По состоянию на 21:00 6 мая в мире зафиксировали почти 3 миллиона 780 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 261 тыс. человек скончались, более 1 миллиона 278 тыс. выздоровели. Об этом свидетельствуют данные сайта Coronavirus Monitor

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В процентном выражении ситуация со смертностью хуже обстоит у следующей за США Испании. Там зафиксировано более 253,6 тысяч случаев заболевания COVID-19, 10,2% (25,8 тысяч) скончались, а 159,3 тыс. вылечились.

Тяжелая ситуация наблюдается в Италии, где заболели свыше 214 тысяч человек. Умерли более 29,6 тысяч (13,8%) пациентов, около 93,2 тыс. заразившихся выздоровели. Также более 200 тыс. зараженных зафиксировано в Великобритании (более 30 тыс. погибших, 14,9%, и только 857 выздоровевших)

Более 100 тыс. зараженных зафиксировано сегодня во Франции, Германии, России, Турции, Бразилии и Иране, а более 50 тыс. — в Канаде, Индии, Перу и Бельгии.

В Китае, где началось распространение коронавируса, зафиксировано более 84,2 тысячи заболевших при 78,6% поправившихся, притом что свыше 4,6 тысячи человек (5,5%) скончались.

Ситуация на Украине. Победит тот, кто возглавит выход из карантина.

На Украине по состоянию на 21:00 зафиксировано 13 184 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 327 стали летальными. В то же время 2097 пациентов выздоровели. Наибольшее число зараженных в Черновицкой области (1985 человек), Киеве (1651) и Ивано-Франковской области (1037).

По данным Киевского политехнического института, наступление пика пандемии коронавируса на Украине может произойти в конце мая, а угасание первой волны — в конце августа. Начать же смягчать карантин власти планируют с 11 мая.

Как заявил политолог Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру, власти вынуждены были принять такое решение в том числе под давлением мэров ряда городов (особенно мэра Черкасс Анатолия Бондаренко) и индивидуальных предпринимателей.

В то же время, по его мнению, оппозиционные партии критиковали власти, но какой-то системности в этом не проявили, поскольку опасались взять на себя ответственность за возможные последствия пика коронавируса.

В этой ситуации мэры победили, но теперь власть пытается возглавить выход из карантина. Общество устало, общество терпит убытки, поэтому на предстоящих местных выборах наибольшие электоральные дивиденды получит тот, кто поведет общество после карантина, полагает эксперт.

Ситуация в России. Болезнь министра и снятие ограничительных мер

Россия по числу заболевших занимает седьмое место в мире — 165 929 случаев заражения (10 559 было выявлено за прошедшие сутки). В результате пандемии умерли 1537 человек, а более 21, 3 тыс. заболевших умерли. Кроме того, медикам удалось провести более 4,6 млн тестов на наличие COVID-19.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что пока рано говорить о выходе России на плато заболеваемости коронавирусом, поскольку наблюдается ежедневный прирост числа заболевших. При этом он отметил, что ситуация отличается от одного региона к другому, поэтому «нельзя говорить о том, что плато в разных регионах наступит одновременно».

Третьим членом правительства, у которого был обнаружен COVID-19, стала министр культуры Ольга Любимова. По данным её пресс-секретаря, глава Минкульта уже продолжительное время находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-формате. Болезнь протекает в легкой форме, и о госпитализации речи не идет.

Также коронавирус был обнаружен у депутата Госдумы Светланы Максимовой, которую госпитализировали с симптомами ОРВИ в конце апреля, притом что первые два теста депутата на коронавирус оказались отрицательными. Депутата перевели из реанимации в обычное отделение, но пока что ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Президент Владимир Путин назвал тактику России по борьбе с коронавирусом абсолютно правильной, отметив, что по российскому пути пошли и многие зарубежные страны. Глава государства напомнил, что ситуация с распространением коронавируса складывается в регионах по-разному: где-то жесткие меры необходимо сохранить или даже дополнять, а где-то планировать определенное смягчение.

Как заявила глава Роспотребназдора Анна Попова, карантинные ограничения планируется снимать в три этапа. В первую очередь, планируется разрешить заниматься спортом на улице и гулять с детьми, а также вернуть к работе компании сферы торговли и услуг с ограниченной площадью.

На втором этапе разрешат прогулки с членами семьи, откроются школы и вузы и более крупные торговые точки, но с ограничением на число посетителей в одно и то же время.

На третьей стадии планируется разрешить прогулки в парках и скверах, но при условии соблюдения социальной дистанции. К этому моменту без ограничений начнут работать предприятия сферы торговли и услуг, все школы и вузы. гостиницы, кафе и рестораны.

При этом, по ее словам, решение о смягчении режима самоизоляции должны принимать главы регионов.

Ситуация в мире. Ситуация в Польше и парад Лукашенко.

Из-за пандемии по-прежнему страдает экономика. Еврокомиссия прогнозирует снижение реального ВВП еврозоны на 7,7% в 2020 году, а мировая экономика может снизиться на 3%.

Ищенко-VLOG: Почему Лукашенко не отменил военный парад в День Победы? ©

Тем временем в экспертном сообществе продолжают обсуждать решение президента Белоруссии Александра Лукашенко, который по-прежнему обходится без жестких карантинных мер, не отменять военный парад в Минске в честь Дня Победы.

Белорусский политолог Алексей Дзермант считает это решение оправданным, поскольку празднование 9 мая имеет большое символическое значение для республики, и потому что показатели заболеваемости в республике не сильно хуже, чем в странах с жесткими карантинными мерами.

Говоря о медицинских последствиях решения проводить парад, он отметил, что все риски властями учитываются и что специально никто не будет тянуть людей на праздник, чтобы они заразились.

В свою очередь обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко оценивает это решение как не слишком удачный пиар Лукашенко, который с самого начала выступал с эпатажными заявлениями по поводу коронавируса, вначале чуть ли не отрицая его, а затем советуя лечится дымом от костра.

По его мнению, отсутствии карантинных мер уже привело к тому, что по числу зараженных на миллион населения в процентном отношении Белоруссия обходит Россию, несмотря на довольно эффективную систему здравоохранения.