9 мая 2020 года исполняется 75 лет Великой Победе. Украина.ру обратилась к известным украинским и российским политологам, которые комментируют важные политические события для нашего издания, с просьбой рассказать, как они лично воспринимают этот праздник и как Великая Отечественная затронула их семью

Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра «Перспектива»

— Мой отец и оба деда воевали. Один из них попал в плен, потом выяснилось, что его сожгли немцы. Он был комиссаром, защищал Киев, оказалось, что его кто-то сдал… Поэтому это памятный поминальный день по деду, который остался на войне.

Хотя государства-победителя уже нет, но мы народ-победитель, и я считаю себя частью этого народа.

Раньше ходили с сыном к Вечному огню и в музей Великой Отечественной войны в Киеве. Сейчас празднуем дома, не могу сказать подпольно, но по-семейному.

Рудяков: Украина придет к тому, что День Победы вновь станет полноценным праздником © РИА Новости, Нина Зотина

Владимир Корнилов, политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня»

— Эта война коснулась каждой семьи. У меня и дед, и бабушка прошли войну, боевые фронтовики. В детстве играл их орденами и медалями, чего, конечно, никогда не забуду.

Родители были на оккупированной территории. Моего, получается, тогда пяти-шестилетнего отца спасла моя прабабушка, когда узнала, что нацисты пошли брать заложников из семей коммунистов — для расстрела. В частности, и ребёнка… И она через окно убежала огородами в лес с ним на руках.

Моя мама вспоминает до сих пор, как под нацистской оккупацией месяц трое детей, от года до шести лет, сидели и питались только мешком семечек. Целый месяц из всей еды у них был только мешок семечек…

И мама до сих пор вспоминает, как 9 мая 1945 года — тогда ей девять как недавно исполнилось — объявили по радио о Победе. Все дети радовались, прыгали, плясали… И никак не могли понять, почему все взрослые вокруг плачут. Никак в голове у ребёнка не укладывалось такое понимание Победы, что «это праздник со слезами на глазах».

Владимир Корнилов: Для бандеровцев 9 Мая давно траурный день © РИА Новости, Владимир Трефилов

Конечно, это для нас всех святой праздник. И, конечно, обязательно будем его отмечать.

В условиях карантина, понятно, особо не разгуляешься, но обязательно нальём сто грамм, помянем наших дедов, наших отцов, наших близких, родных, которые на войне погибли, пропали без вести. Мой дед был убит бандеровцами, например. И я не могу, конечно, не выпить за него.

Так что, как всегда, с семьёй отметим День Победы. Ясно, что без особых торжеств, которые были бы в этот день в обычной ситуации, но, я надеюсь, и это наверстаем потом.

Алексей Якубин, политолог

— Я считаю День Победы важным праздником. Более того, структуры современного мира во многом были определены событиями Второй мировой и Великой Отечественной войны. Мне кажется, что для большинства граждан Украины это праздник, когда они могут выразить благодарность за эту победу.

Эта победа позволила различным национальным группам иметь возможность существовать в современном мире. Кроме того, это день, когда мы вспоминаем важность совместного усилия разных стран, которые смогли объединиться против регресса и во имя выживания человечества.

Политолог Якубин: Девальвация Дня Победы означает девальвацию самой Украины © Facebook, Алексей Якубин

Насколько я знаю, часть моей семьи воевала на Западном фронте (Венгрия, Польша), а часть — на Восточном фронте. Часть моих предков во время оккупации находилась в Киеве. Они до сих пор помнят те ужасы, которые там творились: и Бабий Яр, и расправы над мирными гражданами, и дискриминационную политику нацистской Германии.

Они были искренне рады, когда их освободила советская армия. В моей семье этот день всегда был Днем Победы, моя бабушка была ребёнком войны. В моей семье эти вещи всегда помнили.

Андрей Золотарёв, руководитель аналитического Центра «Третий сектор»

— Отмечаю не громко. В этом году, к сожалению, далеко от дома. Но традиционно в Днепре иду к Памятнику Славы с цветами. В моей семье трое погибших в ходе войны, четверо прошедших войну из близких родственников. Собственно, это и формирует отношение.

Золотарев: Война с 9 Мая идет за то, чтобы разорвать всё, что объединяет Россию и Украину © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Андрей Серенко, эксперт Российского общества политологов

— В России есть только два по-настоящему народных праздника. Это Новый год и День Победы. Все остальные праздники — с налетом официозности и незавершенной искренности, больше календарные.

Я не беру религиозные праздники, с ними другая история. Речь идёт об общественно значимых праздниках. Российское символическое культурное эмоциональное пространство заполняется этими двумя праздниками. Это то, что объединяет людей, живущих на территории нашей страны. Серенко: Россия останется единственным монополистом на память о Великой Отечественной войне © предоставлено Андреем Серенко

День Победы — это главный праздник в году, потому что какие бы политические катаклизмы, дрязги смены эпох и политического контекста ни происходили, это будет осевой праздник, который сегодня важен не только для общества и государства, но и для каждого человека и семьи.

В этот праздник уже не только чествуют ветеранов, которых становится все меньше и меньше, но и вспоминают тех, кто погиб на фронте и в лагерях. В моей семье на Великой Отечественной войне погибли практически все деды. Это высокий семейный праздник.