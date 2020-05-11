По состоянию на 12:00 11 мая в мире зафиксировали почти 4 миллиона 191 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 284 тыс. человек скончались, более 1 миллиона 501 тыс. выздоровели. Об этом свидетельствуют данные сайта Coronavirus Monitor

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США — свыше 1,367 млн случаев, 80,7 тыс. умерших и 256,3 тыс. выздоровевших. Далее следует Испания (264,6 тыс.; 26,6 тыс.; 176,4 тыс.). На третьем месте Россия (221,3 тыс.;, 2009 тыс.; 39,8 тыс.). Четвертое и пятое место занимают Великобритания и Италия, где зафиксировано 219 тыс. случаев заражения.

Более 100 заболевших также зафиксировано сегодня во Франции, Германии, Бразилии, Турции и Иране. Более 50 тысяч — в Китае, Канаде, Перу, Индии и Бельгии. Самый большой процент смертности среди крупных европейских государств сегодня зафиксирован в Бельгии, Франции и Великобритании.

Ситуация на Украине. Смягчение карантина

На Украине за минувшие сутки зафиксировано 416 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 17 человек из числа ранее заболевших скончались, а 228 выздоровели.

Всего с начала пандемии в стране подтверждено 15 648 случаев Covid-19, из общего числа заболевших 408 человек умерли, 3 288 выздоровели. Таким образом, сейчас на Украине болеют 11 952 человека, что на 171 больше, чем днем ранее.

С сегодняшнего дня на Украине начинается ослабление карантинных мер, принятых в связи с пандемией коронавируса, первый этап которого продлится до 22 мая.

При соблюдении ряда мер смогут возобновить работу парикмахерские, заведения общественного питания, учреждения торговли продовольственными и непродовольственными товарами, ряд видов деятельности, предусматривающий прием посетителей в офисах, а также стоматологии.

В частности запрещено допускать к работе лиц с температурой выше 37,2 градуса или с признаками ОРВИ, приём клиентов должен осуществлять исключительно по предварительной записи с промежутком между клиентами в 15 минут, а ожидание очереди должно осуществляться вне помещения с соблюдением дистанции 1,5 м.

Кроме того, на входе в заведение торговли или сферы услуг должны быть организованы места для дезинфекции рук, клиентов и посетителей можно допускать только в масках или респираторах, сотрудники учреждения работники обязаны использовать медицинские маски и одноразовые перчатки, а также проводить дезинфекцию и уборку после каждого клиента.

Конкретные условия могут варьироваться от региона к региону в зависимости от распространения инфекции в каждой конкретной области страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что ослабление карантина не означает окончание эпидемии. По его словам, если граждане научатся жить и работать в новых условиях, смягчение карантина наступит быстрее.

Ситуация в России: выход на плато?

В России за прошедшие сутки зафиксировано еще 11 656 случаев заражения. Больше всего заболевших зарегистрировали в Москве (6169). Затем идут Подмосковье (1079), Санкт-Петербург (307), Нижегородская область (291), Смоленская область (164). Кроме того, за это же время 94 человека с COVID-19 скончались, а 5495 выздоровели.

В целом по стране к 12:00 11 мая зафиксировано 221 344 заболевших, 2009 умерших и 39 801 выздоровевших. При этом медики провели более 5,6 млн тестов на наличие коронавируса.

Если говорить о конкретных регионах, в Татарстане с 12 мая перестанет быть обязательным условием получение пропусков для выхода из дома в режиме самоизоляции, и будет носить чисто рекомендационный характер.

В то же время самоизоляция в течение двух недель остается обязательной для прибывших в республику из других регионов страны и из-за рубежа, в последнем случае вернувшиеся должны провести этот срок в обсервации.

При этом лидерами по числу нарушений режима самоизоляции по количеству составленных протоколов на число жителей оказались Приморский край, Кубань, Ставрополье и Дагестан.

Как заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, рейтинг прироста случаев заражения коронавирусом в последние дни стабилизировался, и это позволяет рассчитывать, что Россия вышла на плато.

Папин зонтик. Как в СНГ поддерживают предпринимателей в период пандемии © REUTERS, Pavlo Palamarchuk | REUTERS, Pavlo Palamarchuk | Перейти в фотобанк Владимир Путин поручил правительству к 1 июня представить план действий по восстановлению и росту экономики, а также занятости и доходов населения. Он также поручил Минздраву и Роспотребнадзору к 15 мая скорректировать меры по борьбе с коронавирусом.

Ситуация в мире. Смерть наркоборона и неактуальные прогнозы.

Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна заявили о том, что теперь их прогнозы об окончании пандемии коронавируса в разных странах не актуальны, удалили все графики с сайта и предложили обратиться к моделям других исследовательских центров.

Так, до 6 мая сингапурские ученые говорили, что вспышка нового коронавируса в РФ должна завершится 17 августа, позже они сдвинули срок на 24 августа, а 7 мая перенесли его на 8 сентября.

Они объяснили свое решение тем, что предыдущие прогнозы больше не действительны, поскольку варианты развития ситуации в реальном мире быстро меняются. Специалисты добавили, что традиционные способы прогноза сегодня могут вводить общество в заблуждение в условиях чрезвычайной неопределенности.

Один из главарей мексиканского наркокартеля «Лос-Сетас» Мойсес Эскамилья Май (известный в криминальных кругах под кличкой «Гордо Май» (Жирный Май) скончался в тюрьме от последствий заболевания COVID-19. Он отбывал 37-летний срок заключения в тюрьме штата Халиско с 2008 года за ряд преступлений, в том числе за причастность к обезглавливанию 12 человек. Руководство федеральной тюрьмы в Пуэнте-Гранде сообщило, что 45-летний Май был госпитализирован неделю назад из-за респираторных проблем и скончался в воскресенье. Отмечается, что за почти 11,5 лет, которые осуждённый провел в тюрьме, он никогда прежде не испытывал проблем со здоровьем.