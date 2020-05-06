С карантином мне повезло - много лет работаю «на удалёнке», по характеру не слишком общительный, да и от спорта не фанатею. Самоизоляция создана для таких, как я, - и, возможно, такими же мизантропами. Но южные города, напротив, - шумные, общительные, приветливые

На юге проводить время вдалеке от природы, моря, шашлыков и вина воспринимается как чудовищная несправедливость. Но, к сожалению, кроме наших желаний существует объективная реальность, и она диктует свои суровые законы.

Севастополь держит оборону на нескольких уровнях. Во-первых, ограничен въезд туристов в Крым — и через аэропорт, и через границу с Украиной, и через Крымский мост. Основание попасть на полуостров — крымская прописка, доставка необходимых грузов, служебная командировка. В противном случае можно оказаться в двухнедельной обсервации. Мало этого: Севастополь имеет собственные санитарные посты на въезде в город-регион. Здесь опять-таки измеряют температуру, заполняют анкеты, вернувшиеся из других регионов обязуются уйти на добровольную самоизоляцию сроком на 14 дней. Контролируют не только въезд, но и выезд. И, наконец, внутри самого города действуют значительные ограничения на передвижение, введены пропуска, встречаются наряды полиции и Нацгвардии. «Карантинный бунт» неместного значения. Как Черкассы оказались в эпицентре конфликта местных властей с Киевом © commons.wikimedia.org, Юра Запеченко

Нельзя сказать, что именно для Севастополя этот режим был психологически невыносим. Севастополь, Балаклава, Кача сохранили память о дисциплине и самоограничении, как бывшие военные базы. Однако хотя народа на улицах стало меньше, весь он по домам не спрятался; значительная часть населения в масках, социальная дистанция учитывается, магазины испещрены отмечающими расстояние линиями.

В городе действительно пустынней, нежели обычно, но, наверное, неправильно сравнивать ситуацию и с выходным днем: в обычные выходные Севастополь как раз многолюден — гуляет по улицам, отдыхает на море, выезжает в горы и леса — вплоть до автомобильных пробок на выездах. Сейчас просто многодневный выходной в большом городе.

К слову сказать, население города значительно увеличилось: исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев доложил президенту РФ, что — судя по возросшему потреблению хлеба и воды — в регионе ныне обитает 700 тысяч человек (вместо статистических 450 тысяч). Соответственно, и подготовка медицинских коек ведётся исходя из этого числа жителей.

На данный момент в Севастополе развернуто 465 коек, оборудовано подачей кислорода 138 коек, реанимационных — 39. Кроме того, Минобороны РФ возводит дополнительный модульный госпиталь на 60 коек. Но, несмотря на предпринимаемые меры, эпидемия в город все-таки вползла — через вернувшихся домой туристов и приезжих. Коронавирус в Европе: ослабление карантина, Британия первая по смертности, начало эпидемии «передвинуто» на ноябрь-декабрь 2019-го © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Всего с начала года в Севастополе зарегистрирован 91 случай новой коронавирусной инфекции, 11 человек выписаны после выздоровления, 2 человека умерли — причём первая смерть произошла только 30 апреля. Скончался мужчина с онкологическими осложнениями и, буквально два дня назад, 73-летняя женщина.

Значительно больше людей находятся под наблюдением как потенциальные носители COVID-19. В городской инфекционной больнице — около 140 человек, по месту жительства — полторы тысячи человек. В режиме обсерваторов также работают пансионат «Изумруд» (почти 90 человек) и стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке, где были зафиксированы случаи заболевания (в обсервации на строительных площадках — 704 человека). Поэтому ситуация от идеальной далека: мы все недооценили размах эпидемии, и даже важнейшее празднование 75-летия Великой Победы было перенесено. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 20:00 5 мая © бюллетень

А для севастопольцев 9 Мая — не только общий День Победы, но и собственный любимый праздник — День освобождения Севастополя в 1944 году. Он всегда отмечался парадом местного гарнизона, шествием «Бессмертного полка» и множеством иных символических мероприятий, а в нынешнем году будет ознаменован только воздушным парадом и традиционным салютом. Увы, это не заменит массового общения горожан на улицах и единения искренней радости, которые производят столь сильное впечатление на приезжих.

В любых продуктах недостачи нет, однако не хватает многих услуг — как известно, эта сфера повсеместно подверглась серьёзной регламентации и лишь сейчас начинает очень медленно возвращаться в привычный режим. Через один открыты магазины на авторынке, с ограничениями работают строительные торговые центры.

Продолжается различное строительство: ремонт дорог и некоторых объектов, наконец-то завершена реконструкция Большой Морской улицы, возобновились работы по расширению Камышового шоссе (севастопольский аналог окружной трассы). И хотя и.о. губернатора настойчиво повторяет, что опасность не миновала, людей на улицах постепенно становится больше — город начинает постепенно готовиться к туристическому сезону. А каким он будет, зависит от целого ряда факторов, в том числе и от самих севастопольцев.