Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью британскому изданию The Telegraph, в котором, в частности, прокомментировал обнародованные «записи Деркача». Зеленский отрицает свою причастность к утечке разговоров между Байденом и Порошенко и заявляет, что не хочет, чтобы скандал подорвал стратегический союз Украины и США

«Зачем нужно снова втягивать в это Украину? — цитирует слова Зеленского The Telegraph. — Сейчас мы наслаждаемся двухпартийной поддержкой в США как в Конгрессе, так и в Сенате. У нас есть поддержка президента. Эти записи не являются приоритетом». Но больше всего Зеленского обеспокоил сам факт возможности сделать такую запись в Офисе президента Украины. Как Украина влияет на США. Возможно, Киеве станет ареной борьбы за пост президента в Вашингтоне © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Так называемые "плёнки" нардепа Андрея Деркача вызвали большой резонанс не только на Украине, но и за ее пределами. На фоне президентских выборов в США, где Джо Байден является кандидатом от демократов, любой компромат или подозрение в коррупции может стать решающими. А на обнародованных 19 мая записях Байден раздавал указания действующему на тот момент президенту Порошенко, как руководить страной.

Подобное вмешательство во внутренние дела иностранного государства — Украины — в США парадоксально посчитали вмешательством в собственную, американскую политику. Так, 26 мая семь дипломатов, возглавлявших американскую дипмиссию в Киеве, выступили с совместным заявлением, что их поражают попытки втянуть Украину во внутренние политические процессы в Америке в контексте предстоящих выборов президента США в 2020 году.

«Эти усилия способствуют ложному и токсичному нарративу, не имеющему основания в реальности американо-украинских отношений, чтобы ослабить отношения между США и Украиной и внести раскол между двумя странами. Это не отвечает интересам ни одной из стран», — подчеркнули бывшие послы Роман Попадюк, Стивен Пайфер, Карлос Паскуаль, Джон Хербст, Уильям Тейлор, Джон Теффт и Мари Йованович.

Это обращение было опубликовано на сайте влиятельной организации Atlantic Council, в котором Джон Хербст является директором Евразийского центра. Так вот одним из «спонсоров» Atlantic Council с 2017 года является та самая частная газодобывающая компания Burisma, в которой работал сын Байдена Хантер.

В конце 2019 года в газете Financial Times вышла статья, в которой описывались связи Burisma с американскими политиками и организациями: «В 2017 году Burisma установила партнерские отношения с Атлантическим советом, мозговым центром США, активно содействующим усилиям по борьбе с коррупцией в Украине. Согласно ежегодному докладу, в прошлом году Burisma пожертвовал Атлантическому совету от 100 000 до 250 000 долларов и направила руководителей для выступления вместе с экспертами аналитического центра на нескольких конференций. Карина Злочевская, дочь г-на Злочевского (собственника Burisma), приняла участие в круглом столе Атлантического совета по продвижению лучших практик ведения бизнеса».

Пузырь из плёнок. Записи Деркача уходят в небытие? © REUTERS, Tom Brenner выступали соорганизаторами Международного форума по энергетической безопасности. В этому году форум был запланирован на 26 мая, но не состоялся из-за пандемии. Это свидетельствует о тесной взаимосвязи, в том числе финансовой, Атлантического совета с компанией, которая фигурирует в коррупционных скандалах с участием сына кандидата на пост президента США Джо Байдена. Поэтому обращение послов с трибуны Атлантического совета выглядит как минимум ангажированным.

Зеленский же заявил в интервью The Telegraph, что Украина не хочет влиять на внутриполитическую или внешнеполитическую ситуацию, а также на процесс выборов в какой-либо стране. Но даже на свое невмешательство Украина не может рассчитывать — это тоже не в ее власти.