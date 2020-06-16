Отец пятого президента Украины - Алексей Порошенко скончался на 84 году жизни. Об этом сообщила 16 июня пресс-служба партии бывшего главы государства «Европейская солидарность». Накануне он был госпитализирован с инсультом. Герой Украины, влиятельный политик и бизнесмен, землевладелец, по сути создавший могущественную империю Порошенко

Алексей Порошенко родился в 1936 году на территории нынешней Румынии в селе Сафьяны. Закончил Львовский сельскохозяйственный институт и связал свою трудовую жизнь именно с агрокомплексом. До 1992 года Алексей Порошенко работал в Молдавии, был директором Бендерского исследовательского экспериментально-ремонтного завода, начальником «Молдсельхозмонтаж».

Уже в 1993 году возникнет крупнейшее украинское предприятие «Украинский промышленно-инвестиционный концерн», который возглавит его сын Петр Порошенко. Его заместителем станет Алексей Порошенко. Он всегда будет рядом с сыном, сопровождая его политический рост своим авторитетом и влиянием. «Укрпроиминвест» объединил более 50 предприятий, из них "Агрофирма "Крыжополь", "Винницкая конфета", "Футбольный клуб "Винница", Телерадиокомпания "Экспрес-информ", ОАО "Молочноконсервный комбинат", ОАО "Луцкий автомобильный завод", корпорация "Автосервис — Украина", коммерческий банк "Мечта", корпорация "Рошен" и так далее.

В 2000 году семья Порошенко занялась сельскохозяйственным бизнесом. «Свой первый миллион я заработал в начале независимости Украины. Чем больше имеешь, тем более работаешь. У меня нет выходных, пять лет не был в отпуске. Но уставшим себя не чувствую. Напротив, имею силы постоянно работать. Для начинающих бизнесменов посоветовал бы серьезно взвешивать каждый шаг. Ко всем проблемам подходить с умом, принимать во внимание рекомендации известных людей и перенимать опыт других специалистов»,- делился опытом с журналистами Алексей Порошенко.

С развитием бизнеса пошла вверх и политическая карьера семьи Порошенко. В 1998 году Порошенко младший впервые избрался в Верховную Раду, а его отец несколько лет был депутатом Винницкой облрады от партии Виктора Ющенко «Наша Украина». Именно президент Ющенко наградил Алексея Порошенко в 2009 году высочайшим званием Героя Украины.

Для Петра Порошенко его отец был безусловным авторитетом и проводником во многих сложных ситуациях. Сам пятый президент так описывал свое отношение к отцу: «Говорят, любой человек, даже взрослый и ответственный, все равно остается ребенком, пока живы его родители. Если бы вы только знали, какое это в моем возрасте счастье, что рядом есть папа! В любых ситуациях могу рассчитывать на его надежную поддержку и дружеский совет».

В социальных сетях выражают слова соболезнования Петру Порошенко не только соратники, но и оппоненты. Политолог Павел Нусс написал: «Украинский хозяйственный деятель, который дал рабочие места для тысяч и тысяч украинцев, на котором держались целые районы и аграрные области, украинский политик, Герой Украины и отец нашего лидера, Петра Порошенко, Алексей Иванович, умер сегодня. Не выдержало отцовское сердце наблюдая за тем, как из сына — патриота пытаются сделать врага народа».

Журналист Марина Калинина написала, что Алексей Порошенко всегда имел большое влияние на сына: «Поражает некролог "ЕС" с вычищенной биографией… Алексей Порошенко давал много советов сыну. Не всегда хороших. Теперь жить своим умом».

Редакция издания "Украина. ру" приносит свои соболезнования пятому президенту Украины Петру Порошенко в связи с кончиной его отца.