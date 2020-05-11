По состоянию на 16:00 11 мая в мире зафиксировали почти 4 миллиона 211 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 284 тыс. человек скончались, более 1 миллиона 507 тыс. выздоровели. Об этом свидетельствуют данные сайта Coronavirus Monitor

Коронавирус в Европе: День Победы и День Европы в условиях пандемии, протесты в Германии, билеты на поезд «по талонам» во Франции © РИА Новости, Николай Филяков | Перейти в фотобанк США — свыше 1,367 млн случаев, 80,7 тыс. умерших и 256,3 тыс. выздоровевших. Далее следуют Испания (268,1 тыс.; 26,7 тыс.; 177,8 тыс.) и Россия (221,4 тыс.;, 2009 тыс.; 39,8 тыс.). Четвертое и пятое место занимают Великобритания и Италия, где зафиксировано 219 тыс. случаев заражения.

Более 100 заболевших также зафиксировано сегодня во Франции, Германии, Бразилии, Турции и Иране. Более 50 тысяч — в Китае, Канаде, Перу, Индии и Бельгии. Самый большой процент смертности среди крупных европейских государств сегодня зафиксирован в Бельгии, Франции и Великобритании.

Ситуация на Украине. Конструктивная критика от Зеленского

На Украине за минувшие сутки зафиксировано 416 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 17 человек из числа ранее заболевших скончались, а 228 выздоровели. Всего с начала пандемии в стране подтверждено 15 648 случаев Covid-19, из общего числа заболевших 408 человек умерли, 3 288 выздоровели.

С сегодняшнего дня на Украине начинается ослабление карантинных мер, принятых в связи с пандемией коронавируса, первый этап которого продлится до 22 мая.

При соблюдении ряда мер смогут возобновить работу парикмахерские, заведения общественного питания, учреждения торговли продовольственными и непродовольственными товарами, ряд видов деятельности, предусматривающий прием посетителей в офисах, а также стоматологии.

Как уточнил президент Владимир Зеленский на совещании по борьбе с пандемией, при внедрении адаптивного карантина в стране будет обязательным ношение масок и социальное дистанцирование. Главе государства также доложили о готовности больниц принять заболевших и сообщили, что уровень смертности сегодня невысокий — 2,6%.

Зеленский также сделал замечание из-за задержки выплат за март врачам, работающих с коронавирусными больными. Премьер-министр Денис Шмыгаль пояснил, что деньги были направлены в регионы, однако местные власти руководствовались не постановлением Кабинета министров от 2020 года, а документом Министерства социальной политики от 2003 года. Поэтому, несмотря на наличие необходимых средств, провести выплаты в регионах не удалось.

По его словам, апрельские выплаты 300-процентных надбавок медикам, работающим с больными COVID-19, будут проводиться через Национальную службу здоровья Украины, дабы избежать повторной задержки.

Ситуация в России. Последствия майских гуляний

В России за прошедшие сутки зафиксировано еще 11 656 случаев заражения, 94 случая смерти и 5495 случаев выздоровления. В целом по стране зафиксировано 221 344 заболевших, 2009 умерших и 39 801 выздоровевших. При этом медики провели более 5,6 млн тестов на наличие коронавируса.

Как заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, рейтинг прироста случаев заражения коронавирусом в последние дни стабилизировался, и это позволяет рассчитывать, что Россия вышла на плато.

По словам директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Натальи Мокрышевой, массовое нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может спровоцировать вторую волну заболеваемости, которая может оказаться масштабнее первой.

Что касается регионов, то президент Владимир Путин поручил правительству и МЧС обеспечить развертывание за счет средств федерального полевого госпиталя в селе Белокаменка Мурманской области для лечения пациентов с коронавирусом, которая признана очагом заражения в регионе. Там компания «Велесстрой» строила верфь для крупнотоннажных морских сооружений, задействовав при этом около 11 тыс. работников, но с 22 апреля приостановила процесс из-за пандемии.

Премьер-министр Михаил Мишустин, у которого в конце апреля диагностировали COVID-19, продолжает лечение в больнице. Врачи отмечают положительную динамику в состоянии его здоровья. При этом глава правительства продолжает работать в удаленном режиме.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Ситуация в мире. Испанские врачи против масок

Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна заявили о том, что теперь их прогнозы об окончании пандемии коронавируса в разных странах не актуальны, удалили все графики с сайта и предложили обратиться к моделям других исследовательских центров.

Президент Турции Реджеп Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили в ходе телефонных переговоров борьбу с коронавирусом и сотрудничество по мерам после пандемии.

Жители столицы Испании Мадрида с понедельника могут бесплатно получить в аптеках маски KN95 со степенью защиты FFP2, однако целый ряд медиков считает, что решение региональных властей о распределении масок среди всего населения в корне неверное. На их взгляд, эта мера не подтверждена научными доказательствами, может запутать население и не будет способствовать контролю за заболеванием, а также может вновь поставить под угрозу безопасность и здоровье медицинского персонала.

Специалисты обратили внимание, что для эффективности маска должна быть правильно надета, что её применение затрудняет дыхание, дает фальшивое ощущение безопасности и в итоге её использование приведет к тому, что люди будут чаще её снимать и трогать лицо (что категорически запрещается).

Кроме того, медики заявили, что нельзя раздавать маски населению в ситуации, когда нет гарантий бесперебойного обеспечения ими персонала больниц.