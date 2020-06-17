У Офиса президента в Киеве в среду, 17 июня, проходит митинг с требованием к главе государства Владимиру Зеленскому выполнить обещания, которые он давал, когда шёл на выборы. Об этом изданию Украина.ру сообщил с места событий адвокат и правозащитник Андрей Гожый

По его словам, митинговать призвали объединение «Адекватная Украина», партия Анатолия Шария, независимые блогеры Александр Семченко, Дмитрий Василец и другие. Митинги в Киеве. Советник Авакова пообещал жестко реагировать на действия «антигосударственных сил» © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

«Они призвали активных членов общества прийти сегодня к Офису президента для того, чтобы потребовать выполнения обещаний Владимира Зеленского. В частности, одно из главных требований — чтобы закон был один для всех. А то у нас журналисты томятся по тюрьмам, а убийцы находятся под домашним арестом или вообще дома», — сказал Гожый.

Отвечая на вопрос, стала ли поводом к митингу история с судом над обвиняемым в убийстве радикалом Сергеем Стерненко, правозащитник сказал, что «поводом стали много историй, свидетельствующих о том, что при Зеленском закон не стал одним для всех, но действует избирательно».

«Владимир Зеленский не выполняет свои предвыборные обещания», — констатировал Гожый. Он добавил: «Что интересно, и это все подметили — что охранять покой Зеленского пришли сегодня радикалы из С14 и прочих неонацистских организаций».

«Они как бы пришли не за Зеленского, а как бы пришли лечить шизофрению у тех, кто пришёл [протестовать]. У них такой перформанс. Их подвезли, выдали им белые халаты, плакаты… Эти радикалы уже попытались напасть на меня и на Дмитрия Васильца, когда мы шли на митинг», — рассказал Гожый.

По словам правозащитника, эту попытку нападения пресекли правоохранители, которые «сработали профессионально». Он отметил, что Офис президента находится сегодня под усиленной охраной — «очень много полиции и Нацгвардии».

«Сейчас трудно сказать, сколько людей принимают участие в митинге, акция только началась. Но людей много. Митингующие скандируют: "Вова, выходи!" Требуют от президента, который обещал быть отрытым для народа, выйти и поговорить с людьми», — сказал Гожый. Кто стоит за спиной у Стерненко. Правые радикалы на службе «соросят»

Накануне объединение «Адекватная Украина» приняло решение о поддержке акции за импичмент президенту Зеленскому — «в связи с невыполнением служебных обязанностей». Как говорится в сообщении, «также планируется поднять вопрос о конституционности продажи земли и дискриминации русского языка».