Польша - накануне президентских выборов, которые были перенесены из-за пандемии, поэтому выход из карантина сопровождается политическими сюжетами. Кандидат от оппозиционной партии «Гражданская платформа» Рафал Тшасковский собрал более 1,6 миллиона подписей в свою поддержку, а его рейтинг составил 26,6% - против 42,7% у действующего президента

Во вторник, 9 июня, штаб либерального кандидата в президенты Польши, мэра Варшавы Рафала Тшасковского, сдал в Государственную избирательную комиссию (ГИК) 1 миллион 622 тысячи 868 подписей в поддержку его кандидатуры. Польское законодательство требует лишь 100 тысяч подписей, чтобы кандидат в президенты страны был зарегистрирован, однако штаб Тшасковского использовал процесс сбора подписей для мобилизации либерального электората.

Ведь сторонники «Гражданской платформы» (ГП) откровенно пали духом после вялой избирательной кампании выдвиженки этой партии Малгожаты Кидавы-Блоньской, а потом и снятия её кандидатуры, но теперь ситуация исправляется.

отмены голосования 10 мая, была «перезапущена» лишь 3 июня. Неделю назад маршалок (спикер) Сейма (нижней палаты парламента) Польши Эльжбета Витек назначила новую дату первого тура выборов — 28 июня, соответственно, последним днём регистрации кандидатов в президенты стало 10 июня.

Однако для «старых» кандидатов ничего не изменилось, проходить процесс сбора подписей и повторной регистрации им было не нужно. А вот «Гражданская платформа» своего кандидата сменила, ведь к началу мая рейтинг Кидавы-Блоньской опустился почти до 2%. И хотя рейтинг Рафала Тшасковского со старта превышал 10%, многие высказывали опасение, что собрать даже 100 тысяч подписей меньше чем за неделю будет сложно чисто технически.

Выступая перед своими сторонниками перед входом в ГИК 9 июня, Рафал Тшасковский заявил: «Несмотря на то, что власти пытались бросать бревна нам под ноги и дали нам всего несколько дней для сбора подписей, они высвободили невероятную энергию, волну поддержки, которая нас несёт». Кандидат в президенты от ГП также сказал, что благодаря тому, что осталось всего несколько дней для сбора подписей в поддержку, «власти подарили нам отличный праздник, праздник доброты, улыбки и создания сообщества».

«Я редко благодарю власти, но на этот раз я буду благодарен вам. Мы действительно благодарим вас за это!» — сказал Тшасковский в адрес правящей партии «Право и Справедливость» (ПиС).

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Хотя Рафалу Тшасковскому не удалось побить рекорд Анджея Дуды (более 2 миллионов подписей), нужно учесть, что штабу действующего президента Польши понадобилось на это более месяца. Предыдущий кандидат от ГП Кидава-Блоньская собрала более 500 тысяч подписей, потратив на это на пару дней меньше, чем Дуда. За тот же период 285 тысяч подписей собрал кандидат от объединённых левых Роберт Бедронь, кандидату от Польской народной партии (ПНП) Владиславу Косиняку-Камышу понадобилось для сбора 250 тысяч подписей 16 дней. Независимый кандидат, бывший телеведущий Шимон Головня, которого называют «польским Зеленским», собрал лишь чуть больше 100 тысяч подписей, и его штаб справился с этим за три недели.

48-летний Рафал Тшасковский — представитель «молодого крыла» в партии «Гражданская платформа», которая с 2007-го по 2015-й была правящей в Польше. Тшасковский в 2009-2013 годах был депутатом Европарламента, в 2013-2014-м — возглавлял Министерство администрации и внедрения цифровых технологий Польши, а в 2014-2015 годах работал госсекретарем в МИД страны. На парламентских выборах осенью 2015 года он был избран депутатом Сейма Польши от «Гражданской платформы», которая стала главной оппозиционной партией страны.

В 2018-м ГП выдвинула Рафала Тшасковского кандидатом в мэры столицы. Несмотря на то, что кандидат — уроженец Кракова (его отец, композитор Анджей Тшасковский, был основателем культового краковского музыкального ресторана «Под баранами»), он уже в первом туре победил кандидата от ПиС Патрика Якого, на которого работала вся государственная пропагандистская машина. Тшасковский тогда набрал 54,1% голосов жителей столицы (за Якого проголосовали 39,9%) и стал мэром (в польской политической терминологии — президентом) Варшавы. Кстати, это даёт ему некоторый бонус в ходе кампании: ведь только к Тшасковскому и Дуде журналисты и оппоненты должны обращаться со словами «пан президент»!

Лозунгом своей избирательной кампании Рафал Тшасковский выбрал слова «Сильный президент, общая Польша» (кстати, оппоненты из ПиС обвинили его в плагиате: покойный президент Польши Лех Качиньский в 2005-м шёл на выборы под лозунгом «Сильный президент, честная Польша»). Во время встречи с избирателями 9 июня Тшасковский также назвал три ключевые проблемы, о которых он собирается говорить в ходе кампании: инвестиции в местную инфраструктуру, равные шансы на рынке труда и чистый воздух (важная проблема для Польши, где до сих пор часто отапливают жилища углём).

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Но ключевые месседжи действующего президента имеют социальную направленность, кроме того, он пугает тем, что в случае победы оппозиции поляки лишатся введённых правительствами ПиС программ поддержки населения. Дуда не просто гарантирует сохранение нынешнего пенсионного возраста (ранее увеличенного либералами, но уменьшенного ПиС) и всех социальных выплат, в первую очередь — программы «500+» (500 злотых, то есть почти 130 долларов, на каждого ребёнка), но и сулит новые. В частности, в понедельник, 8 июня, Дуда пообещал уже в этом году каждому ребёнку туристический ваучер на 500 злотых, который можно будет использовать для отдыха не территории Польши, причём не только на грядущих каникулах, но и до конца следующего года. Президент сообщил, что Кабинет министров уже поддержал эту его инициативу.

В целом, Анджей Дуда в кампании постоянно подчёркивает своё тесное сотрудничество с правительством премьера Матеуша Моравецкого и готовится представить план выхода Польши из «коронакризиса». Главные разделы этого плана — большие инвестиции общенационального масштаба, развитие локальной инфраструктуры, защита окружающей среды и модернизация здравоохранения. К концу второго срока Анджея Дуды в ходе реализации этого плана в Польше должен быть создан миллион новых рабочих мест.

А вот Роберт Бедронь в привычной для левых программе пообещал большие инвестиции из государственного бюджета, в частности, на постройку миллиона новых квартир. Кандидат также считает необходимым создание национального девелопера — это один из приоритетов его инвестиционного плана, рассчитанного на получение денег от Европейского союза.

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«Польша нуждается в ремонте, в конце концов, ей нужны инвестиции в обычного человека — не инвестиции в политические партии, не инвестиции в жён и семьи находящихся у власти, а инвестиции в ясли, детские сады, больницы и школы», — заявляет Бедронь.

У остальных кандидатов планы поскромнее. Так, штаб Шимона Головни наконец определился с лозунгом избирательной кампании кандидата, им стали слова «Головой и сердцем». Основная направленность кампании кандидата — подчеркнуть, что Польше нужен беспартийный президент.

«После выборов я хочу создать новое общественное движение. Я не верю в Польшу от «Права и Справедливости» или Польшу от «Гражданской платформы». Прошло уже 15 лет голосования за «меньшее зло», мне это надоело», — заявил кандидат на встрече с избирателями в Люблине.

А Владислав Косиняк-Камыш фокусируется на примирении, согласии и нормальности.

«Недостаточно сказать, что «с меня хватит». Нужно ещё знать, как всё изменить. Я верю в благие намерения Тшасковского, но не в его окружение, которое является заложником войны с ПиС», — заявил лидер «народников» во время предвыборного съезда ПНП, прошедшего под лозунгом «Польша — общее дело». Польша установила европейский рекорд по работникам-украинцам © CC0, Pixabay

Как и ранее, лидером электоральных симпатий остаётся Анджей Дуда: согласно обнародованным 7 июня результатам опроса, проведённого компанией IBRiS по заказу портала Wirtualna Polska, за действующего президента собираются голосовать 42,7% избирателей (рост 0,4% за неделю). Ближайшим преследователем Анджея Дуды является Рафал Тшасковский: кандидата от ГП поддерживают 26,6% респондентов (+3,4% по сравнению с опросом неделей ранее). Третье место занял Шимон Головня с 7,7% поддержки, далее идут Владислав Косиняк-Камыш (7,4%), кандидат от националистов Кшиштоф Босак (6,9%) и Роберт Бедронь (3,4%). На вопрос социологов, кто имеет наибольшие шансы победить Анджея Дуду, среди определившихся с ответом подавляющее большинство (57,7%) назвало Рафала Тшасковского.

Однако, по мнению некоторых польских аналитиков, эти результаты могут сыграть злую шутку с главным оппозиционным кандидатом. Как ни парадоксально, мобилизация электората ГП может помочь Анджею Дуде, заявил в комментарии порталу Onet.pl политолог из Щецинского университета, доктор Пётр Хробак.

«До сих пор действующий президент показывал очень хорошие результаты в опросах, поэтому некоторые из его избирателей могли решить не идти голосовать, — мол, их кандидат всё равно победит на выборах, возможно, даже в первом туре. Такое настроение избирателей является наихудшим для штаба кандидата. Однако мощная мобилизация со стороны «Гражданской платформы» может также мобилизовать сторонников Анджея Дуды, которые могут испугаться, что победа их кандидата находится под угрозой. Подобная ситуация может возникнуть и среди других кандидатов, особенно Шимона Головни, который представляет наибольшую угрозу для Рафала Тшасковского», — уверен доктор Хробак.