффективность препарата подтверждена в ходе клинического исследования, проведенного у пациентов с COVID-19 легкого и среднетяжелого течения, которое включало амбулаторную и госпитальную когорты пациентов», — сказали в компании, уточнив, что в исследовании принимают участие 168 человек.

Так, в группе амбулаторных пациентов на седьмой день терапии клиническое улучшение достигалось у 55% пациентов, получавших «Коронавир», в то время как в группе сравнения, в которой применялась «стандартная» этиотропная терапия (противовирусные, блокаторы репликации вируса), — лишь у 20%. «Значимая разница по этому параметру между группами сохранялась и на 14-й день исследования, указывая на то, что выздоровление при применении "Коронавира" происходит быстрее», — сообщили в компании.

Между тем достигнутые за многие годы успехи по борьбе с бедностью оказались под угрозой из-за пандемии, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Мы все сталкиваемся с вызовами, затрагивающими различные стороны общественной жизни. Серьезные негативные последствия испытывает на себе сфера труда», — отметил он.

Председатель правительства выразил уверенность, что «вызовы коронавируса требуют совместного убедительного ответа».

«Это позволит восстановить рабочие места, гарантировать социальную защиту и определить вектор развития рынка труда», — заключил он.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 8 июля зафиксировано 50 414 случаев заболевания, 1306 заразившихся умерли (смертность 2.6%), 23 119 выздоровели.

При этом на Украине проведено всего около 745 тыс. тестов на COVID-19, что примерно в 30 раз меньше, чем в России.

В зависимости от сложности протекания Covid-19 в больницах в среднем тратят от 9 до 27 тыс. грн на лечение одного пациента, рассказал председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО «Свобода» Олег Гелевей.

Как утверждается, больные, которых госпитализируют в больницы, работающие с инфицированными коронавирусом, не должны платить за лечение, ведь на них выделяются средства из так называемого Covid-пакета.

В регионах бывает и дороже. Так, заведующий терапевтического отделения Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы Любовь Лосюк рассказала о пациентке, которая имела очень сложную форму коронавируса.

По словам врача, лечение коронавируса обошлось в 70 тыс. грн, которые были выделены из госрезерва.

Ну а правительство Украины вновь начало ужесточать карантинные ограничения. На этот раз они коснулись работы ночных развлекательных учреждений, рассказал на заседании Кабмина глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

«Мы все видели, как работают (ночные клубы. — Ред.), им ничего не мешает. В то же время для учреждений культуры, в том числе театров, существуют ограничения… рассадка шахматкой и так далее. Этими изменениями эта проблема решается», — заявил он.

Ткаченко сообщил, что время работы ночных клубов ограничат до 23:00, а культурным учреждениям разрешат работать до этого времени, однако при соблюдении четких ограничений и правил.

В мире

Исследователям Университетского колледжа Лондона удалось установить, что из-за коронавируса SARS-CoV-2 у пациентов могут возникать бред, воспаление головного мозга, инсульт и повреждение нервов.

Соответствующий вывод содержится в материале, размещенном в журнале Brain.

Ученые обнаружили одно редкое и иногда смертельное состояние, именуемое острым диссеминированным энцефаломиелитом (ADEM). Более того, у пациентов не выявляются респираторные симптомы, а основным проявлением COVID-19 служат неврологические расстройства.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 19:00 7 июля © бюллетень

Ученые ознакомились с данными о неврологических симптомах 43 человек с коронавирусом в возрасте 16-85 лет, которые проходили лечение в Национальной больнице неврологии и нейрохирургии при Университетском колледже Лондона.

Так, было зарегистрировано 10 случаев преходящей энцефалопатии, то есть временной дисфункции головного мозга, с делирием. Помимо этого зафиксировано 12 случаев воспаления мозга, восемь случаев инсульта и восемь случаев повреждения нервов, связанного с синдромом Гийена-Барре.

В материале подчеркивается, что девять из 12 случаев воспаления головного мозга походят на острый диссеминированный энцефаломиелит. Данное состояние вызывается вирусными инфекциями, встречается в основном у детей. Однако ученые не обнаружили вирус в спинномозговой жидкости, из чего следует, что SARS-CoV-2 не воздействует на мозг непосредственно.

Тем не менее механизм развития неврологических расстройств еще остается неизвестным, но исследователи допускают, что причиной является иммунный ответ на инфекцию.

Ну а президент США Дональд Трамп пригрозил урезать финансирование школ, если они не будут открыты к предстоящему учебному году из-за карантина.

«Финансирование может быть урезано, если не откроются!» — приводит слова президента США РИА Новости 8 июля.

Трамп снова обвинил демократов в использовании пандемии коронавирусa в политических интересах.

«Демократы думают, что открытие школ до ноябрьских выборов политически будет плохо для них, но это важно для детей и семей», — сказал Трамп. Президент США привел в пример «Германию, Данию, Норвегию и Швецию и много других стран, где школы открылись без всяких проблем».

Школы закрылись практически по всей территории США в марте, и подавляющее большинство так и осталось закрытыми до конца учебного года. Будут ли открыты заведения к новому учебному году или будет продолжено дистанционное обучение, пока неизвестно.

Решение об открытии школьных зданий в государственной системе образования принимается на уровне округов отдельных штатов. Частные школы и вузы принимают решение самостоятельно, но также должны действовать в рамках действующих правил и требований штатов. Во вторник Трамп заявил, что будет оказывать давление на губернаторов по вопросу открытия школ.