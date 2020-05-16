По состоянию на 16:00 16 мая в мире зафиксировали более 4 миллионов 563,4 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 308,1 тысячи человек скончались, почти 1 миллион 649,3 тысячи выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 16 мая США, где коронавирусную инфекцию выявили почти у 1 миллиона 443,4 тысячи человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 87 568.

Второе место по числу заболевших занимает Россия, где выявлено свыше 272 тысяч случаев заражения, более 2,5 тысячи (0,9%) из которых стали летальными.

Со смертностью ситуация хуже обстоит у следующей за РФ Великобритании. Там зафиксировано свыше 238 тысяч случаев заболевания COVID-19, 14,3% (34,1 тысячи) скончались.

Тяжелая ситуация со смертностью наблюдается и в Испании, где заболели почти 230,7 тысячи человек, а умерли более 27,5 тысячи (11,9%) пациентов.

В Китае, где началось распространение коронавируса, зафиксировано более 84,2 тысячи заболевших, свыше 4,6 тысячи (5,5%) из которых скончались.

Ситуация в России

Россия по числу заболевших занимает второе место в мире — 272 043 случая заражения. По состоянию на 16:00 в стране зафиксировано 63 166 выздоровевших и 2537 скончавшихся.

Всего за последние сутки в России умерло 119 человек с COVID-19 — это рекордная суточная смертность. Накануне скончалось 113 человек.

Но уже в августе в России может быть зарегистрирована вакцина от коронавируса. Сейчас, по данным директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, который занимается созданием вакцины, Александра Гинцбурга, их разработка находится на стадии доклинических испытаний.

А пока об ослаблении режима самоизоляции в Москве говорить рано, сказал первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Он считает, что вернуться к этому вопросу можно в середине следующей недели.

При этом он объяснил, почему жителям столицы и Подмосковья, где действует масочный режим, не предоставляют медицинские маски. По его словам, бесплатная раздача средств защиты может привести к спекуляциям и возникновению «черного рынка» масок.

С 18 мая запрет на выход из дома без веских причин снимается и в Крыму. Вместо обязательной самоизоляции гражданам теперь просто рекомендуется оставаться дома.

С этого же дня в офисы начнут возвращаться сотрудники Сбербанка. По словам одного из источников газеты «Коммерсантъ», руководители блоков со следующей недели смогут вернуть в офис 30% сотрудников. Еще один собеседник издания рассказал, что всего в центральный офис смогут вернуться не более 30% обычных сотрудников и не более 70% руководителей. Это не касается людей старше 65 лет.

А уже в середине июня, по словам министра транспорта Евгения Дитриха, могут начать возобновляться внутренние полеты по России. Возобновление международного авиасообщения Минтранс России рассчитывает начать в июле.

Тем временем предприниматель, экс-совладелец компании «Евросеть» Евгений Чичваркин сообщил, что переболел коронавирусом. По его словам, выздоровел он уже полтора месяца назад, а лечился витаминами и пенициллином.

А Financial Times (FT) опубликовала письмо посла РФ в Великобритании Андрея Келина, в котором он раскритиковал статью о занижении уровня смертности в стране.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 16:00 зафиксировано 17 858 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 497 стали летальными. В то же время 4906 пациентов выздоровели.

Согласно прогнозу команды проекта «Форсайт COVID-19» мирового центра данных «Геоинформатика и устойчивое развитие» при КПИ имени Игоря Сикорского, на Украине начало спада эпидемии коронавирусной инфекции может произойти в третьей декаде мая.

А Ассоциация анестезиологов Украины раскритиковала отечественные разработки «аппаратов искусственной вентиляции легких». Некоторые из этих разработок специалисты называют «аппаратами-убийцами».

И несмотря на пандемию, туристический сезон летом на Украине состоится, однако «гарантированно будет обусловлен рядом противоэпидемических мер», заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Восстановление пассажирского авиасообщения с другими странами, по его словам, зависит от динамики пандемии.

Тем временем в Киеве следователи Дарницкого управления полиции начали уголовное производство по факту вспышки коронавируса среди воспитанников и персонала дома-интерната для девушек. Собранные материалы внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений, санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Ситуация в мире

Министр высшего образования и научных исследований Франции Фредерик Видаль заявила, что вакцина от коронавируса нового типа может появиться не раньше чем через 18 месяцев.

«Исследования по созданию вакцины длятся обычно несколько лет. Лаборатории и исследователи говорят нам, что то ускорение в разработке вакцин и клинических испытаний, которое мы наблюдали, позволяет надеяться на то, что вакцина будет через 18 месяцев. Но неразумно полагать, что мы сможем ускориться еще больше, без того, чтобы поставить под угрозу безопасность людей, что, конечно же, совершенно невозможно», — сказала она.

В свою очередь президент США Дональд Трамп, который ранее сообщил, что вакцина от коронавируса появится в Соединенных Штатах к концу 2020 года или раньше, заявил, что власти рассматривают возможность сделать ее бесплатной. Ранее он сказал, что США рассматривают вариант продажи вакцины другим странам по доступной цене.

Тем временем Fox News со ссылкой на источники сообщает, что США могут частично возобновить выделение денег ВОЗ: власти будут перечислять не больше, чем Китай. Ранее Трамп говорил, что КНР платит ВОЗ $38 миллиона, а США — почти $200 миллионов.

Глава Европейского агентства по вопросам предоставления убежища Нина Грегори сообщает, что эпидемия коронавируса приведет к новой волне миграции в Евросоюз. Она пояснила, что у агентства нет точных цифр, поэтому предсказать количество мигрантов они не будут и пытаться. Однако в агентстве видят тенденции.