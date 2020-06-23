"Когда началась война, мне было пять лет. Я уже не очень много помню из того времени. Остались какие-то маленькие кусочки воспоминаний или что-то общее, почти обезличенное. Самыми яркими остаются воспоминания, как я хотела забрать с собой в подвал все свои игрушки, и грохот во время обстрела ОГА. Было очень страшно", – вспоминает Фаина Савенкова

Юной писательнице всего 11 лет. Она вместе со своими родителями живет в Луганске. В школу пошла в пять с половиной лет. Сейчас перешла в 7-й класс.

- Фаина, как, когда и почему вы решили стать писателем? С чего все началось? Почему именно фантастика?

— Началось все с конкурса, посвященного творчеству моего любимого детского писателя Андрея Усачева в 2018 году. На нем я заняла 1-е место. После поняла, что мне нравится писать, и попробовала продолжить. А фантастикой, мне кажется, можно назвать любое художественное произведение, ведь оно кем-то придумано и является чем-то вымышленным, даже если основано на реальных событиях.

- Вы живете в Луганске. Что помните о войне 2014 года? Как войну пережила ваша семья?

— Когда началась война, мне было пять лет. Я уже не очень много помню из того времени, как-то все стирается из памяти постепенно. Остались какие-то маленькие кусочки воспоминаний или что-то общее, почти обезличенное. Наверное, так даже лучше. Самыми яркими для меня до сих пор остаются воспоминания о том, как я хотела забрать с собой в подвал все свои игрушки, и грохот во время обстрела ОГА. Тогда было очень страшно.

Я недавно написала об этом в эссе, которое было переведено на несколько европейских языков и опубликовано в странах Европы. Так что надеюсь, что Донбасс услышат и война вскоре прекратится.

- Я знаю, что ваша пьеса идет в одном из луганских театров. Что это за пьеса? О чем она? Почему луганский театр ее согласился поставить?

— Это не совсем верно. Пьеса была принята к постановке, но из-за вируса и некоторых технических проблем у нас ее поставить не смогли. Но сейчас ею заинтересовались несколько российских театров и итальянский драматург российского происхождения Наталья Осис. Не буду пока ничего говорить заранее, но, может быть, все сложится удачно.

Сама пьеса — о маленьком Ежике, потерявшем маму, и его попытках вернуться к ней. Она о дружбе и вражде, попытке осуществить свою мечту и надежде. С пьесой вообще немного смешно получилось. Самой главной причиной вражды некоторых героев у меня стало непонимание их друг другом и связанный с этим страх. И теперь пьесу на Украине считают политической, думая, что враждующие персонажи — это метафора войны на Донбассе.

- Я знаю, что вы в прошлом году участвовали в фестивале литературной фантастики "Звезды над Донецком". Что понравилось на фестивале? Как вас принимала донецкая публика? С кем из писателей-фантастов вы подружились?

— Это был счастливый случай, и на фестиваль я попала в самый последний момент. Самым сложным был первый день, потому что я еще никого не знала и очень боялась из-за того, как меня воспримут настоящие взрослые писатели. Но все оказалось не так страшно, писатели-фантасты оказались очень дружелюбными и веселыми людьми.

Донецкая публика воспринимала всех хорошо. Это был не только первый фестиваль фантастики для Донецка, но и лично для меня. Было много встреч, поездок, общения. Особенно запомнились встреча в юношеской библиотеке и поездка на Саур-Могилу. Думаю, в этом году будет даже интересней.

- А чем была интересна встреча в юношеской библиотеке? С кем встречались, о чем говорили?

— Встреча в юношеской библиотеке была уже перед закрытием фестиваля. Общались в основном известные взрослые писатели с подростками-читателями о своем творчестве, отвечали на вопросы. А я большей частью сидела и слушала. Ну и училась общению со слушателями, потому что все было необычно и слишком по-новому лично для меня.

- Какие писатели-фантасты вам нравятся и почему? и вообще какие писатели вам нравятся и почему?

— Да, подружилась со всеми писателями. Это конечно же не так, что я звоню каждый день Сергею Волкову или Александру Пелевину, но после фестиваля я могу написать всем моим друзьям-писателям и мы с удовольствием пообщаемся. А с Александром Конторовичем мы написали совместный рассказ «Учителя и ученики» для сборника "#живиДонбасс».

Из писателей фантастов я бы назвала Кира Булычева, у которого я перечитала все имеющиеся в детской библиотеке книги о приключениях Алисы. Сейчас читаю «Марусю» Сергея Волкова. А Сергей Лукьяненко как-то сказал, что мне еще рано читать его «Дозоры» и чтобы пока остановилась на «Непоседах», но потихоньку посматриваю и в их сторону. Только тс-с-с! Вообще, читаю много и часто и самых разных авторов, хотя, конечно, в основном пока детских писателей.

- Чем для вас является Россия? Луганск — это русский город?

— Россия для меня, наверное, вторая родина. У меня почти все родственники из России, так что, конечно же, хорошо отношусь. По-другому и быть не может.

Луганск — это город, в котором живут представители многих народов, но всех их объединяет не цвет кожи или вера, а ощущение себя частью единого целого. Мы думаем, говорим на русском, многие себя считают частью России, пусть и не признанной. Так что, думаю, да, русский.

- Я знаю, что вы занимаетесь боевыми искусствами? Какими и почему? Какие в них вы делаете успехи?

— Да, я уже шестой год занимаюсь тхэквондо. У меня красный пояс, и я дважды чемпион ЛНР и призер соревнований в России и ДНР. Вообще, я хотела когда-то заниматься балетом, но балерины из меня не получилось как-то. Так же как в творчестве, помогают советом друзья — чемпион Европы по тайскому боксу Галина Дегтярева и Анастасия Барышникова. Конечно, сейчас вирус все поломал, но тренировки уже возобновились, так что, может, будут соревнования.

- Какая у вас самая заветная мечта?

— Сложно сказать, какая у человека заветная мечта. Конечно же, моя главная мечта — чтобы закончилась война и больше не убивали людей, чтобы у нас было будущее.

— Всю свою небольшую сознательную жизнь вы живете, когда ваша родина находится в состоянии войны. Вы это ощущаете?

— В своих недавних эссе я писала, что половина моей жизни — это война. И самое страшное — привыкнуть к смерти. Это неправильно, так не должно быть. И хотелось бы, чтобы взрослые это поняли.

— Что для вас Украина? Чтобы вы сказали бы украинцам, что бы они закончили войну?

— У меня на Украине очень много друзей, и я знаю, что они также борются за мир на Донбассе. К сожалению, на людей, способных остановить войну, не всегда влияют наши слова, но я просто хотела бы напомнить им, что все мы люди. Разные, с отличным друг от друга мнением, но все-таки люди. Просто каждый из нас выбрал свою дорогу и пытается по ней идти.