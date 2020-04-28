Кабмин Украины рассматривает возможность открытия более чем 280 крытых продовольственных рынков при условии соблюдения правил безопасности в период эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник, 27 апреля, на сайте президента Украины

Рассмотрение этого вопроса на ближайшем заседании украинского правительства Владимир Зеленский одобрил во время очередного «антикоронавирусного» совещания. Президент признал, что «есть определенная психологическая усталость», связанная с карантинными мерами, добавив, что «COVID утомил не только украинцев».

«Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установим чёткие правила и давайте позволим их (рынки. — Ред.) открыть. Нужно учиться жить и работать в новых условиях», — сказал Зеленский, слова которого приводит президентская пресс-служба.

На сайте Кабмина Украины в этот же день появилось сообщение о том, что правительство разрешит возобновить работу ряду продовольственных рынков, вопрос об этом будет рассмотрен в среду, 29 апреля. Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, «речь идет об открытии 281 продовольственного рынка по всей территории Украины, которые смогут функционировать в режиме не хуже, чем супермаркеты».

Премьер пояснил, что рынки будут работать «с соблюдением жестких санитарных норм, нарушение которых будут строго наказываться, вплоть до закрытия работы рынков на определенный период».

По словам Шмыгаля, вопрос об открытии рынков и о механизмах их безопасного функционирования необходимо рассмотреть в среду, с тем чтобы начать их открытие к концу текущей недели.

Впрочем, не все стали дожидаться решения Кабмина и конца недели. В Черновцах исполком горсовета на своём внеочередном заседании, состоявшемся в понедельник, 27 апреля, принял решение открыть рынки уже с 28 апреля, сообщает информационное агентство АСС. Решено ограничить работу рынков лишь с 20:00 до 06:00 часов. При этом для продавцов обязательны очки, маски и перчатки, в масках должны приходить и покупатели.

Этому решению предшествовали протестные акции торговцев местных рынков, требовавших возобновления их работы. В понедельник они провели пикет у здания облгосадминистрации, требуя отмены карантинных ограничений. На прошлой неделе черновицкие предприниматели блокировали проезд на одной из улиц областного центра, поскольку депутаты горсовета на сессии 24 апреля так и не смогли принять никакого решения относительно дальнейшей работы рынков.

Протесты предпринимателей прошли также в Полтаве, а несколькими днями ранее в Одессе. Предприниматели заявляют, что введённые 12 марта (и продлённые позднее до 11 мая) карантинные меры лишают их возможности зарабатывать на жизнь. В затруднительном положении оказались и поставщики продуктов на рынки.

Малый и средний бизнес задыхаются, если карантинные меры будут продолжены до конца мая и перейдут на июнь, многие бизнесы будут закрыты, и предпринимателям и их семьям абсолютно не на что будет жить, пояснила в эфире телеканала NewsOne политический эксперт Ирина Тиран.

«Поэтому открытие таких рынков вынужденное мероприятие. Потому что если не откроют рынки, будут голодные бунты», — сказала эксперт, подчеркнув, что она не шутит: к карантину никто не готовился, у большинства украинцев никакой «денежной подушки» нет, и сложно вообще сказать, как они выживают все эти дни без работы и без денег.

По всей видимости, власть тоже осознала, что долго так продолжаться не может, что необходимо что-то менять. Однако в любом случае потери будут. По словам политэксперта, есть серьёзные сомнения в том, что хотя бы половина бизнеса, ушедшего на карантинные «каникулы», сможет ожить снова.

По результатам проведённого ещё в конце марта Европейской бизнес-ассоциацией опроса, в результате карантина может закрыться каждый пятый бизнес (речь о малом и микробизнесе. — Ред.). С тех пор ситуация только усугубилась.

Напомним, Кабмин ожидает падения ВВП Украины на 3,9% по итогам года вместо планировавшегося до кризиса роста на 3,7%. Уровень безработицы составит 9,4% против ранее прогнозируемого 8,1%, а падение реальной заработной платы — 0,3%.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2020 года на 7,7%, хотя оптимистично ожидает её роста уже в 2021 году на 3,6%.