Украина будет тяжело переживать последствия пандемии коронавируса, в том числе из-за финансового кризиса и проблем с медициной в стране. При этом проблемы Украины могут ударить и по России, говорят эксперты

С 11 мая Украина начала выходить из «антивирусного» карантина. Стартовал первый этап: возобновили работу летние площадки кафе и ресторанов, открылись парки, скверы, зоны отдыха, салоны красоты и парикмахерские, другие компании малого бизнеса.

Уже с 22 мая в стране может возобновить работу общественный транспорт, а к 25 мая — детские сады и метро, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Карантин достал всех». Как из карантина выходят Киев, Днепр и Житомир © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Максима Степанова, карантинные меры будут снимать в несколько этапов, которые стартуют 22 мая, 1 июня, 10 июня и 21 июня. Критериями для смягчения карантинных мер являются заболеваемость на 100 тысяч человек в конкретном регионе в течение 7 дней, заполненность больниц, а также количество тестирований, проводимых в области.

Кроме того, если заболеваемость продолжит падать, на Украине уже в июне могут возобновить внутреннее и международное авиасообщение, отметил премьер-министр Шмыгаль.

Украина: между госпереворотом и прилётом инопланетян

Украина фактически возвращается к «докарантинной» жизни, но стране в целом не удалось соблюсти баланс между здоровьем граждан и состоянием экономики. Такое мнение у политолога, директора Фонда «Украинская политика» Костя Бондаренко.

Он считает, что Украина как раз стала примером того, «как правительство бездумно выполняет все рекомендации ВОЗ в ущерб национальным экономическим интересам».

«Будут ли сделаны выводы? Для этого надо, чтобы было кому делать выводы. Я смотрю на правительство Шмыгаля и все меньше и меньше верю в то, что это правительство сделает какие-то выводы», — заявил Бондаренко.

Говоря о будущем страны, он рассказал, что есть несколько сценариев развития ситуации: оптимистический, пессимистический и реалистический.

Кость Бондаренко: После пандемии глобалисты будут скрываться под маской антиглобалистов © РИА Новости, Нина Зотина

Думаю, что сценарий развития Украины будет где-то посередине», — сказал политолог.

«Тестирование на нуле, больницы в плачевном состоянии»

На Украине действительно начались карантинные послабления, в Киеве мы видим бешеные пробки, говорит политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Почему-то, отмечает он, одна часть мер ослабляется, а другая остается прежней, что вызывает некоторую диспропорцию и неудобства для граждан.

«Но Украина по-прежнему остается страной с наименьшими показателями по количеству тестируемых. Поэтому мы с вами не можем даже примерно представить уровень пандемии там и не можем знать, насколько эффективно там всё решено. И решено ли», — заявил Корнилов.

Он считает, что если всё останется на таком уровне, как сейчас, «когда тестирование по сути на нуле, а больницы будут находиться в таком же плачевном состоянии, то всё может быть гораздо хуже».

«Еще же никто не знает, что будет с медицинской реформой. Зеленский спустя год после своего избрания вдруг случайно узнал, что данная реформа губит медицину. Но что будет взамен, он тоже ничего не сказал. Он сказал: «будем решать, будем смотреть, будем оценивать». Что мешало ему год оценивать?

Соответственно, всё будет зависеть от того, куда повернет эта реформа, и займётся ли кто-нибудь серьезным решением этих медицинских проблем. Как бы это не стало проблемой не только для Украины, сколько для ее ближайших соседей, включая Россию», — предостерегает политолог.

«Задача России — не закрываться от мигрантов с Украины»

Политолог Корнилов: Пандемия на Украине несет риски для всех ее соседей, включая Россию © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Для России и всех соседей Украины есть серьёзные риски, связанные с тем, что действительно может вновь потечь бесконтрольный поток мигрантов, которые непонятно, в каком состоянии здоровья находятся, в связи с полным отсутствием на Украине системы тестирования.

К этой головной боли тоже нужно готовиться, опять-таки не перегибая палку. Я больше всего боюсь, что наши чиновники вдруг решат воспользоваться этой ситуацией и снова начнут закрываться от мигрантов с Украины», — заявил эксперт.

Он призвал понимать, что для России решение иммиграционного и демографического кризиса прямо зависит от того, насколько велик будет поток и новых российских граждан из Украины, и сезонных рабочих.

«Тут нужно подготовиться так, чтобы и поток не сокращать, и установить систему контроля за вновь прибывшими», — сказал Корнилов.

Россия в послекоронавирусном мире

Теперь Россию обвиняют в союзе с Китаем, говорит публицист и политконсультант Анатолий Вассерман. Более того, многие полагают, что именно Российская Федерация обеспечивает «силовую крышу» для Пекина, отметил эксперт.

«Например, известный аналитик Яков Иосифович Казаков (после эмиграции в Израиль принял фамилию Кедми) вообще открытым текстом сказал, что в случае силового давления на Китай Россия ему поможет, и что американцы это знают», — рассказал Вассерман.

Вассерман о выходе из карантина: Война возможна, но разрушения будут исключительными © РИА Новости, Александр Натрускин

Публицист имеет в виду «пролив имени Сталина» — проект академика Андрея Сахарова по созданию сверхмощной торпеды с ядерной боеголовкой, взрыв которой у Атлантического побережья США вызвал бы цунами такой высоты, что она, прокатившись по всей территории страны, дошла бы до противоположного Тихоокеанского побережья, образовав на месте прежней суши пролив.

Соответственно, Россию вынуждены принимать в расчет при любых международных спорах, сказал Вассерман.