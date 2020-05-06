По мере того как число погибших от коронавируса в США перевалило за 70 000, многие американцы не решаются возвращаться к прежней повседневной жизни

Эксперты в Соединённых Штатах пересматривают свои прогнозы относительно распространения вируса. Несколько математических моделей, построенных за последние три дня, показывают: возобновление обычной деятельности приведет к значительному увеличению числа случаев заболевания и росту смертности от COVID-19.

Большинство американцев обеспокоены возможностью заразиться и выступают против снятия ограничений, призванных замедлить распространение вируса. Об этом говорят итоги опроса, проведенного газетой Washington Post и университетом штата Мэриленд.

Более мрачные перспективы появились, когда вице-президент Майкл Пенс сообщил, что официальные лица обсуждали роспуск специальной группы по коронавирусу Белого дома в течение месяца из-за «огромного прогресса, которого добилась страна».

«Я не говорю, что всё идеально, — сказал Дональд Трамп в ходе поездки на фабрику медицинских масок в Аризоне. — Да, некоторые люди могут пострадать, и это плохо. Но мы должны открыть страну и сделать это как можно скорее».

Трамп и Пенс оба подтвердили сообщение New York Times во вторник, что чиновники обсуждают прекращение работы специальной группы по коронавирусу Белого дома ко Дню поминовения в начале июня. За время пандемии Китай поставил США свыше 4 млрд медицинских масок — посол © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Эти события наводят на мысль, что США сейчас тянут в двух противоположных направлениях. Некоторые губернаторы, поддерживаемые протестующими и в значительной степени подогреваемые твитами самого Трампа, настаивают на возобновлении нормальной деятельности в надежде предотвратить дальнейшую экономическую катастрофу.

Другие губернаторы, чиновники здравоохранения и медицинские эксперты предупреждают, что преждевременное снятие запретов приведёт к тысячам новых смертей.

В понедельник, 4 мая, группа моделирования в Колумбийском университете опубликовала исследование, показывающее, что даже небольшое увеличение частоты контактов между людьми приведет к увеличению числа случаев заражения, госпитализаций и смертей.

Эти результаты указывают, что большинство штатов не в состоянии перезапустить свою экономику и одновременно контролировать распространение инфекции COVID-19, отметили исследователи. «Трамп в сложном положении». Безпалько рассказал, почему Белый дом обвинил Китай в пандемии © РИА Новости, Нина Зотина

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил во вторник, 5 мая, что одна из математических моделей, которую федеральное правительство использует для прогнозирования смертности от коронавируса, теперь указывает, что пандемия может унести жизни 134 000 американцев. Это более чем вдвое превышает 60 000 смертей, предсказанных в прошлом месяце по той же формуле, созданной Институтом медицинских показателей и оценки при университете Вашингтона.

«Основной вопрос, на самом деле, заключается в следующем: сколько стоит человеческая жизнь», — сказал Куомо.

Во вторник, 5 мая, в Соединённых Штатах было зарегистрировано более 22 000 новых случаев заболевания коронавирусом и более 2400 смертей. В настоящее время общее число инфицированных составляет почти 1,2 миллиона человек.

Более 72 000 американцев умерли от COVID-19. Теперь США стремительно приближаются к явно гораздо более высокому числу. Бортник рассказал, решатся ли США на военное вторжение в Китай © Facebook, Ruslan Bortnik

Джеффри Шаман, главный эпидемиолог, возглавляющий колумбийскую группу, отметил: особенно тревожно то, что власти некоторых штатов снимают ограничения и запреты, не разработав предварительно инструменты, необходимые для обнаружения и контроля вируса.

«Отскок (возвращение количества смертей на прежний высоких уровень) будет замаскирован из-за задержки в системе учёта, — предсказал он. — К тому времени будет уже слишком поздно. Случаи заболевания будут увеличиваться еще в течение двух недель и более».

Среди нескольких сценариев медианные результаты, полученные колумбийской группой, показывают, что число случаев инфицирования может вырасти до 63 330 в день, а число ежедневных смертей — до 2443.

В проекте правительственного доклада прогнозируется, что к 1 июня число случаев заболевания может вырасти примерно до 200 000 в день и сопровождаться более чем 3000 ежедневными смертями. Чиновники быстро дистанцировались от доклада, заявив, что он неполный.

По мере того, как пандемия разрушает американскую систему здравоохранения, она также усиливает социальные противоречия. Коронавирус в Европе: триллион евро на борьбу с пандемией, вакцина из Германии и Англии и «масочный режим» во Франции и Румынии © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

Введённые правительством меры привели к экономическому хаосу, и даже триллионы долларов помощи не смягчили их последствий. Протестующие указывают, что ряд губернаторов и чиновников присвоили себе чрезмерно широкие полномочия и ограничивают их гражданские права во имя борьбы с вирусом.

В то же время проблема для математиков, говорят эпидемиологи, заключается в том, что они делают прогнозы, основанные отчасти на человеческом поведении, но это поведение может меняться. Иногда под влиянием страха, производимых самими математическими моделями.

«Эти модели прекрасно помогают нам обдумывать сложные решения и последствия, а иногда и предсказывать поведение вирусов. Но человеческое поведение и политика порой непредсказуемы», — заявил Дилан Джордж, бывший чиновник администрации Обамы, который помогал контролировать усилия по моделированию во время вспышки Эболы.

Консультант Белого дома учёный-медик, иммунолог и инфекционист Энтони Фаучи сказал, что если штаты откроются слишком рано, игнорируя рекомендации федеральных властей, то риск второй волны эпидемии коронавируса вполне реален.

При этом опросы показывают, что, несмотря на экономические потрясения, большинство американцев далеко не готовы к быстрой перезагрузке общества. Пока коронавирус не клюнул. Даже пандемия не искупает бездействия президента Украины Зеленского © AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP

Более половины, 56 процентов, говорят, что им удобно совершать поездки в продуктовые магазины. Но 67 процентов говорят, что им было бы неудобно делать покупки в непродовольственных магазинах, а 78 процентов опасаются заходить в рестораны.

Примечательно также, что рейтинг Трампа составляет 44 процента положительных и 56 процентов отрицательных оценок, что соответствует тому, где он был две недели назад. В свою очередь губернаторы штатов получили положительные оценки от 75 процентов американцев.

82 процента опрошенных выступают против возобновления работы кинотеатров. Существует также широкая оппозиция возобновлению работы спортивных залов (78 процентов против), ресторанов и маникюрных салонов (74 процента против).

Страх перед инфекцией, как выяснил опрос, совсем не уменьшился за последние недели. 63 процента американцев заявили, что они либо очень сильно, либо серьёзно обеспокоены тем, что заразятся вирусом и заболеют. А 36 процентов опрошенных сказали, что не слишком беспокоятся или вообще не беспокоятся.