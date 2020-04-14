По состоянию на 21:00 14 апреля в мире зафиксировано более одного миллиона 958,5 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Более 123,4 тыс. человек скончались, свыше 464,3 тыс. заболевших вылечились. Об этом свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако сейчас страна оказалась на седьмом месте с результатом немногим более 83,7 тыс. заболевших, пропустив вперед Великобританию с 93,8 тыс. случаев COVID-2019, Германию со 131,1 тыс. зараженных, Францию с 136,7 тыс. инфицированных, Италию, где 162,2 тыс. больных коронавирусом, Испанию, вышедшую на первое место в Европе со 172,5 тыс.

В мире по числу выявленных зараженных США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено более 591 тыс. больных.

США также лидируют по количеству умерших от коронавируса — 26,4 тыс. человек, или 4,17%, однако самая высокая смертность в процентном выражении остается в Италии — 12,97%, 21 тыс. человек.

В Испании пока около 18 тыс., во Франции — почти 15 тыс. человек, в Великобритании — 12,1 тыс. человек, в Иране — 4,6 тыс., в Китае — более 3,3 тыс., в Нидерландах — более 2,9 тыс.

Россия и американское гостеприимство

В России по состоянию на 12 апреля зафиксировано 21 160 случаев заболевания, 172 заразившихся умерло, 1706 выздоровело. Смертность составляет 0,82%, что сопоставимо со средней смертностью от сезонного гриппа.

Союз рушимый: коронавирус вскрыл слабые места Евросоюза © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Дети поехали туда по программам, которые проводились втайне от российских властей, рассказала спикер МИД РФ Мария Захарова.

«Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей. Были бы признательны их родителям и школам за любую дополнительную информацию, которая поможет в этом», — сказала Захарова.

Также она отметила, что в дипмиссию поступают обращения о возвращении на родину от несовершеннолетних россиян, участвовавших в таких американских программах.

«Некоторых из них организаторы и принимающие семьи буквально выставили за дверь», — добавила представитель МИД.

Пандемия коронавируса стала еще одним поводом для информационной войны против России, отметил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Он обратил внимание на то, что государственные «информационные машины» стран НАТО не только искажают действительность, но и пытаются сеять панику среди россиян.

В частности, российская помощь другим странам подвергается бездоказательной критике, а положение дел в самой России описывается в самых мрачных тонах.

Климов привел в пример «Радио Свобода», которая выдала материал «Страшные истории из московских больниц». В тот день в России скончались 24 человека от COVID-19, а в США — более 2 тысяч человек, сказал политик.

Он подчеркнул, что общий охват коронавируса в США превзошел абсолютные цифры китайской эпидемии в пять раз, на душу населения — в 35 раз, по летальным исходам — в семь раз.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 12 апреля зафиксировано 3372 случая заболевания, 98 заразившихся умерли (смертность 2.91%), 119 выздоровели.

Президент страны Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, и резкого скачка заболеваемости не произошло благодаря сознательности граждан.

«Анализируя статистику заболевших на Украине в последние дни, можно отметить определенную стабилизацию. Резкого скачка не произошло благодаря сознательности граждан, придерживающихся самоизоляции. И это следует продолжать. Должны четко осознать: расслабляться рано. Расслабляться опасно», — заявил Зеленский.

Это заявление явно противоречит словам главного санитарного врача страны, который на днях сказал, что пик заболеваемости коронавирусом на Украине еще впереди, а здравоохранение страны ждет коллапс, если число заболевших достигнет 10% населения страны.

Пока Зеленский пытается делать хорошую мину при плохой игре, угольная отрасль Украины приостанавливает свою работу.

В частности, Крупнейшее на Украине угледобывающее предприятие «Павлоградуголь», входящее в холдинг Рината Ахметова ДТЭК больше не дает стране угля.

Причина — экономический кризис и пандемия коронавируса. Более 18 тыс. сотрудников будут выведены в простой, оставшиеся будут поддерживать техническое обслуживание шахт.

Ситуация в мире

В Соединенных Штатах самая пугающая обстановка с заболеваемостью коронавирусом, однако президент страны Дональд Трамп считает, что именно он, а не медики, должен решать, когда прекратить карантин.

«Тот, кто является президентом, обладает абсолютными полномочиями», — заявил Трамп.

С ним не согласны Губернаторы штатов. В частности, губернатор Пенсильвании Том Вулф заявил, что вопросы открытия штатов должны решаться непосредственно их властями, так же, как решались и вопросы их закрытия.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 14 апреля © бюллетень

Тем временем в Британии образовался скандал. Управление национальной статистики (ONS) Великобритании опубликовало данные, согласно которым число смертей от коронавируса Covid-19 значительно больше, чем указывает британское правительство в своих ежедневных отчетах.

Выяснилось, что статистика британского Минздрава включала лишь умерших в больнице, а граждане, скончавшиеся в домах престарелых, дома и в прочих местах, не учитывались.

ONS же регистрировало все случаи смерти, когда коронавирус упоминался в свидетельстве о смерти, независимо от того, умер человек в больнице, у себя дома или в другом месте.

Так, количество смертей от коронавируса в Великобритании до 3 апреля, по версии ONS, составило 5979 человек, за этот же период правительство страны насчитало всего 3939 летальных исхода.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица