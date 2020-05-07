Украинские футбольные фанаты пригрозили власти беспорядками, если к ответственности будет привлечен подозреваемый в убийстве Сергей Стерненко. Ультрас есть чему опасаться, ведь следующими за Стерненко могут быть они

Фанаты нескольких украинских футбольных клубов предупредили власть о протестах в случае, если Сергея Стерненко — бывшего лидера одесской ячейки запрещенного в РФ «Правого сектора» — задержат. Офису Зеленского объяснили, что Стерненко имеет право на убийство © Facebook, Сергій Стерненко

Сейчас Офис генпрокурора готовится объявить Стерненко о подозрении из-за убийства мужчины в мае 2018 года. Стерненко поддержали фанаты футбольных клубов «Динамо» (блок «Родичі», Киев), «Металлург» (Запорожье), «Кристалл Херсон», «Карпаты» (Львов), «Волынь» (Луцк), «Таврия» (Симферополь) и «Ковель».

«Мы убеждены, что Сергея хотят осудить за то, что он осмелился быть украинцем в Одессе. Если Стерненко задержат, мы готовы значительной силой уличного протестного движения встать на его поддержку!» — заявили ультрас «Родичі».

Кроме того, Стерненко поддержал один из секторов одесских фанатов.

«Мы, сектор 8 + 8 Одессы, также внимательно следим за ситуацией, которая сложилась вокруг дела общественного активиста Сергея Стерненка. Мы солидарны с Сергеем и убеждены, что каждый гражданин имеет право на самозащиту», — говорится в сообщении ультрас «Черноморца».

Интересная ситуация с фанатами ФК «Шахтер». Сначала они написали пост в поддержку Стерненко. Украинские ультрас «вписались» за убийцу Стерненко. Почему власти покрывают убийц и преступников © Facebook, Александр Жирносенко

«С удивлением и беспокойством наблюдаем за последними событиями, которые фактически разворачивают политику страны в противоположную сторону по сравнению с курсом, который был отвоеван народом Украины на Евромайдане и в войне с Россией», — говорилось в том сообщении.

Однако позже фанаты «Шахтера» удалили свой пост.

На первый взгляд может показаться, что фанаты выступают за Стерненко потому, что он — националист. Однако на деле всё не так.

Опасаясь за себя

Далеко не все считают Стерненко националистом, даже несмотря на то что ранее он возглавлял одесскую ячейку запрещенного в РФ «Правого сектора».

«Какой он националист? Как гражданин, да. Но если ты называешься националистом, «Правый сектор» и так далее… Но если ты занимаешься… Вся Одесса прекрасно знает, что это человек, которая занималась публичными домами и наркопритонами в Одессе в то время, как большинство «правосеков» честно воевало на фронте», — заявил 6 мая в одной из передач на украинском телевидении лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий.

Весной 2014 года он командовал батальоном «Азов» и принимал участие в боях в Донбассе.

Несмотря на такую постыдную биографию Стерненко, сейчас в его защиту встали даже некоторые из «азовцев». Ведь последние входят в фанатские группировки. Среди таких можно вспомнить одного из лидеров «Родичей» Игоря-Маляра, которому свое расследование посвящали даже блогеры из Bellingcat.

В марте 2016 года блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал видео под названием «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», в котором рассказал о некоторых бывших бойцах «Азова», среди которых был и футбольный фанат Игорь-Маляр, который «прославился» в 2015 году нападением на чернокожих фанатов английского клуба «Челси».

«На самом деле на асфальте лежит человек. И я думаю, что он (Маляр. — Ред.) мог его убить, мог сделать его инвалидом: человек без сознания, лицо в крови», — описывает эксперт видео, которое разместил бывший «азовец».

Сейчас Маляр остается одним из популярных активистов. В декабре 2019 года интервью с ним и его товарищем Сергеем Филимоновым, который тоже входит в «Родичі», взяло издание TheБабель. При этом в публикации утверждалось, что Маляр — тот знаменитый участник протестов 1 декабря 2013 года под Администрацией президента, который бил милиционеров цепью. Эта фотография тогда широко разлетелась по мировым СМИ.

Что характерно, лидеры Майдана назвали атаковавших тогда милицию людей провокаторами.

Собственно, одной из причин, по которой Маляр, Филимонов и им подобные выступают в защиту Стерненко, сейчас является не его весьма условный национализм, а то, что следующими могут стать они. Благо, их есть за что судить.

То же самое касается всего фанатского движения Украины, значительная часть которого успела запятнать свои руки кровью.

Вспомнить Одессу

В этом году впервые в истории постмайданной Украины глава государства признал, что 2 мая 2014 года в Одессе произошла трагедия, и призвал к ее объективному расследованию.

«К большому сожалению, 2 мая 2014 года в историю этого прекрасного города была вписана трагическая, кровавая страница. Сегодня — шестая годовщина гибели людей во время массовых акций в Одессе. Я выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших. Тот черный день забрал почти полсотни человеческих жизней. Это тяжелый эпизод нашей новой истории, но мы обязательно должны помнить о нем, если хотим строить современную и сильную Украину. Ведь только сильная страна откровенно говорит не только о своих достижениях, но и о собственных трагедиях», — заявил президент Владимир Зеленский. Фанаты киевского «Динамо» объявят «всеобщую мобилизацию», если власти тронут неонациста-убийцу Стерненко © РИА Новости, Андрей Волошин | Перейти в фотобанк

При этом он отметил, что открытым остается вопрос о том, кто виноват в произошедшем.

«Сегодня в нашем обществе есть ряд болезненных вопросов, которые требуют честных ответов. «Кто виноват в трагедии 2 мая 2014 года?» — один из них. Убежден, что государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств ужасного дня. Каждый из нас должен сделать все, чтобы подобное больше никогда не повторилось», — указал украинский президент.

Однако виновных долго искать не нужно: достаточно изучить видеозаписи тех страшных событий. И тут может оказаться, что среди тех, кого обвиняют, появятся фанаты. Ведь именно 2 мая 2014 года в Одессе должен был пройти объединенный марш фанатов местного «Черноморца» и «Металлиста».

«В тот день должен был состояться марш, что в принципе редко выходит, учитывая противостояние «Черноморца» и харьковского «Металлиста», фанатов «Черноморца» и «Металлиста», — рассказал 3 мая в интервью журналистам Шария лидер «Силы людей» Олег Михайлик, который был сторонником Майдана и в тот день наблюдал происходящее своими глазами.

О том, что фанаты принимали участие в тех событиях, пишет и автор издания Украина.ру Виталий Диденко.

«Примерно в 18:20 заканчивается активная фаза столкновений на Греческой площади. На Куликово поле поступает информация о начале выдвижения больших групп футбольных фанатов и активистов Евромайдана в их сторону», — отмечал он в своей статье.

Позже фанаты «Черноморца» засветились непосредственно в Доме профсоюзов.

«19:20. Первые группы футбольных болельщиков и активистов Евромайдана прибывают на площадь Куликово поле со стадиона и центральных улиц города в 19:20. Непосредственно перед их появлением на площади раздаются команды «Все в здание!». Прибывшие на площадь группы футбольных болельщиков и активистов Евромайдана начинают разбирать палатки и уничтожать находящееся в них имущество. Палатки поджигают <…> Группа из пяти фанатов «Черноморца» с флагом Украины заходит во внутренний двор здания и проникает в него через задний вход и поднимается на верхние этажи <…> 19:40. Начинаются ожесточенные столкновения между футбольными фанатами и проукраинскими активистами с людьми, находящимися в здании возле центрального входа», — указывал Диденко в своем расследовании трагедии. Ужас одесской Хатыни. Хронология событий 2 мая 2014 года © РИА Новости, Александр Полищук | Перейти в фотобанк

В общем, если искать виновных в произошедшем 2 мая в Одессе, наверняка окажется, что часть из них — футбольные фанаты. А это, в свою очередь, может дать основание государству для того, чтобы прикрутить фанатскую вольницу. Тем более что для ультрас Украины, похоже, футбол на втором месте, а вот насилие — на первом.

Остается лишь добавить, что те же фанаты «Черноморца», несмотря на возможное участие в убийстве людей 2 мая… спокойно ездят в Россию и даже дерутся за российские фанатские группировки.

«Сейчас перемирие (между фанатскими группировками Украины. — Ред.) треснуло. Ну и многие коллективы не брезгуют Москвой, ватничают. Наш блок «Родичей» бил «Сегедку» (одесская фанатская группировка. — Ред.). Они не стеснялись носить футболки московского «Спартака» и вообще ездили в Россию, чтобы там драться в составе других фирм. Такая же ситуация была с «ЦСКА Киев»: они ездили недавно в Рим — драться за московский ЦСКА. На фоне этого у нас конфликты. Но всё равно это драки в лесу, а не нападения в городе. Плоды перемирия тоже есть: на международную тему могут раньше выйти фанаты из Харькова и Днепра. До войны это было невозможно», — откровенничал Филимонов в интервью в декабре 2019 года.

Российским фанатам не мешало бы знать, что те, кто приезжает к ним на матчи и даже дерется с ними плечом к плечу, раньше могли вполне спокойно убивать русских в Одессе и в Донбассе.

Что касается украинских фанатов на Украине, то их беспокойство по делу Стерненко понятно: любое сильное и правовое государство рано или поздно обратит внимание на группировки молодежи, для которых привычный способ решения проблем — насилие. Поэтому Стерненко для ультрас Украины — лишь повод отстоять своё право на безнаказанность.