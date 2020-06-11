Евразийская экономическая комиссия вернула пошлину на колеса украинского «Интерпайпа», принадлежащего олигарху Виктору Пинчуку. За эту меру выступили Минтранс РФ и ОАО «Российские железные дороги». Против - Федеральная антимонопольная служба

Евразийская экономическая комиссия вернула пошлину на железнодорожные колеса компании «Интерпайп», которой владеет олигарх Виктор Пинчук. Об этом сообщило сразу несколько СМИ. Компания Пинчука заявила о возможном снижении объемов производства и продаж © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

Некоторые из них ссылаются на письмо главы Федерального антимонопольного комитета Игоря Артемьева министру экономического развития РФ Максиму Решетникову. В письме Артемьев отмечает, что железнодорожные колеса «Интерпайпа» явились альтернативой для российских потребителей, а поставки украинских цельнокатаных колес были дополнительным источником удовлетворения потребности внутреннего рынка.

По информации ФАС, признаки устойчивого завышения цен на украинские колеса отсутствуют. А это значит, что поставки их на территорию РФ во время отмены пошлины не нанесли ущерб ни экономике, ни российскому производству. Пошлина ЕЭК для колес «Интерпайпа» была отменена с 25 августа 2019 года по 1 июня 2020 года. А ввели ее в апреле 2018 года по обращению российских производителей колес, при этом она выросла с 4,75% до 34,22%.

Теперь же пошлина может вернуться. Как сообщило издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники, знакомые с решением ЕЭК, пошлина возвратилась со 2 июня. Как отметил один из источников, сейчас на рынке наблюдается стабилизация спроса.

«Цены на колеса в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) могут снизиться с угрозой профицита мощностей производителей Евразийского союза», — отметил он.

Собственно, действие пошлины ранее было приостановлено из-за дефицита на рынке. Однако в мае этого года ЕЭК опубликовала доклад, в котором говорилось о необходимости вернуть пошлину. В докладе тщательно разбиралась история с колесами из Украины, пошлиной и спросом на них.

Среди прочего выяснилось, что с отменой пошлины не произошло падения цены на украинский товар. С Сенцовым во главе. Пинчук готовит политический проект, куда войдут уволенные министры — СМИ © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

«Информация по отрасли экономики за январь-май 2020 г. свидетельствует о наличии негативных последствий (вследствие снижения спроса на товар в связи со снижением объема рынка грузоперевозок и спроса на новые вагоны) и о вероятности их продолжения в последующие периоды 2020 года. Поставщик товара из Украины обладает экспортным потенциалом в то числе ввиду наличия свободных производственных мощностей по товару и возможностью увеличения экспорта при прекращении действия антидемпинговой меры в соответствии с пунктом 272 протокола, являются временными и не свидетельствуют о необходимости прекращения применения антидемпинговой меры», — подводился итог в докладе.

Как сообщает газета «КоммерсантЪ», за возвращение пошлины выступили также и Минтранс с ОАО РЖД.

При этом отчасти о возвращении пошлины заставило задуматься и поведение Украины.

Нарушая правила

«КоммерсантЪ» среди прочего ссылается на обращение замминистра транспорта РФ Владимира Токарева, который 21 мая просил вице-премьера Алексея Оверчука, курирующего взаимодействие РФ с партнерами по СНГ и ЕАЭС, поддержать возвращение пошлины.

В том числе Токарев указывал на факты, когда украинцы административными методами пытались сделать так, чтобы не допустить замены украинских колес на территории России колесами третьих производителей.

Так, на территорию Украины был запрещен доступ вагонов с колесными парами китайских компаний Taiyuan Heavy Industry и Maanshan Iron & Steel. Именно эти производители поставляют свои колеса в Россию.

РФ получила уведомление о запрете 6 мая и через два дня — 8 мая — ОАО РЖД запретило подачу и прием вагонов с этими колесами, следующими на Украину или транзитом через нее.

«В действиях Украины усматривается нарушение правил ВТО, о чем уже были проинформированы китайские партнеры», — писал Токарев.

При этом он указывал, что Минэкономики РФ проверяет действия Украины на соответствие ее обязательствам. Блеск и нищета мецената. Как олигарх Пинчук превращается в средневекового феодала © ufest.in.ua | ufest.in.ua | Перейти в фотобанк

Правда, у того, чтобы пошлина на украинские колеса не возвращались, в России были и сторонники. Среди них — Союз операторов железнодорожного транспорта, который указывал, что цены на стальные цельнокатаные колеса и так высоки и превышают уровень 2015 года почти втрое.

В то же время некоторые украинцы не поняли тех россиян, которые выступали за продление отмены пошлины для компании Пинчука. Ведь связанные с олигархом структуры известны своей русофобией.

Зачем помогать русофобам?

Среди тех, кто отреагировал на новости из России, связанные с Пинчуком, был и главред одесского «Таймера» Юрий Ткачев.

«В России обсуждают введение заградительной пошлины на железнодорожные колёса украинского производства — проще говоря, на продукцию компании «Интерпайп» Пинчука — того самого, который спонсирует практически все наиболее антироссийские и проамериканские проекты в украинской политике. Так вот, в России спорят, целесообразна ли такая заградительная пошлина, не создаст ли она нечестные конкурентные преимущества для собственно российских производителей», — написал Ткачев в Telegram.

Он указывает на всю странность сложившейся ситуации.

«Да-да, вы не ослышались: опасаются, что российские производители в России получат преимущество по сравнению с украинскими», — обратился Ткачев к читателям.

Впрочем, сам он не удивлен. Бесплатный сыр современного искусства в мышеловке ПинчукАртЦентра © предоставлено автором

«Моё мнение по данной ситуации: после того, как вы согласились спонсировать Украину на 3 миллиарда долларов в год в рамках газового контракта, в принципе уже пофигу. Если Коломойскому по дешёвке продают российское электричество, то почему Пинчуку нельзя выгодно продавать в Россию свои колёса? Уверяю вас, если бы у Фарион был свой бизнес, ей тоже дали бы какие-нибудь преференции на российском рынке», — с грустной иронией писал Ткачев.

И действительно, каналы, принадлежащие Пинчуку, известны как далеко не самые комплиментарные по отношению к России. Один из них — СТБ — задолго до Майдана перешел на «скрыпныкивку» — стандарт, введенный при наркоме образования УССР Николае Скрипнике. Этот стандарт был принят из учета как можно больше отдалить украинский язык от русского, а позже в самой же УССР был раскритикован. Сейчас его сторонниками являются украинские националисты.

Выходец из СТБ — топ-менеджер Владимир Бородянский, который в правительстве Алексея Гончарука стал главой Минкульта, многими назывался главным русофобом того Кабинета министров.

«Мы говорили о невмешательстве в вопросы церкви или в языковые вопросы, или о вмешательстве в работу журналистов, тут я не могу не вспомнить господина Бородянского, который наверняка в этом смысле выделился больше остальных в составе правительства Алексея Гончарука», — заявил в декабре 2019 года народный депутат Вадим Новинский.

В общем, Пинчук, как и любой другой украинский олигарх, никогда не будет русофилом. При этом не стоит забывать поведение Украины, которая нерыночными способами пытается ущемлять китайских конкурентов Пинчука на российском рынке.

Всё это снова делает актуальным вопрос: а стоит ли вообще сотрудничать с русофобами?