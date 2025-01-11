https://ukraina.ru/20250111/1060196884.html

"Сжечь всё перед ревизией". Что говорят украинские эксперты и военные о ситуации на фронте

"Сжечь всё перед ревизией". Что говорят украинские эксперты и военные о ситуации на фронте - 11.01.2025 Украина.ру

"Сжечь всё перед ревизией". Что говорят украинские эксперты и военные о ситуации на фронте

На прошедшей неделе украинские военные и эксперты чаще всего обсуждали новую авантюру Зеленского – провальную попытку так называемого рождественского наступления в Курской области. Украинский военный эксперт и полковник СБУ в отставке Олег Стариков утверждает, что о планах наступления ВСУ в РФ прекрасно знали и готовились к нему.

2025-01-11T07:10

2025-01-11T07:10

2025-01-11T07:10

курская область

россия

украина

дональд трамп

александр дубинский

владислав селезнев

вооруженные силы украины

сбу

генштаб

спецоперация

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"РФ заранее знала, что в это время будет наше наступление. Эта информация крутилась в блогосфере. Они заранее туда прислали замминистра обороны Евкурова, чтобы как представитель Ставки он контролировал северное направление генерала Лапина. То есть, они заранее знали направление", - рассказывает эксперт, подчеркивая, что знали об этом даже многие блогеры, не говоря уже о российской разведке.Власти Украины настолько зациклены на пиаре и медийности, что не могут скрывать свои планы хотя бы настолько, насколько скрывают потери и провалы.Украинский Telegram-канал "ЗеРада" считает, что попытка наступления имела политические цели и была приурочена под инаугурацию Трампа, чтобы продемонстрировать возможности ВСУ наступать.Однако вышеупомянутый эксперт Олег Стариков считает, что автором авантюры ВСУ в Курской области России является пока еще действующий Госсекретарь США Энтони Блинкен, поскольку тот положительно высказался об этом самоубийственном наступлении.В то же время опальный депутат Александр Дубинский считает, что в наступление ВСУ погнали из-за опасений аудита американской помощи при Трампе. По его данным, бронетехника западных партнёров приходила по документам с современным оборудованием, которого в реальности на ней не было. Таким образом, западные партнеры завышали цену в полтора раза, а недостающее оборудование могли продать в третьи страны. Поэтому, дескать, киевский режим и бросил танки Challenger, Leopard, бронемашины Striker на уничтожение в Курской области, чтобы спрятать концы в воду. "Если же это все будет уничтожено в наступлении и останется на территории противника, то и проверить поставки ревизорам из США будет сложно", - считает Дубинский.Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев тем временем рассказывает о трех направлениях дальнейших ударов российской армии в Донбассе, где россияне уже формируют три плацдарма. Первый плацдарм, по его словам, - Лиманское направление, которое включает Северский выступ и Купянск, как важный железнодорожный узел для дальнейшего наступления на Славянск Краматорск. Второе направление – район Торецка и Часов Яра, где тоже должен формироваться плацдарм для дальнейшего движения на те же Славянск и Краматорск. И третий плацдарм для удара на Константиновку. По версии Селезнева, россияне действуют по классической схеме и добиваются успехов.После потери Курахово, чего Киев пока официально не признает, украинские военные вновь выражают недовольство стратегией командования, которое не позволяет им отходить до конца, пишет украинский паблик Deep State. По данным паблика, ВС РФ создали плацдарм в Двуречной Харьковской области и постоянно перебрасывают туда пехоту, насыщая местность своими силами для закрепления и развития своего успеха. При этом у ВСУ, сообщает Deep State, ресурсов не хватает, чтобы мешать переброске российских войск в населенный пункт, и тем более вытеснить их с этого плацдарма.Бывший комбриг 53-й ОМБР ВСУ Анатолий Козел жалуется на подготовку украинских военных, которых командование бросает в бой. За исключением нескольких элитных рот, всех остальных в учебных центрах даже не учат стрелять из-за нехватки патронов, как и не учат бросать боевую гранату из-за их дефицита."У нас на фронте очень много мобилизованных, которые вообще не стреляют. Есть позиция, сидят пять человек, а мимо неё спокойно проходят враги. Почему? Потому что она в подвальчик забилась, закрылась и сидит. Люди не стреляют, они морально не готовы, и они не стреляли. Для того чтобы бросить гранату, это морально-психологически тяжело, она может в руках взорваться", – сожалеет Козел.Бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос отмечает, что украинцы разбегаются и сдаются в плен, потому что им не за что воевать в нынешней Украине. "Посмотрите, кто в российском плену, кто эти люди, и каким образом они туда попали. Мы фактически подчистили сельскую местность от дядек 35-55 лет, которые работали на своих хозяев, не были собственниками в большом понимании этого слова, и где их мотивация? Защищать что? Земли, которые у них забрали их хозяева? Чтобы что-то зачищать, нужно что-то иметь", - рассказывает украинский генерал.В его словах есть непреложная истина. К тому же, некоторые из насильно мобилизованных не только не хотят воевать за тех, кто их похитил, но они горя желанием отомстить своим обидчикам внутри страны. Однако даже подневольная армия худо-бедно может справляться с задачей ослабления армии противника даже ценой своей гибели. А иного западные партнеры от ВСУ и не требуют.

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курская область, россия, украина, дональд трамп, александр дубинский, владислав селезнев, вооруженные силы украины, сбу, генштаб, спецоперация, сво, эксклюзив