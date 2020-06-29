Во второй тур президентских выборов в Польше ожидаемо вышли действующий глава государства Анджей Дуда и либеральный оппозиционер, мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Однако результаты второго тура непредсказуемы

Сторонники Рафала Тшасковского пишут в соцсетях: «Наш кандидат победил в первом туре!» Правда, произошло это только на отдельных участках в Варшаве: тут, по данным с 98,7% избирательных участков, мэр столицы получил почти 480 тысяч голосов из чуть более миллиона принявших участие в голосовании — то есть 47,55%. За Анджея Дуду проголосовали 271,5 тысяч жителей Варшавы — это 26,94% голосов. Вдвое меньше голосов варшавян получил внесистемный кандидат Шимон Головня — 136 тысяч, то есть 13,52% (близко к его общенациональному показателю). Президентские выборы в Польше: за Дуду агитирует Трамп, за Тшасковского – мэры европейских столиц © REUTERS, Kacper Pempel

Однако уже в Мазовецком воеводстве, в которое входит Варшава, ситуация совсем иная. Тут, по данным 99,31% участковых избирательных комиссий, за действующего президента проголосовали почти 1,3 миллиона из более чем 3 миллионов избирателей, то есть 41,69%. Тшасковский в столичном регионе получил 1,38 миллиона голосов (33,69%), а Головня — 387 тысяч (12,57%).

Если же говорить обо всей Польше, то, согласно данным с 99,78% избирательных участков, за Дуду отдали свой голос 43,67% избирателей, за Тшасковского — 30,34%, а за Головню — 13,85%. Явка на выборах составила рекордные после 1989 года 64,4%, даже в прошлогодних выборах Сейма приняли участие только 61,74% избирателей. Поскольку ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов избирателей, 12 июля состоится второй тур выборов. А публикация официальных результатов первого ожидается в понедельник вечером либо во вторник.

В разрезе регионов Анджей Дуда победил в 13 из 16 воеводств Польши, в некоторых из них получив подавляющее большинство голосов. Это особо заметно в воеводствах, граничащих с Украиной: в Подкарпатском за Дуду проголосовало 60,99% избирателей (за Тшасковского — менее 16%), в Любинском соотношение между этими кандидатами составило 56,67% против 19,32%. Тшасковский опередил действующего президента только в трёх регионах: западнопоморском, поморском и любуском — однако получил там всего на несколько процентов больше, чем Дуда.

Остальные кандидаты в президенты заслужили куда меньшую поддержку поляков. Так, выдвиженец националистической «Конфедерации» Кшиштоф Босак получил 6,75% голосов, лидер Польской народной партии Владислав Косиняк-Камыш — 2,37%, кандидат от объединённых левых Роберт Бедронь — 2,21%, а несколько малоизвестных кандидатов — меньше 0,3% каждый. Однако во втором туре борьба будет идти за каждый голос, ведь Дуда и Тшасковский, согласно экспресс-опросам, пока идут «нос к носу» — хотя действующий президент опережает конкурента. Компания Kantar прогнозирует Дуде во втором туре 45,4% голосов, а Тшасковскому — 44,7%. В свою очередь, компания Ipsos даёт действующему президенту 50,9% голосов, а его оппоненту — 49,1%. Президентские выборы в Польше. «Зажигательная» кампания между «Хартией семьи» и «Хартией ЛГБТ» © Creative Commons/Mateusz War

Естественно, главное соперничество Дуды и Тшасковского ныне разворачивается за голоса тех кандидатов, которые не вышли во второй тур. Однозначное заявление пока сделал только Роберт Бедронь: он призвал левых избирателей 12 июля поддержать Тшасковского. Но на самом деле итог выборов решат голоса избирателей Головни и Босака.

Беспартийный кандидат, занявший третье место Шимон Головня, через несколько часов после окончания голосования 28 июня заявил, что он со своей командой определит три-четыре самых важных пункта и положит их перед Рафалом Тшасковским.

«Если он их примет, это поможет многим из нас принять решение», — сказал Головня, несколько раз подчеркнув, что не является владельцем «голосов и ручек избирателей», и каждый из них сам должен решить, что лучше для Польши. С другой стороны, Шимон Головня чётко сказал: во втором туре он не будет голосовать за Анджея Дуду. При этом, согласно опроса проведённого для издания Super Express, 74% избирателей Головни готовы проголосовать за Тшасковского, Дуда может рассчитывать только на 17% их голосов.

Ожесточённая борьба развернулась за голоса пришедшего четвёртым националиста Кшиштофа Босака. Сразу же после голосования к его избирателям обратились и Дуда, и Тшасковский. Действующий президент высказал уверенность, что «им ближе моя позиция», а мэр Варшавы отметил, что «если говорить о свободе экономики, то по большинству позиций у нас похожие взгляды».

Однако на официальном Фейсбук-профиле «Конфедерации» сразу после объявления предварительных результатов выборов появилось заявление, что он «не поддержит ни одного кандидата на пост президента Польши, которые будут состязаться во втором туре выборов». При этом, согласно упомянутому опросу для Super Express, Анджей Дуда во втором туре может рассчитывать на 49% голосов Босака, а Рафал Тшасковский — только на 19%. Однако значительная часть националистически настроенных избирателей 12 июля может просто не прийти на участки. Польские интриги. Как Варшава использует Киев и Минск против России © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Проведя всю кампанию в стиле «ни нашим, ни вашим», и набрав всего 2,37% голосов, Владислав Косиняк-Камыш надеется получить за них от Тшасковского хоть что-то. Ранее ходили слухи, что кандидат от либералов пообещает в случае победы назначить лидера «народников» шефом Бюро национальной безопасности — однако тогда рейтинг Косиняка-Камыша достигал 7-10%. Официальные договорённости возможны и сейчас, однако подавляющее большинство избирателей Косиняка-Камыша и так готова поддержать Тшасковского во тором туре.

Рафала Тшасковского также поддерживают экс-президенты Польши: Лех Валенса, Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский. А вот на стороне Анджея Дуды — поддержка действующего президента США Дональда Трампа. Хотя из недавнего визита в США Дуда не привёз ничего, не исключено, что именно накануне 12 июля Трамп может объявить о передислокации тысячи или двух американских военных из Германии в Польшу.

Согласно результатам недавнего опроса общественного мнения, 60% поляков поддерживают увеличение военного присутствия США на берегах Вислы, и с этим придётся считаться тому же Рафалу Тшасковскому. Кстати, попытки приписать некую «пророссийскость» Кшиштофу Босаку являются откровенной натяжкой: кандидат от националистов просто менее проамериканский, чем остальные.

А в плане антироссийской риторики кандидат от либералов не сильно отличается от своего главного оппонента. Так, в конец мая 2020-го Рафал Тшасковский заявил, что «Россия не является ответственным участником международных отношений, и очень хорошо, что ныне ЕС и НАТО проводят твёрдую и принципиальную политику в отношении РФ».

Точно так же оба кандидата постоянно говорят о необходимости «поддержки демократии и реформ на Украине». По большому счёту, единственным существенным внешнеполитическим отличием между Дудой и Тшасковским является то, что последний намерен нормализовать отношения Варшавы и Брюсселя. Правда, вряд ли стоит ожидать накануне второго тура встречи Рафала Тшасковского и Ангелы Меркель, которая с 1 июля как канцлер Германии возглавит Совет ЕС. Учитывая сохраняющиеся в Польше антинемецкие настроения, это может скорее помешать кандидату от либералов.