Украинская власть на самом деле хорошо понимает, что без изменения проводимой Киевом языковой (и в целом гуманитарной) политики вряд ли возможно возвращение неподконтрольных территорий и гражданский мир в стране. Точнее, в украинской власти есть люди, которые это понимают

Так, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил на брифинге 1 июня, что принятый в апреле 2019 года закон «Об особенностях функционирования украинского языка как государственного» необходимо пересматривать с учетом позиций всех граждан Украины. Новый закон о языке: возможно ли это © rada.gov.ua

По его словам, любой закон должен устраивать граждан Украины вне зависимости от того, где они проживают и на каком языке говорят.

«Я думаю, что есть вопросы, которые должны устраивать всех. Это не экономика, где та или иная мера будет устраивать большой или малый бизнес… Но если мы говорим о таких важных вопросах, как языковой вопрос, гуманитарные вопросы, возвращение временно оккупированных территорий, то нужно учитывать позиции всех», — сказал Разумков.

При этом он уточнил, что о двух государственных языках речь не идёт.

Ранее спикер Рады уже говорил о необходимости изменить закон о языке — в интервью изданию «Главком».

«Я понимаю, там есть позиции, которые будут восприниматься положительно, а есть те, которые будут восприниматься негативно. И любой политик, особенно в условиях войны и непростой ситуации в государстве, должен думать не о том, как положительно или отрицательно будут восприняты его слова о языке, а понимать — объединит это украинское общество или нет», — отметил политик.

Относительно возможного приятия (и неприятия) такой инициативы Разумков как в воду глядел. Те, кто воспринял тезис о возможных изменениях в законе положительно, промолчали, поскольку веры в добрые намерения власти нет, да и высказываться по языковому вопросу вразрез с «общественным мнением» обычным гражданам с 2014 года не совсем безопасно.

Те, кто против хоть каких-то прав для русских и русскоязычных граждан Украины, молчать не стали. В воскресенье, 31 мая, группа националистов, протестующих против пересмотра норм языкового закона, собралась у дома Разумкова в Киеве. С собой они принесли плакат, на котором было написано: «Чем тебе, Дима, не подходит закон про наш язык?» Денег на мову нет: правительство уволило языкового омбудсмена © скриншот "Николаевские Известия" | скриншот "Николаевские Известия" | Перейти в фотобанк

Хотя протестующих было не очень-то и много, их визит, по всей видимости, произвел должное впечатление. Уже в понедельник в интервью телеканалу «Украина 24» спикер Рады отметил, что «государственный язык украинский — этот вопрос решенный, закрытый». Хороший, в кавычках, сигнал Крыму и Донбассу!

Международная общественность тоже, скажем так, не вполне единодушна в поддержке Киева именно в сфере языковой политики. В декабре 2019 года Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) призвала Украину пересмотреть закон о госязыке, дабы «избежать межэтнической напряженности». Эксперты СЕ призвали Киев без промедления подготовить закон о национальных меньшинствах, отложив до его принятия выполнение положений закона о государственном языке, которые уже вступили в силу.

«Властям предлагается пересмотреть закон о государственном языке и подготовить закон о меньшинствах, консультируясь со всеми заинтересованными сторонами, особенно с представителями национальных меньшинств и коренных народов», — говорится в заявлении.

Ранее озабоченности ущемлением прав нацменьшинств на Украине высказывало Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Кроме закона о языке, бурные споры вызвал принятый Верховной Радой закон «О полном общем среднем образовании», который предусматривает сокращение обучения в школах на языках национальных меньшинств. Украинизация или смерть. Жестокая судьба русинов на Украине © nation-news.ru

Протест против языковых ограничений выразили Румыния, Болгария, Венгрия, Греция, Молдавия, Польша, Россия и другие страны. Жестче других действует Будапешт, блокирующий европейские инициативы Киева, чтобы отстоять интересы 150 тысяч проживающих на территории Украины венгров.

На Украине была попытка отменить принятый закон. Предлагавшие сделать это депутаты из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Наталья Королевская и Михаил Папиев указывали, в частности, что положения закона нарушают ряд статей Конституции Украины, и что «введение в действие принятых норм приведет к дискриминации русскоязычного населения на Украине». Однако депутаты инициативу не поддержали. И это тоже сигнал отколовшимся регионам.

Однако не стоит считать, что изменения в отношении к русскому языку, вылившиеся в дерусификацию, равно как и наступление на языковые и культурные права национальных меньшинств, начались на Украине лишь после «Евромайдана». Всё это начиналось раньше — под заверения политиков, утверждавших, что вопрос о языке «не является проблемой».

Оказалось, что является — и уже давно. Как констатировал ещё в 2007 году Вадим Колесниченко, бывший тогда депутатом Верховной Рады, с 1990 года число школ на Украине, где преподавание велось на русском языке, сократилось на две трети. И предсказывал: языковая дискриминация на государственном уровне неизбежно приведёт к негативным последствиям.

Социолог, замдиректора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко отмечает, что проводилось исследование, в ходе которого украинцев спрашивали, какой язык, кроме украинского, необходимо изучать в школах. О русских, нерусских и Святой Софии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Предлагали два варианта — русский и английский. Если в 2002 году 76% считали, что обязательно нужно изучать русский язык, то постепенно доля таких снижалась — в 2012 году их стало 63,5%, в 2016 году — 42%. В какой-то степени это говорит об отношении к русскому языку», — рассказал Мищенко в интервью изданию «Медуза», опубликованном в 2018 году — во время баталий вокруг языкового закона.

По словам социолога, существенные изменения произошли ещё в 2012 году: если в 2010-м за обязательный русский язык было 69,5% опрошенных, то уже в 2012-м их стало на 5% меньше.

«В какой-то степени сам факт образования независимого государства и усиления национального самосознания порождали такую тенденцию: изучение русского языка необязательно, и вообще нужно дистанцироваться от России», — пояснил Мищенко.

Как бы то ни было, те или иные методы решения языкового вопроса могут как «сшивать» страну, так и способствовать углублению раскола. Как ни странно, украинские политики на протяжении почти всех лет независимости последовательно выбирают второй путь.

Что до обещаний пересмотреть языковые квоты или сам языковой закон, то некоторые из собеседников издания Украина.ру в частных беседах высказывают предположение, что это скорее предвыборный трюк. Скоро ведь надо будет чем-то мотивировать избирателей подконтрольных территорий Юго-Востока. Вот им и подаётся призрачная надежда на какие-то послабления в языковом вопросе, которых на практике, скорее всего, не будет.