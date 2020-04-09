Дурь каждого видна. Украина стала страной невыученных уроков

С понедельника, 6 апреля, на Украине в связи с антикоронавирусным карантином ввели видеоуроки для школьников. Они уже вызвали ряд вопросов и нареканий

Вопрос видеоуроков для школьников президент Украины Владимир Зеленский поставил перед руководством украинских телеканалов еще 21 марта. Тогда у многих еще теплилась надежда, что карантин продлится до начала апреля. Однако динамика заболеваемости COVID-19 быстро уменьшила количество оптимистов. Уроки коронавируса. В одной лодке © AFP, Sergei SUPINSKY

В итоге видеоуроки запустили 6 апреля, хотя первоначально планировалось, что карантин для школьников продлится до 3 апреля.

Каждый видеоурок становится доступным и в Интернете, а потому в любой момент с их содержанием могут ознакомиться и взрослые. И у них уже накопились вопросы к тем, кто учит их детей.

Паганель по-украински

Один из героев «Детей капитана Гранта» Жюля Верна — известный ученый-географ Жак Паганель. Из-за его рассеянности герои то и дело попадают в разные передряги. Так, благодаря ему вместо Австралии яхта «Дункан» с героями романа оказывается у берегов Новой Зеландии. Сам роман начал выходить по частям в далёком 1865 году. Вряд ли тогда Жюль Верн мог предполагать, что продолжатели дела Паганеля появятся на Украине. И Австралия для них тоже будет весьма непростым континентом.

Вечером 8 апреля украинцы сообщили об очередном «ляпе» в видеоуроках.

«Сегодня — география 10 класс. Оказывается Австралию омывает не Индийский океан, а Атлантический. И это говорит школьникам кандидатка географических наук», — написала возмущенная украинка Мария Мадзигон в Τwitter.

Коли це трапилось вперше — було нормально. Знайшлось дуже багато захисників, мовляв "всі ми люди".



Сьогодні — географія 10 клас. Виявляється Австралію омиває не Індійський океан, а Атлантичний. І це говорить школярам кандидатка географічних наук. pic.twitter.com/XrqDsjCqoM — Марія Мадзігон (@Mary_Madzigon) April 8, 2020

​На прикрепленном к записи видео запечатлен момент урока, который веден кандидат географических наук Мария Растворова. Она рассказывает об окружающих Австралию островах.

«Остров Тасмания и острова в Тихом и Атлантическом океанах», — водила учительница указкой по карте. Школа по телевизору: на Украине появится новый формат уроков для детей © pixabay.com

Такие географические открытия не порадовали украинцев. Их досада была велика и от того, что это не единственная ошибка в уроках.

Прадедушка или правнук — какая разница?

Многие диалоги из вышедшего на экраны в 2000 году фильма Алексея Балабанова «Брат-2» ушли в народ, а отрывки из них стали поговорками. Один из таких диалогов — это разговор брата главного героя, роль которого исполнил Виктор Сухоруков, с певицей Ириной Салтыковой.

«- Не, Киркоров мне не нравится: слащавый он какой-то, подкрашенный весь, подпудренный, как баба. Весь такой… Одно слово — румын!

— Так он болгарин.

— Да? Какая разница?»

Очевидно, этим нехитрым подходом руководствовались и украинские преподаватели истории.

«Но меня поражает последний исторический факт. «Киевский университет, — говорил Николай ΙΙ император Российской империи, — это мое творение. Но я первым наложу на него руку, если окажется, если он не отвечает своему назначению. А назначение университета — распространять русскую культуру и русскую народность». А как же украинцы?» — недоумевала во время урока для пятиклассников методист-учитель Элла Сытник.

«А как же Николай I?» — наверняка недоумевали выпускники университета и те, кто худо-бедно знаком с историей этого высшего учебного заведения, основанного в 1834 году при императоре Николае Ι. Кстати, именно его памятник и стоял перед университетом. Сейчас на этом месте памятник Тарасу Шевченко.

Что характерно, в слайде к видеоуроку был указан правильный император — Николай Ι.

Впрочем, это было не единственное удивительное открытие, которое могли сделать посмотревшие этот урок. Так, русско-турецкая война война 1877-1878 года была подана Сытник как… захватническая война Российской империи.

«Это тоже империя, которая все время вела захватнические войны», — отметила она, показывая картину «Битва около Шипки-Шейново».

И не беда, что благодаря этой войне появилась независимая Болгария, которая, кстати, в Первой мировой войне была противницей Российской империи, а во Второй — СССР. Трактовка и других событий, описанных в уроке, тоже вызывает вопросы.

Впрочем, ничего удивительного: другие видеоуроки по истории свидетельствуют о крайней идеологизированности этого предмета в украинских школах.

Однако не везет и формальным наукам. Они на Украине тоже, как оказалось, с нюансами.

Полтора землекопа по-украински

Вышедший в 1969 году на экраны советский мультфильм «В стране невыученных уроков» обогатил русский язык фразеологизмом «полтора землекопа».

«Его переехал двоечник Перестукин. Решил задачу так, что у него получилось полтора землекопа», — пояснял самому школьнику Виктору Перестукину землекоп, отвечая на вопрос, что за ноги стоят рядом с ним, и не трамвай ли переехал этого человека.

Фраза из повести Лии Герасимовой, по мотивам которой и был снят мультфильм, стала одним из примеров вопиющих ошибок многих учеников.

Перестукин, однако, был простым нерадивым советским школьником. Вряд ли читатели книжек Герасимовой и школьники, смотревшие мультфильм, могли представить, что через несколько десятков лет подобные Перестукину будут не учиться, но преподавать в школах.

«30,2 — 2,2. Посчитать можно устно. И будет 18 км/ч», — решала задачу о собственной скорости катера учительница Елена Бурдун.

В общем, катер оказался не таким уж и быстрым, по версии учительницы. Остается только гадать, куда делись еще 10 км/ч.

Что характерно, ее ошибку заметило даже руководство одного из каналов, по которому транслировался видеоурок.

«Всё, что нужно знать о нашей системе образования. Сразу для понимания: мы не имеем отношения к производству этого контента. Как и остальные телеканалы, мы получаем готовый продукт и выдаём его в эфир», — написал у себя в Facebook директор канала «112» Артем Марчевский.

В этом видеоуроке нашли и еще одну ошибку, правда, не математическую. На одном из слайдов слово «розв`язання» — «решение» — было написано с одной Н.

В общем, и с математикой беда, и с украинским языком. Впрочем, скорее всего беда не столько с этими предметами, сколько с внимательностью учителей.

Однако тут уже возникает другой вопрос: проходят ли видеоуроки редактуру? Смотрит ли их кто-то перед тем, как выпускать на телеэкраны страны? Судя по всему — нет. Министерство образования и науки опять сделало крайними учителей.

Зато украинские родители получили возможность воочию убедиться в том, что украинская школа переживает не лучшие времена.