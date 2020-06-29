По состоянию на 12:00 29 июня в мире официально зарегистрировали свыше 10,1 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 501,9 тыс. человек, более 5,1 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь коронавирус был выявлен у 2,5 млн человек. Болезнь забрала жизни 125,8 тыс. граждан, 685,1 тыс. выздоровели.

На второй позиции с 1,3 млн заболевших оказалась Бразилия. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 57,6 тыс. человек, выздоровели 746 тыс.

Третье место занимает Россия, где, по официальным данным, выявлено 641,1 тыс. случаев заражения. Заболевание забрало жизни более 9,1 тыс. человек, 403,4 тыс. выздоровели.

Четвертую, пятую и шестую позиции занимают Индия (548,3 тыс.), Великобритания (312,6 тыс.) и Перу (279,4 тыс.).

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 641,1 тыс. (6719 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 9166 человек (93 за прошлые сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 403,4 тыс. человек.

В Москве за сутки от коронавируса умерли еще 23 пациента. Всего от эпидемии в столице скончались 3761 человек.

В социальных сетях появилась информация о том, что около московской больницы в Коммунарке для больных коронавирусом нашли мусорные мешки, в которых лежали медкарты, документация по умершим пациентам, бирки от трупов и зараженная кровь.

Однако позже главврач больницы Денис Проценко опроверг эти данные. В то же время он сообщил, что в километре от больницы нашли пакеты для перевозки тел умерших. Поскольку их оборот контролируется, информацию об этом передали в полицию.

Второй этап снятия ограничений в Калмыкии продлили до 12 июля. Коэффициент распространения инфекции там составляет 1,9: это почти в четыре раза выше требуемого.

В Минтруде РФ рассказали о том, что новые выплаты в десять тысяч рублей на детей до 16 лет начнутся уже с 1 июля. При этом не требуется подачи отдельного заявления от родителей. Решение будет принято на основании данных, которые уже есть.

С сегодняшнего дня в регионах России начнутся пробные ЕГЭ без участия школьников. Экзамены пройдут с подключением всех специалистов, которые привлечены к организации. Они проверят все пункты сдачи и готовность технического оборудования.

COVID-19 спровоцирует рост пациентов с диабетом и ожирением в РФ. На сегодняшний день 17% россиян находятся в преддиабетическом статусе. В случае развития вируса у них может появиться сахарный диабет.

Нет никаких оснований считать, что пандемия коронавируса — результат чьих-то целенаправленных усилий, считает президент России Владимир Путин.

«Говорить о том, что это специально кто-то вбросил, специально кто-то что-то сделал — для этого нет никаких оснований», — сказал глава государства.

Путин сдает тесты на коронавирус каждые 3-4 дня, и все показывают отрицательный результат.

Западная Украина с 22 по 26 июня: коронавирус, незаконная вырубка лесов, паводок и Зеленский в чужих сапогах © пресс-служба президента Украины Татьяна Голикова.

Анестезиолог-реаниматолог филиала госпиталя имени Бурденко Олег Чихляев рассказал о самочувствии добровольцев после российской вакцины. По его словам, никаких побочных явлений у них не наблюдается. Испытания планируется завершить к концу июля.

Коронавирус и Украина

За минувшие сутки коронавирус на Украине обнаружили у 646 человек, зафиксировано 18 летальных случаев, 93 пациента выздоровели.

Всего за все время пандемии в стране заболели 43 628 человек, из них 19 027 выздоровели, летальных исходов — 1147.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что при положительном исходе вакцина от коронавируса в Украине появится в марте 2021 года.

По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, вероятность того, что 1 сентября украинские школьники останутся дома, высока, и учреждениям образования необходимо заранее организовать возможность обеспечения дистанционного обучения.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что обсервацию могут не приходить дети, которые приезжают сдавать ВНО с временно оккупированных территорий.

По его же словам, за последний месяц на Украине стало фиксироваться в два раза больше случаев пневмонии. За неделю медики принимают более 4 тысяч пациентов с пневмонией.

Объем частных переводов на Украину из-за границы в апреле 2020 года составил $826 млн. Это на 10,4% меньше, чем в марте ($922 млн), сообщил Нацбанк Украины.

Ситуация в мире

Немецкая прокуратура начала проверку в отношении предпринимателя Клеменса Тённиса, после того как на принадлежащем ему мясоперерабатывающем предприятии в Северном Рейне — Вестфалии коронавирусом заразились 1,5 тыс. человек. Тённиса в Германии называют «колбасный король». Массовое заражение на его предприятии оказалось крупнейшей локальной вспышкой заболевания в стране.

Генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили считает, что у России появилась отличная возможность развивать внутренние туристические направления. По его словам, следующие месяцы будут очень интересные и благоприятные для местного туризма.

Иранские медики заявили, что пандемия может продлиться три года. Такой вывод специалисты сделали исходя из опыта предыдущих эпидемий.

А американские ученые решили проанализировать клиническую картину заболевания маленьких пациентов за период с 24 января по 14 мая 2020 года. Выяснилось, что порядка 19% детей переболели бессимптомно.

Британское правительство рассматривает вопрос о закрытии центрального английского города Лестера на фоне резкого увеличения числа случаев коронавируса COVID-19.

Не прошло и месяца с тех пор, как власти Черногории объявили о том, что страна победила коронавирус, как эти же власти вынуждены были вновь ввести карантин. Запрещено проводить спортивные игры или политические акции. Власти тем самым пытаются снизить показатели заражения коронавирусом. За последние десять дней зафиксировано более 100 случаев заражения.