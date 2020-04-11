Трансляция видеоуроков во время карантина на украинских телеканалах сыграла очень важную роль – родители, в кои-то веки, узнали, чему и как учат их детей. И ужаснулись

Из украинских видеоуроков они узнали, что:

— 30-2=18;

— Киевский университет в 1835 году основал Николай II, родившийся в 1868 году;

— Россия в XIX веке захватила Болгарию;

— Иван Грозный воевал с «Ливанским» орденом;

— Австралию омывает Атлантический океан;

— в Антарктиде водятся белые медведи…

Естественно, такая масса ошибок привлекла пристальное внимание к содержанию уроков. Поинтересовались ими и мы.

Для примера возьмём урок по истории Украины для 5 класса, который проводит учитель-методист (фамилию называть не будем — в конце концов, женщина ни в чём не виновата, а её и так всюду обсуждают).

Урок под названием «Бурный XX век» посвящён событиям украинской революции и Голодомору.

Понятно, что в этой теме присутствует лошадиная доза официальной государственной идеологии (которой на Украине юридически нет — запрещено Конституцией) со всеми характерными её чертами — отсутствием связи с реальной историей и элементарной логики.

Вот, например, учитель цитирует «Николая II» (на самом деле, конечно, Николая I), о том, что Киевский университет должен продвигать русскую культуру. По скорбному лику преподавателя было понятно, что это очень плохо. Ведь Киевский университет должен продвигать украинскую культуру, разве не понятно?

Нет, не понятно. В 1835 году никакой высокой, городской украинской культуры, которую можно было бы продвигать через университет, просто не существовало. Тарас Шевченко был ещё крепостным и учился у «разных живописных дел цехового мастера» Василия Ширяева. Существовала народная культура. Но её продвигать необходимости не было — сама продвигалась. Её надо было изучать, и её изучали. Да и вообще Николай I ни о какой украинской культуре не знал — была культура малороссийская, являвшаяся частью культуры российской.

Так о чём же говорил император? Тут надо помнить, что почти весь образованный класс на Украине с XVI-XVII веков был польским или полонизированным. Киевский университет должен был противодействовать именно польскому культурному влиянию, и в этом смысле Николай I проводил политику вполне проукраинскую.

Правда, украинские «патриоты» сами для себя никак решить не могут — для них Богдан Хмельницкий предатель, который отвратил нацию от евроинтеграционного пути, или всё же герой, который начал борьбу с поляками задолго до Степана Бандеры?

Или вот другое типичное утверждение — украинская национальная революция потерпела поражение. А почему потерпела-то?

Нет, если считать, что украинская революция сводится к персональной судьбе Симона Петлюры, тогда да — и правда поражение. Хотя другие деятели украинской революции вполне в новую власть вписались. Михаил Грушевский стал советским академиком, а Владимир Винниченко имел все шансы возглавить Совнарком УССР и закончить жизнь в расстрельном подвале НКВД, но Бог уберёг. У них, видимо, было какое-то другое мнение о результатах украинской революции.

Вообще же итогом украинской революции стало создание украинского государства — УССР. Правда, украинские патриоты её не признают — по их мнению, «украинским государством» может считаться только то образование, которое напрямую управляется из Берлина или Вашингтона…

Впрочем, это всё мелочные придирки, не имеющие отношения к существу вопроса. В конце концов, публичная история всегда была идеологией, обращённой в прошлое (примерно так сказал лидер марксисткой исторической школы в 1920-х годах Михаил Покровский). Повелось это со времён Нестора, который рассказывал об освящении места будущего Киева Андреем Первозванным в рамках спора с Новгородом о первенстве на русских землях (в конце концов, как мы знаем, этот спор выиграла Москва, вообще в нём не участвовавшая).

В общем, логично, что учитель истории выдаёт идеологию.

Но ведь урок совершенно беспомощен и с методической точки зрения!

Начнём с простого. Если учитель говорит детям что-то нарисовать, он должен подойти к доске и нарисовать сам, а не объяснять на пальцах — это аксиома.

Вообще по существующей методике урок истории в украинской школе начинается с того, что дети рисуют «линию времени». Если бы учитель просто сказал — давайте нарисуем «линию времени» (а урок явно не первый в году, что это такое, дети знают), к ней вопросов не было бы. Но она начала разъяснять на пальцах…

Дальше. Методически немного неправильно спрашивать у пятиклассников, какого цвета синий цвет и в каком веке произошли события XX века. Это уже не урок, а какой-то тест на дальтонизм и идиотизм. Не будем развивать эту тему, потому что дойдём до оскорблений.

Разумеется, трактовка картины Бориса Кустодиева «Большевик» с той точки зрения, что показан некто, не считающийся с мнением других людей, вызывает недоумение. Но тут как раз ничего особенного нет.

С одной стороны, речь идёт о художественном произведении, не предполагающем однозначной трактовки (в том числе — однозначно положительной).

С другой стороны, автору этой статьи его сверстник из США в начале 90-х рассказывал, что в школе ему объясняли: серп на гербе СССР нужен, чтобы рубить головы, а молот — чтобы по ним бить. К нашим-то вчерашним коммунистам какие претензии, если американцы себе такое позволяли?

Дело в другом — если уж взялся рассказывать о большевиках, то надо рассказывать. Потому что из этого урока у детей останется впечатление, что большевики — это такие великаны с красными флагами. И бой у Крут выглядит совершенно иначе…

Вопрос о том, хорошо ли жилось людям в империи, заставил нас вспомнить замечательный диалог из фильма «Формула любви», когда молодой барин интересуется смыслом жизни, на что его тётушка разумно отвечает, что он в разных местах разный — в нашей губернии один смысл, а в другой, может, всё по-другому.

Попытки распутать эту спираль Бруно при помощи примеров тоже ничего не дают. Понятно, что вокруг Запорожской Сечи создана обширная мифология, само это явление считается однозначно положительным, а её разгон — актом однозначно отрицательным. Но объясните мне, каким образом несчастливая жизнь галицкого нефтяника в Бориславе на рубеже XIX-XX веков могла быть вызвана разгоном Сечи во второй половине XVIII века?

Вызывает вопросы и отсутствие связки между событиями революции и Голодомором тоже. Раз уж их поместили в один урок, притом что между ними больше десятилетия, должно быть какое-то основание? А никакого. Учитель молчит. Хотя с точки зрения идеологии тут нужно сказать, что большевики не могли простить украинцам революцию и, собравшись с силами и укрепив свою власть, отомстили. Да и отсутствие хоть какого-то объяснения сути Голодомора и замена его на стихотворение про три колоска вызывает недоумение.

В этом контексте мы даже разделяем мнение Ирины Геращенко о том, что лучше бы урок вёл Парубий, — он бы точно таких ошибок не допустил.

В общем, мало того, что навязывается идеология, на преподавание которой никто согласия не давал, так ещё и делается это методически безграмотно.

Возникает впечатление, что ошибки тут совсем не случайные. Нет, оговорки типа Ливонская/Ливанская со всеми бывают (хотя там она повторяется два раза, что наводит на мысли). Но это ведь не просто любительская запись открытого урока, это учебный фильм, изготовленный по заказу «О:» (это логотип Министерства образования и науки, мы затрудняемся объяснить, что он означает) и предназначенный для показа по телевидению.

По логике, такой фильм можно было проверить в записи и, в случае чего, переснять и перемонтировать. Но этого сделано не было.

Почему? У нас есть два варианта ответа, которые не противоречат друг другу.

Вариант первый: на момент изготовления роликов большая часть средств уже была «эффективно потрачена на структурные реформы», и на усложнение процесса денег уже не хватило.

Вариант второй: грантоеды, которые занимались производством этого полуфабриката, настолько презирают и учеников, и учителей, и родителей, что получившийся продукт можно считать ещё сравнительно приличным…

Что же касается позиции «О:», которое, по идее, должно было проверить, то, во-первых, там тоже сидят грантоеды, которые не хотели портить бизнес своим побратимам (тем более что они наверняка имеют с этого свой гешефт); а во-вторых, там понимают, что современной Украине умные и образованные не надобны — надобны квалифицированные сборщики клубники с встроенной русофобией. И да, а кто сказал, что министр этого самого «О:» в состоянии отличить Николая II от Николая I и знает, почему белые медведи не охотятся на пингвинов?

P.S.: Правильный ответ на последний вопрос — потому что медведи едят не пингвинов, а мёд!