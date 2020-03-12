В пятницу, 13 марта, состоится премьера второго сезона корейского сериала «Королевство». Он рассказывает о том, как средневековое корейское государство оказалось на грани уничтожения из-за стремительно распространяющейся смертельной эпидемии

Когда 9 февраля в Лос-Анджелесе проходила 92-я церемония вручения наград премии «Оскар», в мире только начинали говорить о новом коронавирусе из Китая. Среди вопросов, которые задавали получившему главную премию режиссеру фильма «Паразиты» Пон Чжун Хо, тему болезни обошли стороной.

Спустя месяц о новой инфекции говорил уже президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

«После пика в росте числа зараженных коронавирусом Covid-19 28 февраля с 916 новыми зараженными вчера, 8 марта, их количество достигло 248 и показывает непрерывную тенденцию к снижению. Мы должны сохранить эту тенденцию», — заявил он 9 марта.

При этом он подчеркнул, что пока корейцам «нельзя проявлять оптимизм»: в некоторых районах страны наблюдались случаи массового распространения вируса в небольших локальных сообществах, что могло привести к еще одной крупной вспышке инфекции.

Хроники коронавируса. Пандемия и ограничение полетов © REUTERS, Patryk Ogorzalek/Agencja Gazeta | REUTERS, Patryk Ogorzalek/Agencja Gazeta | Перейти в фотобанк

Южная Корея стала одной из первых стран, где начал распространяться вирус. Тем не менее, количество погибших там в разы меньше, чем в Италии или Иране, где счет умерших идет на сотни. Судя по всему, корейцы, по крайней мере, морально были готовы к эпидемии. И свою роль в этом сыграл и корейский кинематограф.

Дело всего народа

В пятницу, 13 марта, выйдет второй сезон корейского сериала «Королевство». Первый сезон этого сериала от Netflix транслировался в январе 2019 года и заслужил хорошие отклики зрителей. На сайте Rotten Tomatoes у «Королевства» рейтинг 89%. Сериал рассказывает о страшной эпидемии, охватившей средневековое корейское государство Чосон.

Всё начинается с попытки кронпринца Ли Чана выяснить, что же происходит с его отцом. Тот заболел оспой и вот уже как десять дней не показывается на людях. К королю кронпринца не подпускает захвативший власть в стране клан Чо. Дочь главы клана — королевского верховного советника Чо Хак Джу — мачеха Ли Чана. Она в положении. И когда у нее родится сын, Ли Чан потеряет права на наследство, и, скорее всего, свою жизнь.

Чтобы узнать, что случилось с отцом, он заставляет своего охранника Му Ёна выкрасть бумаги из дворца. Из них он узнает, что лечит короля Ли Сын Хуэй. Но тот внезапно покинул столицу и устремился к себе в больницу на другой конец страны — в Тоннэ. С собой он увез тело Дан И — своего помощника.

В больнице между тем голод. Разорённая поборами клана Чо страна не может прокормить всех нуждающихся. В итоге один из больных решил сварить тело помощника лекаря. С этого и начинается эпидемия: оказывается, Дан И погиб от рук того, что было когда-то королем, а после было оживлено лекарем при помощи редкого цветка. Съевшие похлебку больные превратились в зомби, активных по ночам и прячущихся при дневном свете. Собственно, принц прибудет в Тоннэ, когда больница выдержит первую атаку зомби.

Как и более поздние «Паразиты», «Королевство» постоянно напоминает о социальной несправедливости.

«Пустые обещания, каждый день люди дюжинами мрут в ожидании этого риса», — отвечает один из пациентов, голодающих в больнице.

Он же отвечая на упреки медсестры, узнавшей, из чего та похлебка, которую с таким аппетитом едят другие люди, говорит: «И что, мы должны с голоду подыхать, чтобы показывать, как правильно себя вести? Знаешь, почему выжили люди по ту сторону реки? Их спасло то, что они ели плоть и кости умерших соседей!». Хроники коронавируса. Закрывая Италию и Израиль © РИА Новости, Алессандро Рота | Перейти в фотобанк

Позже, когда уже отбивший одну из атак зомби принц наведается в местный гарнизон, он прикажет эвакуировать местных жителей, а всех погибших во время атаки от укусов зараженных — сжечь. Местная знать с этим будет не согласна. Дворяне сбегут на единственном корабле, оставив принца и бедняков один на один с бедой.

«Ох уж эти… Что за народ, пусть делом займутся, а не рыдают, что мы уплыли <…> Вы — дворяне — столпы, на которых был основан Тоннэ. Вам нужно выжить, чтобы отстроить его заново», — скажет в оправдание один из местных чиновников.

И все бы ничего, но одна из знатных дворянок пронесет на корабль тело своего сына. Еще на суше она возражала пережившим атаку зомби простолюдинам: «Сжечь их тела? Кто вам разрешил сжигать их тела? Нельзя осквернять тела, подаренные родителями. Мой милый сын был единственным сыном семьи за три поколения. Если вы хоть пальцем тронете его труп, ответите передо мной!»

Именно из-за ее высокомерия корабль с дворянами оказывается обречен.

В целом посыл первого сезона «Королевства» прост: неуёмная жажда власти и жадность, дворцовые интриги и презрение к простым людям и нуждам государства рано или поздно больно ударят по элите. И лишь тот, кто способен с простыми людьми разделить все тяготы и лишения, — настоящий правитель. Приказы такого человека следует выполнять неукоснительно. И если уж он говорит сжечь трупы, то это нужно делать, невзирая ни на какие классовые различия. А подковёрные интриги оставить на потом.

Борьба с эпидемией — дело всего народа. Кроме того, сама эпидемия может возникнуть из-за социального неравенства, глубокого расслоения общества на бедных и богатых, на тех, у кого на столе мясо каждый день, и тех, кто не может найти и плошки риса.

Настоящая элита

Вышедший за три месяца до «Королевства» фильм «Прорыв» (в английской версии Rampant) очень похож на сериал Netflix. Порой даже возникает чувство, что сценаристы подсматривали идеи друг у друга. В «Прорыве» похожий сюжет: наследный принц сражается с зомби.

Правда, те появились в Чосоне после того, как одного из солдат покусал европеец-зомби на голландском корабле. Солдат прельстился серебром, не покинул вовремя корабль и был покусан. Позже корабль сожгли, а вот то, что с солдатом было худо, не заметили.

Солдаты искали контрабандное оружие, с помощью которого наследный принц Ли Ён хотел свергнуть своего отца, чтобы прекратить творившиеся в стране несправедливости. Принц убил себя перед отцом, чтобы прервать пытки соратников. После этого в Чосон из метрополии, а тогда Корея была вассалом цинского Китая, прибывает принц Ли Чун. По завещанию брата он должен отвезти в Китай его жену.

«Я скоро вернусь! Увидимся в столице (Пекине. — Ред.)», — прощался он с оставшимися на корабле красивыми китаянками.

Однако на родном берегу принца поджидает отнюдь не радостная встреча. Чемульпо, куда и прибыл принц, во власти странной эпидемии, превращающей людей в кровожадных чудовищ, активных по ночам и избегающих дневного света. Принц знакомится с теми, кто противостоит зомби. Поначалу он всячески подчеркивает: в Чосон прибыл не по своей воле. Да и к Родине у него, мягко говоря, прохладное отношение.

«В империи Цин хватит еды и одежды на всех. Что это (Чосон — Ред.) вообще за страна? Зачем здесь жить? Холодно, голодно, полно демонов <…> Цин — мой дом. Я родился в Чосоне, но вырос в Цин. И лучше говорю на мандаринском», — пытается он сманить в Китай понравившуюся ему девушку из простолюдинов.

В общем, классический «лондонский мальчик» — отпрыск членов правящей элиты многих постсоветских государств. Но позже принц все же выступает на стороне народа и, уже разговаривая с отцом, требует: в стране нужно вводить чрезвычайное положение.

«Как вы могли не знать, что творится в Чемульпо? Это неотложное дело! Они могут добраться до столицы. Армия должна немедленно выступить и разбить демонов», — твёрд вчерашний повеса. Хроники коронавируса. Смерти в США и зараженная в Крыму © РИА Новости, Алессандро Рота | Перейти в фотобанк

Он не знал, что на самом деле эпидемия вызвана действиями влиятельнейшего человека в государстве — военного министра Ким Чже Чжуна, который мало того что не приказал убить зараженного европейца, но и оставил его на корабле, чтобы в конце концов вызвать эпидемию. Кроме того, Ким Чже Чжун подстроил заражение самого короля. Эпидемия пробралась и во дворец.

«Вы все говорили о новом мире. Без изменений Чосон падет. Но что можно изменить, когда правит одна семья? На руинах Чосона я построю новую страну. И вы все станете ее министрами-основателями», — обещает он министрам.

Как тут не вспомнить украинские события 2009 года, когда эпидемию H1N1 украинские политики пытались использовать себе в пользу, раздувая при этом панические настроения в обществе?

В конечном итоге заражается и сам Ким Чже Чжун. А вот принц — вчерашний повеса и ценитель цинских яств и женщин — идет на верную гибель ради народа, отправляясь в наполненный зомби дворец, чтобы помочь сжечь его.

«Прорыв» гораздо ярче, чем «Королевство», демонстрирует, что эпидемиями нельзя управлять. А тот, кто не расправляется с болезнью в ее зародыше, желая использовать заболевание в корыстных целях, сам рано или поздно становится его жертвой.

Кроме того, «Прорыв», как и «Королевство», показывает, что перед напастью все равны: и богач, и бедняк. А победить болезнь можно только сообща.

Берегите природу и любите друг друга

«Прорыв» вряд ли известен российскому массовому зрителю. О «Королевстве» знает больше людей — всё-таки это сериал Netflix. Но формат фильма — сериал — не подходит для кино. А вот вышедший в 2016 году «Поезд в Пусан» транслировали в кинотеатрах. Российские кинокритики были без ума от фильма.

События в «Поезде в Пусан» разворачиваются в наше время. Главный герой — менджер Сок Ву — везёт в Пусан свою дочь Су Ан. По пути на вокзал он замечает пожар в небоскребе, но не придает этому значения. Уже в поезде девочка видит, как на вокзале появляются зомби, одна из которых успевает заскочить в последний вагон и укусить проводницу.

Поезд постепенно превращается в наполненный заражёнными пассажирами состав. Одно хорошо — зомби не могут открыть стеклянную перегородку, отделяющую последние вагоны, где находятся они, от вагонов со здоровыми пассажирами.

Благодаря звонкам и интернету выжившие узнают, что зараза распространяется по стране на юг. Поезд должен доехать до безопасной станции Тэджон, где уцелевших примут военный. Однако и Тэджон в итоге тоже оказывается охвачен эпидемией. Герои, среди которых не только Сок Ву и Су Ан, но и бизнесмен Ён Сок, семейная пара Юн Сан Хва и Сон Гён, бейсболист Мин Ён Гук и его девушка Ким Джин Хи, а также ряд других пассажиров, спасаются теперь уже от солдат-зомби. При этом они оказываются разбросанными по разным вагонам.

Между делом Сок Ву узнает, что к эпидемии косвенно причастен он — он спекулировал акциями компании, допустившей утечку вещества, превращающей людей в зомби. Тогда же герои узнают, что безопасная зона находится у Пусана. После того как часть героев добирается до безопасного вагона в голове поезда, бизнесмен Ён Сок настраивает незараженных пассажиров против героев и запирает их в переднем тамбуре.

Поезд прибывает в Тэгу, где оказывается, что пути перекрыты другими поездами с зомби. По иронии судьбы сегодня Тэгу — город, где больше всего зараженных, — по состоянию на 12 марта там выявили 5794 человека с коронавирусом. Для сравнения: в Сеуле таких 193 человека, в провинции Кёнсан-Пукто — 1135, в провинции Кёнгидо — 175, а в Пусане 98 человек.

В Тэгу Ён Сок, Сок Ву, Су Ан и беременная Сон Гён пересаживаются на локомотив. При этом Ён Сок после крушения поезда, на котором изначально ехали герои, легко жертвовал другими, чтобы спасти свою жизнь. Хроники коронавируса. Украинцы не спешат покидать Италию © AP, Claudio Furlan/Lapresse | AP, Claudio Furlan/Lapresse | Перейти в фотобанк

В конечном итоге Сок Ву сталкивает зараженного бизнесмена с поезда и, будучи тоже зараженным, прыгает с локомотива. Сон Гён и маленькая Су Ан добираются до Пусана, который, кстати, находится рядом с Тоннэ — провинцией, о которой шла речь в «Королевстве».

«Есть нюансы, но общее правило среди пассажиров таково, что чем дороже костюм, тем отвратительнее человек себя ведет — за исключением главного героя, который перековывается под растерянным взглядом еще не испорченной этим жестоким миром дочки», — описал критик «Афиши» Станислав Зельвенский один из уроков фильма.

А вот критик издания «КоммерсантЪ» Михаил Трофименков подметил, что в фильме «Поезд в Пусан» не только говорилось о социальном неравенстве, но и вскрывалась одна из острых проблем корейского общества.

«Фильм хвалят за то, что режиссер, как написали бы в СССР, четко расставил морально-нравственные акценты. Иначе говоря, в критической ситуации плохие люди руководствуются императивом: умри ты сегодня, а я завтра. А хорошие исповедуют принцип «сам умирай, а товарища выручай».

Сок Ву переживает болезненный переход от социал-дарвинизма к коллективизму и, что тоже предсказуемо, искупает жизнью свой эгоизм. Вообще-то эта дилемма — дать утопающему веслом по голове или протянуть ему руку — давно уже как-то худо-бедно решена человечеством. И то, что в Южной Корее она еще считается дискуссионной, заставляет задуматься не о фильме, а о Корее. Похоже, в стране, национальная идея которой заключается в противостоянии своей северной половине, коллективизм и взаимовыручка, как в маккартистской Америке, считаются «красной» ересью», — писал он.

Спустя четыре года после выхода «Поезда в Пусан» фильм «Паразиты» взял главный «Оскар» — за лучший фильм. Основной темой его было социальное неравенство: настолько великая пропасть между бедными и богатыми, что когда была убита беднячка, её наниматель лишь поморщил нос.

Судя по тому, как корейцы борются с эпидемией коронавируса, они осмыслили эту проблему и, хотя не решили её, то хотя бы сделали правильные выводы.