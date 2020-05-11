Отказ Владимира Зеленского от изменений в Избирательный кодекс, которые бы лишили региональные партии возможности участвовать в выборах, и отсутствие внятной реакции на выступление черкасского мэра, не означали отказа от борьбы с региональными элитами вообще. Тем более, что противостояние с некоторыми мэрами приобрело характер личного конфликта

Мы уже обращали внимание, что для Зеленского вопрос «зачистки» региональных элит носит принципиальный характер. Дело даже не в том, что его избирали для смены всего и вся (эта повестка дня уже устарела). Просто без контроля над местным самоуправлением его власть неполная. Будучи слабым политиком Зеленский ориентируется на расширение своих административных полномочий и, таким образом, на сокращение прав местного и регионального самоуправления.

Первой мишенью стал довольно уязвимый с пиаровской точки зрения мэр Одессы Геннадий Труханов. Для борьбы с ним была сформирована довольно своеобразная коалиция.

Считается, что инициатором её формирования была Партия Шария, которая, по утверждениям анонимных телеграм-каналов, близких к Офису президента, имеет в городе поддержку около 10% активных избирателей.

Для сравнения, результаты выборов горсовета в 2015 году были такими: 33% — «Доверяй делам» Геннадия Труханова, 17,5% — БПП «Солидарность», 14,5% — «Оппозиционный блок», 7% — «Украинская морская партия» Сергея Кивалова, 5,5% — «Самопомощь».

Собственно, мы не уверены, что Партия Шария действительно столько имеет, но в теории она может иметь такой результат в Одессе — эта полувиртуальная структура представляет собой «партию новых людей» и подпирает слева «Слугу народа» так же, как «Голос» и «Украинская галицкая партия» подпирают её справа. Правда, и голоса она отбирает, скорее всего, именно у «Слуги…», а не у «Доверяй делам» или «Оппозиционной платформы».

К этой коалиции присоединился пул телеграм-каналов, обслуживающих интересы главы Офиса президента Андрея Ермака («Резидент» и «Легитимный»). Они уже давно травили популярных мэров (в том числе — Труханова) и потихоньку пиарили Шария. Самое интересное, когда оказалось, что на автопробег Партии Шария 9 мая натравил националистов не Труханов, а вице-губернатор Виталий Свичинский, они ничуть не расстроились. Даже воодушевились — губернатор Максим Куций также является традиционной мишенью для нападок этих каналов. Ермак не очень любит набранных по объявлениям неэффективных губернаторов, не способных справиться с мэрами, но не имеет возможности их менять (региональные власти — епархия его первого зама Сергея Трофимова, чьё мнение в этих вопросах для президента, кажется, более значимо).

Самым, однако, показательным актом стало присоединение к этой коалиции Максима Бужанского и Александра Дубинского, которые представляют группу влияния Игоря Коломойского в Верховной Раде. Коломойский же имеет большой интерес к этому региону, что было проявлено ещё в 2014 году (по одной из версий события 2 мая в Одессе, так же как и 9 мая в Мариуполе, дело рук днепропетровского олигарха). Тогда ему удалось добиться у Порошенко назначения губернатором своего человека Игоря Палицы. Что получил от этого назначения Коломойский неизвестно — на легальном уровне кажется ничего, но, возможно, он имел какой-то неофициальный интерес (скорее всего — долю доходов от «контрабаса»).

Удастся ли этой коалиции ослабить позиции Труханова или нет — пока непонятно, но нервы они ему попортят.

В то же время, появилась информация о том, что известный журналист-расследователь (слово «телекиллер» сейчас не модное и считается даже обидным) Александр Дубинский может выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Киева. Телеграм-каналы эту информацию подтверждают — ведутся, дескать, переговоры, но решение не принято.

Тут надо понимать, что у «Слуги народа» были два кандидата на пост мэра Киева.

Сначала это был бывший генеральный директор канала «1+1», креатура Коломойского Александр Ткаченко. Он, однако, не смог показать себя в качестве альтернативы (тем более — достойной внимания альтернативы) действующему мэру Виталию Кличко. Поэтому он сосредоточился на более близкой к себе деятельности — организации цензуры (ну или свободы слова — мы уже запутались, какая разница по-киевски между этими понятиями).

Потом в качестве кандидата от СН начали рассматривать ресторатора Николая Тищенко, но от него удалось добиться ещё меньше, чем от Ткаченко. Тем более, что в последнее время с его именем связано множество скандалов (в первую очередь, с работающими во время карантина рестораном «Велюр» и магазином косметики, принадлежащем его жене и замеченном в том же грехе).

В силу выявленной кадровой несостоятельности «Слуги народа» пришлось договариваться с Кличко. Возник даже своеобразный проект формирования лояльной к президенту «партии мэров» во главе со столичным градоначальником, которая составила бы альтернативу партии «Доверяй делам» Труханова-Кернеса, но из этого проекта ничего не вышло. Скорее всего, обе стороны переговоров подвела жадность: Зеленский хочет прямо управлять местными советами, а Кличко — иметь свободу манёвра и не зависеть слишком уж очевидно от Офиса президента.

И тут появляется кандидатура Дубинского — человека очень известного и узнаваемого. Кстати, кто разоблачил жену Тищенко Аллу Барановскую? Журналисты программы «Деньги». Той самой, ведущим которой был Дубинский до избрания депутатом. Случайность? Ой, ну что вы такое спрашиваете, конечно случайность…

Выдвижением Дубинского решаются сразу две задачи: удовлетворяется интерес «Офиса президента» противопоставить популярного представителя «Слуги народа» Виталию Кличко (побеждать ему не обязательно — достаточно сформировать приличную фракцию в Киевсовете) и удовлетворяются кадровые амбиции Игоря Коломойского (ему, как раз, нужен свой мэр).

В общем, одесский и киевский кейсы как бы намекают нам, что Андрей Ермак о чём-то договорился или пытается договориться с Игорем Коломойским. Президент показательно дистанцировал от себя днепропетровского олигарха, но конфликта между ними всё же не возникло. Просто сотрудничество переместилось на другой уровень.