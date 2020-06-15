Протесты в Европе скоро прекратятся, а в США только усилятся, прогнозируют политэксперты. «Подогревать» акции и разного рода активистов будет Демократическая партия, которой выгодна любая нестабильность и проблемы Дональда Трампа

Мир выходит из коронавирусного карантина. Однако выход не принёс облегчения, которого многие очень ждали.

В США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда вспыхнули мощные акции протеста. Их участники выступают против полицейского насилия и расизма. Президент США Дональд Трамп призывает местные власти действовать жестче и регулярно обещает использовать армию для подавления протестов.

Также протесты перекинулись через океан и прошли в ведущих странах Евросоюза. Многотысячные акции против расизма прошли в Мадриде, Риме, Брюсселе. Столкновениями с полицией завершилась и акция протеста в Лондоне. Сначала вас сажают в камеру с пауками и змеями, а потом избивают карлики – Самодуров о протестах в США и ЕС © REUTERS, Lawrence Bryant

Территория США, которую не контролируют власти

К середине июня в Сиэтле группа активистов захватила шесть районов, полицейский участок, мэрию и провозгласила Автономную зону Капитолийского холма, в которой действуют свои законы.

Трамп по этому поводу написал в Twitter: «Внутренние террористы захватили Сиэтл, которым управляют, конечно, радикальные левые демократы. Верните свой город СЕЙЧАС. Если вы этого не сделаете, я сделаю. Это не игра».

Глава Белого дома обратился к губернатору штата Вашингтон Джею Инсли и мэру Сиэтла Дженни Дюркан, представляющим Демократическую партию.

Позже в эфире Fox News глава государства сказал, что порядок в городе может восстановить губернатор, мобилизовав Национальную гвардию США. В ответ Дюркан в интервью CNN назвала предложение Трампа неправомерным и антиконституционным. Она утверждает, что угрозы населению сейчас нет, не было никакого вооружённого захвата и нет военной хунты, по её словам, в «автономной зоне» города атмосфера соседской вечеринки.

В Европе протесты «пригаснут», а в США всё только начинается

Беспорядки в США и в Европе имеют абсолютно разную природу, уверен политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. Сергей Марков: Россия должна быть готова к тому, что США уйдут из Украины © РИА Новости, Нина Зотина

По его словам, в США есть реальный институционализированный расизм, который сейчас очень высок, 12% африканского населения. В Европе институционализированный расизм тоже есть, но он направлен не против тех, кто живет много поколений. Он присутствует только в отношении мигрантов, которые приехали в поисках лучшей жизни и заранее поражены в правах.

«Они добровольно выбрали эту модель, в то время как афроамериканцам эту модель с институционализированным расизмом выбирать не приходилось. Их судьба заставила жить в таких условиях. Поэтому уровень накала в США и странах Евросоюза отличается на порядок», — заявил Марков в интервью Украине.ру.

Кроме того, продолжил политолог, в США в этих выступлениях участвуют две группировки: одна — Демократическая партия, связанная с истеблишментом, а другая — так называемое «глубинное государство», связанная со спецслужбами и бюрократией.

«Они сейчас просто пытаются совершить государственный переворот и свергнуть Дональда Трампа. Никаких таких попыток госпереворота в странах ЕС не просматривается», — сообщил эксперт.

Он также отметил, что в Европе протесты наверняка «пригаснут», а в США будут развиваться по нарастающей. И закончиться они могут, только если Трампа действительно свергнут.

США теряют авторитет

Ситуация с пандемией коронавируса показала слабость и неспособность властей в США и в Западной Европе успешно и вовремя решать серьёзные государственные задачи. Об этом говорит израильский военно-политический аналитик Яков Кедми. Яков Кедми: Пандемия показала неадекватность властей США и Западной Европы © commons.wikimedia.org, Mark Nakoykher

Он уверен: слабость властей приводит к новым попыткам различных групп, в особенности милитантных, хотя и немногочисленных, на фоне слабости власти и потери авторитета предпринимать шаги к дестабилизации политической и обстановки и расшатывания общественного порядка.

«Поэтому эти группы и используют расовую напряженность в своих целях. В отличии от прошлых волнений в этих странах, сегодня власти менее авторитетны и решительны», — сообщил Кедми.

Он прогнозирует, что протесты в США утихнут рано или поздно, «но власть и её авторитет, и авторитет государства, который и так размыт в Америке, станет еще ниже».

«Продолжение подобных тенденций резко ослабит США и влияние в мире. Если Трамп сможет силой и авторитетом навести порядок, то его шансы увеличатся», — заявил аналитик.

«Истерика в интересах Демократической партии»

Политический консультант и обозреватель Анатолий Вассерман отмечает политический аспект протестов. Политолог рассказал, что заставило чёрное и белое население США выйти на протесты © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По его словам, судя по тому, как раскручивают этот протест «тамошние деятели Демократической партии, а также средства массовой рекламы, агитации и дезинформации, работающие на стороне Демократической партии (а там львиная доля таких средств)», то массовая истерика раскручена именно в интересах Демократической партии, чтобы предотвратить победу республиканцев на предстоящих президентских и парламентских выборах 3 ноября.

«А все шло к тому, что эта победа должна была стать совершенно сокрушительной, и других средств предотвратить ее у демократов просто нет. И с учетом всего этого я полагаю, что демократы совершенно сознательно ждали послабления карантинных правил, чтобы иметь возможность учинить по-настоящему массовые беспорядки и безобразия», — заявил Вассерман.

Примечательно, сообщает эксперт, что сейчас массовые беспорядки происходят в тех штатах, где большинство власти составляют демократы, и в тех городах, где власть у демократов. И, глядя на это, колеблющиеся штаты, похоже, склоняются как раз на сторону Трампа.

«Поэтому, даже если он не применит силу и демократы по-прежнему будут кричать: «Трамп слабак! Трамп ничего не может!» — это их не спасёт», — сказал обозреватель.