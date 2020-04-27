Дама с ядерным оружием. Кто возглавит КНДР после Ким Чен Ына

Западные СМИ сообщили о смерти лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына. В КНДР всё отрицают. Но в мире задумались о том, кто может наследовать Ким Чен Ыну на посту главы Северной Кореи

Вечером в субботу, 25 апреля, сразу несколько западных СМИ сообщили о смерти северокорейского лидера Ким Чен Ына. Так, издание New York Post со ссылкой на «очень солидный источник» в Hong Kong Βroadcast Network сообщило о кончине политика.

В свою очередь японский еженедельник Shukan Gendai сообщил, что лидер КНДР перенёс сердечный приступ.

«Председатель КНДР Ким Чен Ын в ходе осмотра региона внезапно схватился за сердце и упал. Сопровождавшая группа врачей, в спешке проводя [Ким Чен Ыну] массаж сердца, доставила его в ближайшее отделение скорой помощи», — рассказал изданию источник в китайских медицинских кругах.

По его словам, северокорейская сторона срочно обратилась в Китай за помощью и попросила прислать группу врачей из Пекина. В итоге спецбортом в Пхеньян была направлена группа примерно из 50 человек. Но группа северокорейских врачей, опасаясь за жизнь Ким Чен Ына, не дожидаясь китайских коллег, решилась на операцию на сердце, которая в обычных условиях занимает около минуты.

«Проводивший операцию хирург сильно нервничал, у него дрожали руки. Опыта проведения операций на таких полных пациентах у него не было. Поэтому на установку стента ушло восемь минут», — приводил журнал слова китайского источника. Корейцы побеждают смертельную эпидемию. Как и к чему кино подготовило Южную Корею © скриншот YouTube

В результате Ким Чен Ын «погрузился в вегетативное состояние». Прибывшая группа китайских специалистов осмотрела лидера КНДР, но помочь ему уже ничем не смогла, сообщило издание.

Кроме того, ранее южнокорейское издание Daily NK сообщало со ссылкой на свой источник в Северной Корее, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой.

В КНДР всё отрицают. Так, государственное радио КНДР сообщило об активной деятельности Ким Чен Ына.

«Товарищ Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиён»,— говорилось в сообщении.

А до этого Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о том, что 23 апреля лидер КНДР получил поздравительную телеграмму от главы КПРФ Геннадия Зюганова по случаю годовщины визита в Россию.

Что же произошло с лидером КНДР и кто придет ему на смену, разбиралось издание Украина.ру.

Пациент скорее жив, чем мертв

Российский кореевед Андрей Ланьков уверен: с Ким Чен Ыном действительно что-то произошло.

«C Ким Чен Ыном что-то случилось, между 12 и 14 апреля, на что указывает множество косвенных, но важных признаков. Что именно с ним случилось — неизвестно, ибо это является важной государственной тайной, а тайны в Пхеньяне хранить умеют. Ходит множество слухов, среди которых пока преобладают разговоры о том, что у него была какая-то операция (многие добавляют, что операция на сердце, и что прошла она не лучшим образом). Есть, впрочем, и другие варианты. Какие-то из всех этих слухов, как мы узнаем со временем, являются правдой, но пока разобраться в них невозможно», — написал он в своем блоге в «Живом Журнале» 25 апреля.

При этом Ланьков был уверен, что Ким Чен Ын жив. Китай направил в КНДР делегацию медиков на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына — Reuters © ТАСС/POOL | ТАСС/POOL | Перейти в фотобанк

«Ряд таких же «косвенных, но важных» признаков показывают, что Ким Чен Ын жив и, скорее всего, сейчас ничего его жизни напрямую не угрожает. Однако от политической жизни он на какое-то время (недели? месяцы?) будет отстранён, да и с его неистовым питанием (плюс активное курение, плюс немало спиртного) проблемы со здоровьем могут стать серьёзными. Что нехорошо», — отметил он.

До этого — в феврале — на лекции, организованной ВШЭ и Советом по внешней и оборонной политике, Ланьков упоминал о проблемах лидера КНДР со здоровьем.

«Мы не можем исключать того, что в один прекрасный или не очень прекрасный день мы столкнемся с северокорейской революцией. Она может быть вызвана чем угодно: дракой на базаре, как в Тунисе, неудачным переворотом, инсультом у Ким Чен Ына, который ведет очень застрессованную жизнь: переедает, очень активно курит, а по некоторым слухам, еще и сильно пьет», — отмечал он в той лекции.

Ланьков подчеркивал, что эта революция не будет "бархатной". Скорее речь будет идти о ливийском или сирийском сценарии.

Некоторые из тех, кто симпатизирует КНДР, обвиняют Ланькова в предвзятости. Мол, он — профессор университета Кунмин в Южной Корее и главный редактор портала NK News. Но то, что у Ким Чен Ына проблемы со здоровьем, отмечал и такой кореевед, как ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

«Работа лидера КНДР — это постоянный стресс и переутомление, потому что вождь принимает все стратегические решения и много ездит по стране. Известно, что Ким много курит, а его полнота связана, скорее всего, с наследственным сахарным диабетом. Такая комбинация повышает риски проблем в сердечно-сосудистой системе. Поэтому вероятность того, что во время очередной поездки Киму стало плохо и он где-то отлеживается, полностью отрицать нельзя», — писал он в своей статье для издания Lenta.ru.

При этом Асмолов подчеркивал, что это не означает, что с Ким Чен Ыном всё плохо.

«Одно дело — сердечный приступ, а другое — кома», — указывал он.

Асмолов указал на то, что слухи о смерти Ким Чен Ына появились из-за его отсутствия с 11 апреля в публичном пространстве. А также после того, как он впервые за время пребывания у власти не посетил 15 апреля Дворец Солнца, чтобы воздать почести покойному деду — основателю КНДР Ким Ир Сену — в его день рождения.

При этом кореевед напомнил, что в 2014 году из-за полуторамесячного отсутствия Ким Чен Ына на публике его тоже «похоронили». При этом причиной отсутствия, как отмечали некоторые источники позже, могла стать банальная операция на ноге. В общем, западные СМИ хоронят Ким Чен Ына не впервые.

Возможно, поэтому у себя в блоге еще до написания статьи Асмолов был более язвителен.

«Над горою Пэктусаном небо цвета бирюзы —

Все хоронят Ким Чен Ына уж которые разы.

Кто преемником назначен и пойдет ль все по звезде —

Писано трезубой вилкой по поперченной воде.

Улыбаемся и машем, успокоимся и ждем —

В этой сложной обстановке няшку мы не подведем», — написал он.

Но кто же эта «няшка», которую прочат в преемники Ким Чен Ыну?

Няша с ядерными боеголовками, или Новый идол соцсетей

Сейчас все обсуждают «няшу» — младшую сестру Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон. В Сеуле заявили, что Ким Чен Ын продолжает работу в обычном режиме — СМИ © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Свой путь в политике она начала в 2011 году, но лишь три года спустя — в 2014 году — северокорейские СМИ назвали ее «высокопоставленным чиновником». С того же года она стала сопровождать брата в поездках. А вот западные масс-медиа обратили на Ким Ё Чжон внимание в 2018 году. Тогда она возглавила официальную делегацию КНДР на Олимпийских играх в Пхёнчане. Тем самым Ким Ё Чжон стала первым членом своей семьи, который посетил Южную Корею со времен Корейской войны 1950-1953 годов. Она очаровала многих наблюдателей своей сдержанной улыбкой, скромностью и достоинством, с которым держалась.

Но настоящая слава в СМИ и, в первую очередь, в соцсетях, к Ким Ё Чжон пришла сейчас, когда её стали рассматривать как преемницу брата. Как и в 2014 году Наталья Поклонская, которую также называли "няшей", она стала главной героиней рисунков в стиле манга. Впрочем, Поклонскую тоже не забыли. Один из рисунков изображает двух «няш», идущих рука об руку.

«Впервые в интернете?» — спрашивает Поклонская у своей корейской подруги.

​Ряд других рисунков изображает двух популярных героинь в виде двух главных персонажей манги и аниме Kill la Kill Рюко Матой и Сацуки Кирюин, которые изначально были противницами, однако позже, выяснив, что являются родными сестрами, объединились в борьбе с собственной матерью.

I saw this pic on my TL. And I couldn't resist. pic.twitter.com/Chpk2Xat5D — pcmaniac88 (PeaCh) (@pcmaniac88) April 26, 2020 Didnt see anyone post this one yet pic.twitter.com/rCIUIEW4zd — Survivor- i dont watch Hentai (@Deathkid76) April 27, 2020 ​

Пользователи соцсетей не забыли и о забавном фотоснимке, на котором Ким Ё Чжон несёт тост в той же манере, что и главная героиня аниме Сейлор Мун.

can you make one with kim sister? pic.twitter.com/sVNGiTtROC — tran tu (@joktimennn) April 27, 2020

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Некоторые художники считают, что такая милашка не может быть жестким лидером.

«Моя маленькая сестрёнка не может быть диктатором», — говорит Ким Чен Ын на одном из рисунков.

​А вот другие пользователи считают, что Ким Ё Чжон — отрицательный герой. Так, её изобразили в виде Азулы — жестокой и расчетливой принцессы Огня из американского мультсериала «Аватар: последний вздох».

pic.twitter.com/kdnPYoqP9h — The Most Antibacterial of Clan Rats Kolya (@ImperatorOfPuns) April 26, 2020

«Симпатичная… Значит, точно будут репрессии», «Маленькая императрица с ядерным оружием?», «Судя по лицу — очень непростая девушка. Мущщинки из рода правителей могут на ее фоне оказаться мягкотелыми импотентами», — пророчат в комментариях у писателя Андрея Мартьянова.

А кто-то и вовсе сравнивает сестру Ким Чен Ына с главной антагонисткой корейского сериала «Королевство» (сам сериал, второй сезон которого вышел в этом году, стал особо актуальным на фоне пандемии).

Но за всеми шутками и иронией скрывается не праздный вопрос: кто в случае чего возглавит КНДР и действительно ли это будет женщина?

Бывали случаи

Несмотря на традиционность и патриархальность дальневосточных обществ, списывать со счетов Ким Ё Чжон не стоит.

Достаточно вспомнить, что в своё время лидерами соседнего Китая были императрица Цы Си, а также Цзян Цин — жена Мао Цзэдуна, оказывавшая в его последние годы жизни серьезное влияние на политику Китая.

Можно также вспомнить и о последней главе Тувинской Народной Республики, которой была председатель Малого Хурала (парламента) Хертек Анчимаа-Тока. Что касается Кореи, то тут можно вспомнить о королеве Мин — фактической правительнице корейского государства Чосон в 1866-1895 годах.

«Может возникнуть вопрос: готова ли Северная Корея к женщине-вождю? На взгляд автора, да: даже в современной КНДР в рамках курса по истории революционной деятельности фигурируют не только три руководителя страны, но и Ким Чен Сук — первая жена Ким Ир Сена и мать Ким Чен Ира. Хотя она не занимала государственных постов, ее почитают как соратницу Ким Ир Сена по партизанскому движению и образцовую мать Кореи», — писал в своей статье кореевед Асмолов.

В то же время, он напомнил, что кроме неё в Корее хватает мужчин из семейства Кимов. Среди таких — старший брат нынешнего лидера КНДР Ким Чон Чхоль, который, хоть и находится в тени, но тоже сделал карьеру по партийной линии. Кроме того, у Ким Чен Ына есть еще и младший брат — Ким Пхён Ир — сын Ким Чен Ира от второй жены. Большую часть времени он провел послом в странах Восточной Европы, но недавно он вернулся в КНДР.

Но как бы то ни было, пока лидером Северной Кореи остается Ким Чен Ын. Его слишком рано хоронить, как и всю Корейскую Народно-Демократическую Республику, не раз переживавшую серьёзные кризисы.