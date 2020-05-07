В четверг, 7 мая, Сейм Польши окончательно принял скандальный закон о корреспондентском голосовании на президентских выборах. Однако о дате самих выборов можно определённо сказать лишь то, что 10 мая они не состоятся

Выглядело это так — в четверг, 7 мая, Сейм (нижняя палата парламента) Польши преодолел вето Сената (верхней палаты законодательного органа) на закон о корреспондентском голосовании на выборах президента Польши. За это проголосовали 236 из 460 депутатов Сейма, против были 213. Теперь закон отправлен на подпись президенту.

Напомним, 6 апреля 2020-го Сейм Польши одобрил поправки в Избирательный кодекс, позволяющие проводить президентские выборы по почте. Поправки критиковали не только оппозиционеры, но и часть провластных политиков — во главе с лидером партии «Согласие» Ярославом Говином. Последний в знак протеста ушёл в отставку с поста вице-премьера, требуя переноса выборов.

5 мая Сенат Польши отклонил законопроект, аргументируя это тем, что почта не сможет доставить бюллетени всем 30 миллионам избирателей вовремя, и вообще недопустимо проводить выборы в условиях эпидемической угрозы и карантинных ограничений. «Наш человек в Варшаве»: УНА-УНСО* покоряет Польшу © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Однако результаты голосования Сейма 7 мая не стали ни для кого неожиданностью. Накануне вечером председатель правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский и Ярослав Говин объявили о компромиссе: президентские выборы 10 мая не состоятся, однако новые выборы, о дате которых будет объявлено позже, пройдут в корреспондентском режиме.

«После истечения крайнего срока 10 мая 2020 года и ожидаемой отмены выборов Верховным Судом, ввиду того, что они не были проведены, спикер Сейма Республики Польша объявит новые президентские выборы как можно скорее», — сказано в совместном заявлении лидеров партий ПиС и «Согласие».

Его подписанты указали, что такое решение было принято ими «в связи с отказом оппозиции принять все конструктивные предложения, позволяющие провести выборы президента в этом году в установленные Конституцией сроки».

В заявлении отмечено, что выборы будут проводиться по почте «в интересах безопасности поляков и в соответствии с эпидемической ситуацией». Партия «Согласие» обязалась поддержать преодоление сенатского вето на закон о корреспондентских выборах и одновременно представить к нему поправки, согласованные с «Правом и Справедливостью». Правда, обязательств ПиС эти поправки поддержать в заявлении нет.

Утром 7 мая перед началом заседания Сейма Говин в окружении депутатов от его партии провёл брифинг, на котором заявил, что сдержал слово — выборы 10 мая не состоятся. Однако в целом мероприятие выглядело как клятва верности Ярославу Качиньскому.

«Польша и весь мир переживают огромную медицинскую и экономическую катастрофу. На это наложился глубокий политический спор о сроках и формуле выборов. Партия «Согласие» с самого начала отмечала, что выборы могут проходить по почте, но, по нашему мнению, 10 мая было нереальным сроком. Вот почему мы предложили внести поправки в Конституцию и продлить срок полномочий Анджея Дуды на два года — но оппозиция не поддержала это. Мы представили альтернативное предложение — о введении на краткий срок чрезвычайного положения в стране, — но и оно не было принято. Вчера мы разработали новое решение, которое позволит нам провести полностью демократические выборы. Я хотел бы поблагодарить «Согласие», я хотел бы поблагодарить лидера ПиС Ярослава Качиньского», — сказал Говин. Коронавирус в Европе: ЕС готовится к открытию границ, Франция - к выходу из карантина, Польша - к президентским выборам © CC0, Pixabay

«В то же время я хочу сказать, что сдержал свое слово. Я обещал и мы обещали, что подготовим решения, которые будут безопасными и демократичными, и позволят избежать кризиса, способного поставить под сомнение результаты выборов. Польское государство является стабильным благодаря решению, разработанному с председателем Качиньским. Правительство сможет сосредоточиться только на двух целях: борьба за здоровье и жизнь поляков и «оттаивание» экономики. Это хорошие новости», — подчеркнул Говин, заканчивая брифинг.

При этом, по циркулирующим в польском политикуме слухам, из польского правительства будут «вычищены» представители «Согласия», которые не успевали за колебаниями политической линии лидера своей партии. В частности, ожидается отставка замминистра государственных активов Збигнева Грыгласа.

А вот сам министр госактивов Польши, один из самых близких к Качиньскому польских политиков вице-премьер Яцек Сасин, 7 мая излучал уверенность в завтрашнем дне. Он заявил журналистам, что правительство и его министерство были готовы провести выборы 10 мая, и в провале их подготовки обвинил… Государственную избирательную комиссию (ГИК).

Однако ГИК на данный момент лишена большинства полномочий — как раз в пользу министерства государственных активов и «Польской почты», которая этому министерству подчиняется.

Сасин выразил надежду, что президентские выборы пройдут «раньше, чем в июле».

«Самая ранняя возможная дата — вторая половина июня», — сказал он.

При этом большинство источников в правительстве пока говорят о 12 июля — ведь сначала ГИК должна принять решение о том, что выборы не состоялись, потом это решение должен утвердить Верховный Суд Польши (на это у него есть 30 дней). Лишь после этого председатель Сейма может объявить новые выборы президента Польши — на выходной день в течение 60 дней от момента объявления. «Холмщина и Подляшье наши»: украинские националисты выставили счёт Польше © varta.com.ua

По словам Сасина, если бы не достигнутое вчера соглашение с Говином, «вероятно, на столе появилось бы предложение о досрочных выборах».

«Я думаю, что Ярослав Качиньский доволен соглашением. Нам удалось избежать кризиса и сохранить коалицию», — заключил вице-премьер.

Таким образом, фактически был обнародован один из аргументов, которым лидер ПиС шантажировал своего партнёра по правящей коалиции: ведь депутаты от «Согласия» попали в Сейм по списку «Объединённых правых», сформированному партией «Право и Справедливость». Собственного рейтинга партия Ярослава Говина фактически не имеет, поэтому, когда он последний месяц метался между властью и оппозицией, та предлагала ему и его людям места в своих списках на возможных досрочных выборах.

Вот только рейтинги главных конкурентов ПиС, либеральной «Гражданской платформы», примерно в два раза ниже, не говоря уже об остальных оппозиционерах.

Ярослав Говин на упомянутом брифинге, говоря о готовящихся экспертами его партии поправках к закону о «почтовом голосовании», акцентировал внимание на возвращении полномочий ГИК и местным избирательным комиссиям. Однако в этом законе есть немало других положений, вызвавших критику польской общественности. В частности, согласно нему, каждый гражданин Польши теперь обязан иметь почтовый ящик, и за его отсутствие может быть выписан штраф до 10 тысяч злотых (более двух тысяч евро).

Кроме этого, за «кражу избирательных документов» (а в пакете, который планируют доставить более 30 млн поляков, будут не только бюллетени, но и специальные заявления, которые нужно подписать лично и указать в них свой идентификационный код) предусмотрено тюремное заключение на срок до трёх лет. Юристы предупреждают, что понятие «кража» может трактоваться как угодно широко. Например, если избирательный пакет из почтового ящика вынет не адресат, а другой член семьи, проживающий по тому же адресу.

Но главное — закон о «почтовом голосовании» фактически лишает избирательного права несколько сотен тысяч граждан Польши, которые проживают за границами этой страны (отмечу, что поляки обычно весьма активно голосуют в посольствах и консульствах). В их защиту выступил перед голосованием в Сейме председатель «Гражданской платформы» Борис Будка, а кандидат в президенты Польши от этой партии Малгожата Кидава-Блоньска заявила, что в государстве ныне «хаос», однако успехом оппозиции является «остановка безумия» выборов 10 мая. Почему поляки не переносят выборы? © REUTERS, Arkadiusz Stankiewicz/Agencja Gazeta

Хотя лидер оппозиционной Польской народной партии и кандидат в президенты от неё Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции после голосования потребовал «отодвинуть Дуду от власти», он всё же не удержался от выпадов в адрес коллеги по оппозиции.

«Тот, кто говорит об успехе сегодня, не видит поражения, бремя которого мы все несём как граждане. Теперь пришло время искать причину», — заявил Косиняк-Камыш.

Остальные кандидаты в президенты после принятия закона о «почтовом голосовании» также резко его раскритиковали.

«ПиС принял неконституционное, недемократическое решение, свидетельствующее о том, что Качиньский и его верный слуга двигают, как пешки, председателя Сейма, президента и многих других. Произошло беспрецедентное преступление, в широком масштабе, это не только конституционный кризис, но и кризис доверия», — заявил кандидат в президенты Польши от «Объединённых левых» Роберт Бедронь.

Независимый кандидат в президенты, журналист и телеведущий Шимон Головня выразил опасение, что выборы в последний момент могут быть назначены на 23 мая — последний конституционный срок их проведения.

«Я бы не снимал с рассмотрения вариант проведения выборов 23 мая, если Говин поддался один раз, он будет покорён до конца, — считает кандидат в президенты, добавляя, что возможны все сценарии.— Даже если в воскресенье машина с урной приедет в Жолибож (место проживания председателя ПиС — ред.), Качиньский проголосует, и это определит результат выборов. Ничто не остановит их».

А кандидат в президенты Польши от националистической «Конфедерации» Кшиштоф Босак обратил внимание, что о договорённости между Качиньским и Говином было сообщено, когда Дуда принимал участие в дебатах в прямом эфире вместе с остальными кандидатами.

«Это очередное унижение действующего президента», — считает Босак.

Стоит отметить, что 4 мая журналисты польского портала Onet написали, что как один из вариантов выхода из патовой ситуации с выборами Ярослав Качиньский рассматривает добровольную отставку Дуды — тогда перенос даты выборов состоялся бы в соответствии с Конституцией. Сам Дуда в своём Твиттере отреагировал на эту публикацию иронически — мол, в редакции Onet уже проголосовали и приняли решение, другие редакции относятся к этому серьезно, это конец!

В ответ редакция сатирического еженедельника NIE (Нет), которым руководит Ежи Урбан, бывший пресс-секретарь Войцеха Ярузельского, написала в комментариях под постом Дуды: «Пан и так узнает о своей отставке последним», намекая на несамостоятельность президента, который является выдвиженцем Ярослава Качиньского.

Кстати, на договорённости лидеров ПиС и «Согласия» Дуда отреагировал ближе к полудню 7 мая, после того, как их (и голосование в Сейме) прокомментировал пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский.

«Я происхожу из этого политического лагеря, он поддерживал меня, я работал с этими политиками почти всё время. Во время дискуссий последнее время шли переговоры, и я очень рад, что дошло до соглашения. Я надеюсь, что президентские выборы состоятся как можно скорее, и что они будут безопасными», — заявил Дуда в городке Юзефин под Варшавой, куда он прибыл с де-факто предвыборной поездкой.

Примечательно, что анонса этой поездки, во время которой Дуда пообещал местным жителям открыть у них железнодорожную станцию, на сайте президента не было. Польша за два месяца до выборов президента. В кампанию включился коронавирус © CC0, Pixabay

Остальные же кандидаты в президенты на протяжении почти двух месяцев лишены возможности вести избирательную кампанию. Неудивительно, что их рейтинги значительно меньше, чем у Анджея Дуды, за которого, согласно обнародованным 4 мая результатам опроса Исследовательского института «Pollster», готовы проголосовать 40,57% избирателей.

На втором месте Шимон Головня — 20,34%, потом идут Владислав Косиняк-Камыш (14,39%), Малгожата Кидава-Блоньская (10,49%) и Роберт Бедронь (9,56%). На последнем месте — Кшиштоф Босак, которого готовы поддержать 4,65% поляков. Судя по всему, такое распределение голосов устраивает Качиньского, поскольку правящая партия планирует проводить новые президентские выборы с участием уже зарегистрированных кандидатов. Однако когда они состоятся, похоже, знает один только лидер ПиС.

За ситуацией в Польше пристально следят в Брюсселе, ведь польские власти находятся в ситуации перманентного конфликта с институциями Евросоюза, Еврокомиссия даже подала на эту страну иск в Суд ЕС.

После голосования в Сейме еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что после решения отложить выборы президента Польши Европейская комиссия (ЕК) будет следить за подготовкой к их проведению в будущем. А официальный представитель ЕК Кристиан Виганд на пресс-конференции в Брюсселе 7 мая сказал, что выборы в Польше должны быть организованы в соответствии с инструкциями Совета Европы и Венецианской комиссии в отношении избирательных практик.

Комментируя решение о переносе президентских выборов в Польше, Виганд подчеркнул, что европейские избирательные стандарты — это возможность проведения открытых дебатов, здоровый избирательный процесс, правовая определенность, отказ от изменений в избирательном законодательстве до выборов, право на свободное и тайное голосование и честная избирательная кампания. То есть всё то, чего во время нынешней президентской кампании в Польше не наблюдается.