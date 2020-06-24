«Дети коллаборантов». Как на Украине на самом деле относятся к молодёжи Донбасса

На Украине разгорается скандал из-за решения Министерства образования и науки, которое разрешило выпускникам из ЛНР и ДНР поступать в украинские вузы без результатов Внешнего независимого оценивания (аналог российского ЕГЭ). Украинские национал-патриоты встретили это решение Минобразования в штыки

В понедельник, 22 июня, и.о.министра образования и науки Украины Любомира Мандзий сообщила, что у выпускников школ из ДНР и ЛНР появится возможность упрощенного поступления во все вузы Украины. По словам Мандзий, абитуриенты из ДНР, ЛНР и Крыма уже с 9 июня могут обращаться в образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина», которые работают в каждом украинском вузе, для поступления по упрощенной схеме — без сдачи Внешнего независимого оценивания (ВНО, аналог российского ЕГЭ. — Ред.).

«Для нас важно, чтобы молодежь с временно оккупированных территорий училась в вузах Украины, о которых она мечтала. В ближайшее время Верховная Рада должна принять законопроект, который расширит возможности для поступающих с временно оккупированных территорий и обеспечит их право поступления без ВНО в любой университет Украины», — заявила она.

При этом, по словам и.о. министра, имена поступающих в украинские вузы из ДНР, ЛНР и Крыма в рейтинговых списках, списках рекомендованных и приказах будут зашифрованы.

В тот же день Офис президента Украины cообщил, что глава государства Владимир Зеленский инициировал внесение изменений в закон «О высшем образовании». Речь о том, чтобы предоставить детям из ДНР, ЛНР и Крыма возможность поступать без ВНО и во все украинские вузы. Кроме того, все желающие из Донбасса будут учиться в украинских вузах бесплатно — по госзаказу в пределе квот. Сейчас такая норма действует для абитуриентов из Крыма и Севастополя. Скандальные уроки. Украина ужаснулась, узнав, как и чему учат в школе © РИА Новости, Александр Гальперин | Перейти в фотобанк

Это решение Зеленского разозлило национал-патриотическую часть украинского общества.

«Дети коллаборантов» и банальная зависть

Многие дети с Западной Украины еще до Майдана учились не у себя в регионах, а в Киеве — столице Украины. Казалось бы, населению этих областей должно быть знакомо, с какими трудностями сталкивается ребенок в чужом городе.

Однако на Западной Украине детям из Донбасса сочувствовать не стали.

«Абитуриенты и их родители! Как вам такое нововведение, которое хотят ввести с подачи нашего президента? Вы согласны, что те абитуриенты из Л/ДНР имели преференции перед нашими детьми поступать в вузы Украины без ВНО? На сегодняшний день они и так имеют такую преференцию поступать в те вузы, которые переехали на подконтрольную территорию Украины без ВНО», — написала в сообществе «Ровно. Твой город» в Facebook Татьяна Воронцова.

Если верить ее профилю, она получала образование в Тернопольском государственном медицинском университете.

Воронцова при этом еще и репостнула запись юриста и активиста Андрея Смолия, в которой тот заявлял: поступление детей из ЛНР и ДНР и Крыма даст им приоритет по сравнению с другими детьми. Кроме того, активист задался и вопросом о языке.

«Знают ли эти люди государственный язык, не приведет ли это к конфликтам в вузах или полному саботажу государственного языка, соответственно — русификации», — отметил Смолий.

Он предложил оставить всё как есть, разрешив детям из Донбасса и Крыма лишь поступать в «переведённые» из этих регионов вузы в 2014 году.

«Что это за дискриминация по отношению к другим поступающим? Перед законом все должны быть равны. Дети из ОРДЛО будут поступать в вузы без ВНО на места государственного заказа, а другие абитуриенты не будут иметь такой возможности. Это не только дискриминация — это откровенно антиукраинское решение!» — написала в группе «Адекватный Львов» местная жительница Катерина Мыгул.

Были и те, кто высказывался совсем жестко.

«Выступаю категорически против какого-либо шифрования выпускников ОРДЛО, ведь это является прямым путем к поступлению в высшие учебные заведения детей преступников и коллаборантов из ОРДЛО, которые находятся на учете в СБ Украины. Также считаю неуместными любые преференции для жителей ОРДЛО до полного прекращения обстрелов ВСУ», — написала народный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Фриз в Facebook.

Она заявила, что такие шаги посылают ошибочные сигналы украинскому обществу и «лишают население ОРДЛО стремления к деоккупации», и потребовала отставки правительства. Кроме того, она сравнила детей из Донбасса с детьми украинских военных. Дурь каждого видна. Украина стала страной невыученных уроков © РИА Новости, Андрей Иглов | Перейти в фотобанк

Впрочем, даже на Украине были и те, кого возутила такая реакция.

Провал с интеграцией

Одним из критикующих реакцию украинских национал-патриотов оказался журналист Дмитрий Литвин.

«Даже не думал, что лучших людей города задавит жаба из-за идеи разрешить детям с оккупированной территории поступать в облегчённом формате в наши университеты. Например, соратница Петра Порошенко Ирина Фриз дописалась до того, что типа в наши вузы могут поступить «дети коллаборантов» и прямо противопоставляет детей с оккупированных территорий нашим ветеранам и детям военных. Это свинство — дойти уже и до такого раскола», — написал он в Facebook.

Литвин уверен: украинские университеты могут дать шанс удержать детей Донбасса в рамках украинской национальной культуры.

«Большинство детей в ОРДЛО не содержит какой-нибудь олигарх, как всех этих «Ирин Фриз» и других таких же ничего из себя не представляющих граждан, дорвавшихся до хорошей позиции в социальной иерархии благодаря своим знакомствам в Киеве и лояльной работе на денежные мешки. Подрастающие «Ирины Фриз» из Донецка и Луганска уедут в Москву или какие-то другие города России. А что делать обычным детям с нашей же территории? Тоже ехать в Россию? Поступать в Ростов? Или оставаться в оккупации?» — задал он риторический вопрос украинским патриотам.

Его поддержали те бывшие жители Донбасса, которые сегодня выступают на украинской стороне. К примеру, журналист Алексей Мацука, назвавший решение украинских властей «большим достижением в деле реинтеграции».

Впрочем, вряд ли даже такие шаги привлекут в украинские вузы детей, переживших обстрелы украинской артиллерии.

«Когда началась война, мне было пять лет. Я уже не очень много помню из того времени, как-то все стирается из памяти постепенно. Остались какие-то маленькие кусочки воспоминаний или что-то общее, почти обезличенное. Наверное, так даже лучше. Самыми яркими для меня до сих пор остаются воспоминания о том, как я хотела забрать с собой в подвал все свои игрушки, и грохот во время обстрела ОГА. Тогда было очень страшно», — рассказала 11-летняя писательница из Донецка Фаина Савенкова в интервью изданию Украина.ру. «Миграция в РФ»: как декану харьковского университета пришлось покинуть Украину

Дети, которые пережили такое, вряд ли захотят поступать в украинские вузы, где им будут рассказывать, что они «сами себя обстреляли».

А их родители наверняка вспомнят о «мишке антарктическом», участии Ивана Грозного в «Ливанской войне», «основании» Киевского университета Николаем ΙΙ и других поразительных открытиях украинских ученых, о которых весь мир узнал благодаря онлайн-урокам для школьников Украины. Наверняка родные абитуриентов Донбасса поставят себе вполне логичный вопрос: если такому учат в украинских школах, то что же преподают в украинских университетах? Которые, кстати, не блещут в мировых рейтингах.

Так, в авторитетном рейтинге QS World University Rankings 2020/2021, который ежегодно составляется британской компанией QS, лучшие среди украинских вузов показатели у Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина. Он находится на 477 месте. Следом идет Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — он находится на 601-650 месте. Для сравнения — Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова находится на 74-м месте.

К слову — Южный федеральный университет (тот самый Ростов, о котором говорил Литвин), находится в этом рейтинге на 591-600-й позиции. То есть выше, чем престижнейший на Украине Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Только вот если этот украинский вуз — второй в рейтинге, то между МГУ и ЮФУ находятся еще 19 вузов. И это не только университеты Москвы и Санкт-Петербурга, но и вузы Самары, Саратова, Казани, Томска, Новосибирска, Екатеринбурга, Владивостока и Барнаула. На Украине университеты будут финансировать в зависимости от их успешности — Гончарук © kmu.gov.ua

Остаётся лишь добавить, что всего ХНУ имени В.Н. Каразина опережают в рейтинге 16 российских вузов из двух столиц и регионов.

Скоро выпускники школ ДНР и ЛНР будут делать один из важнейших выборов в своей жизни. И наверняка многие из них присмотрятся к российским вузам. Кстати, некоторые институты все того же ЮФУ расположены в Таганроге — в нескольких десятках километрах от границы ДНР. Впрочем, не стоит ограничивать себя. Молодость — прекрасная пора для путешествий и новых открытий. Можно встречать рассветы, любуясь Тихим океаном, после лекций и семинаров гулять по улицам Санкт-Петербурга и Москвы, прокатиться по Волге на пароходе, поражаться красотам тайги и многое-многое другое…

А те, кто злятся на «детей коллаборантов», пусть и дальше остаются в своём ограниченном мирке.