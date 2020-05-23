К четырем часам дня 23 мая количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 5 млн 327 тысяч. За минувшие сутки число зараженных выросло на 52 484 человека, сообщает coronavirus-monitor.info

С начала пандемии инфекция унесла жизни 340 411 человек. Активную фазу заболевания сейчас переносят свыше 2 млн 800 тысяч человек, состояние почти 45 тысяч из них врачи оценивают как критическое. Количество подтвержденных случаев полного излечения составляет свыше 2 млн 175 тысяч.

США, где за сутки, выявили еще 5895 тысяч случаев COVID-19, удерживают за собой лидерство в антирейтинге. В этой стране зафиксировали свыше 1, 6 млн случаев заражения.

Ситуация в России

В России к 23 мая выявили 335 882 случая коронавирусной инфекции. Количество зараженных за сутки пополнили 9434 человека. Число смертельных исходов в РФ достигло 3388.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Несмотря на это Русская православная церковь (РПЦ) надеется в ближайшее время получить разрешение санитарных властей Москвы на открытие храмов, по крайней мере, во внебогослужебное время. Столичные церкви были закрыты с началом Страстной недели, 13 апреля, по благословению патриарха и в соответствии с рекомендациями санитарных властей из-за начавшейся эпидемии коронавируса.

Богослужения в них совершались только в присутствии духовенства. Такие же меры были приняты и в других регионах России.

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире «России 24» предостерег верующих от нагнетания темы опасности коронавируса, что может привести к утрате психического равновесия .

«Существует, помимо возможности биологической войны, еще и возможность биопсихологической войны, то есть это когда люди напуганы тем, что происходят, напуганы разгулом вируса и той опасностью, в которой оказались они и их близкие, и начинают терять иммунитет из-за того, что они концентрируются на негативе (…) Это очень опасная психологическая ситуация», — сказал он.

Россия продолжает вывозить граждан из республик ближнего зарубежья. В Воронеже 23 мая приземлился самолет из Еревана со 109 пассажирами на борту, жителями 15 российских регионов.

Ситуация на Украине

На Украине к 23 мая подтвердилось 20580 случаев коронавирусной инфекции. За сутки COVID-19 нашли у еще 432 человек. Общее количество смертей от осложнений вызванных коронавирусом, достигло 605.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 23 мая

Киевский метрополитен возобновит работу с 25 мая. Пускать в столичную подземку будут только пассажиров в масках. Кроме того, с 25 мая откроются все рынки и ярмарки, станут доступны спортивные и детские площадки, рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

По его словам, с 1 июня для посещения будут открыты и киевские кладбища, однако масочный режим будет действовать и там.

Однако карантин на Украине ослабят не везде. По данным Минздрава, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Ровненская и Черновицкая области не соответствуют требованиям, необходимым для перехода на второй этап снятия ограничений.

Более 500 граждан Украины вернулись на родину за последние сутки, воспользовавшись эвакуационными рейсами из Казахстана, Туниса, США и Эстонии, сообщила Госпогранслужба Украины. Всем вернувшимся на Родину предстоит провести две недели в карантине.

Ситуация в мире

Бразилия заняла третье место после России и США в списке стран с самым высоким числом выявленных случаев заражения коронавирусом. К 23 мая в этой стране выявили 332382 случая инфекции. Более 21 тысячи пациентов скончались. Последние три дня в стране ежедневно умирает свыше тысячи зараженных.

Коронавирус в Европе: подготовка ко второй волне эпидемии, четверть миллиона зараженных в Великобритании, бум автомобильных кинотеатров © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в фотобанк Жаир Болсонару, который ранее называл кронавирус «обычным гриппом», теперь появляется на публике в маске. Недавно ВОЗ признала Южную Амеркиу новым эпицентром пандемии.

В Италии, где до недавнего времени ситуация с коронавирусом была критической, большинство музеев возобновит работу с 2 июня.

Вместе с тем, уже открылись римские галерея Боргезе и Капитолийские музеи, а также Национальный археологический музей Пестум на юге страны.

Музеи Ватикана откроются для посетителей 1 июня после почти трехмесячного перерыва. Посетителям, которым на входе обещают измерять температуру, разрешат находиться в галереях только в масках и на расстоянии не менее метра.

Постепенно ослабление режима изоляции происходит и во Франции. С субботы, 23 мая, в этой стране верующим разрешили посещать храмы.

Прихожане при этом должны соблюдать дистанцию в два метра друг от друга, а перед тем как войти в помещение необходимо продезинфицировать руки и надеть на лицо защитную маску.