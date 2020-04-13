Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 13 апреля. Депутаты планируют рассмотреть изменения в госбюджет на 2020 год, законопроект относительно борьбы с эпидемией коронавируса, а также проекты постановлений об отмене результатов голосования по вопросу о рынке земли

Помимо прочего, в повестке дня есть законопроект «О национальной инфраструктуре геопространственных данных», который тоже имеет отношение к рынку земли.

Как сообщил спикер Рады Дмитрий Разумков в эфире одного из украинских телеканалов, на совещании с руководством парламентских фракций и депутатских групп была достигнута договорённость о том, что голосование по ряду вопросов пройдёт без обсуждения. По словам спикера, «вероятнее всего, вопрос бюджета будет обсуждаться и вопрос об отмене постановлений (по земле. — Ред.)».

Что касается других вопросов, то, как отметил Разумков, «была договоренность голосовать без обсуждений для того, чтобы как можно быстрее их рассмотреть, принять, чтобы они начали работать как законы на благо украинского народа».

Напомним, что Верховная Рада приняла 30 апреля закон о рынке земли («за» — 259 голосов). Однако подписать принятый закон на данный момент не могут ни глава Рады Разумков, ни президент Владимир Зеленский, поскольку оппозицией в парламенте зарегистрировано несколько постановлений об отмене голосования по этому проекту. Противники открытия рынка земли утверждают, что голосование проходило с многочисленными нарушениями.

Открытие рынка земли является одним из требований МВФ. Кроме того, фонд требует от украинских парламентариев принять закон о банках. Перед голосованием 30 апреля президент Зеленский заявлял, что от этой структуры и от Мирового банка (МБ) Украина может получить, в общей сложности, от 8 до 10 млрд долларов.

Татьяна Монтян: Открытие рынка земли – это благо для украинцев © Скриншот из видео Украина.ру Елена Лукаш отметила в эфире телеканала NewsOne, что решения о продаже украинских чернозёмов для этих международных институций не будет достаточно, обязательно последуют новые и новые требования к Киеву.

Она рассказала, что много раз принимала участие в переговорах с МБ и МВФ, и — «всё время их требования были одни и те же — это повышение цен на ЖКХ, ликвидация медицины, зависимость банков, это земля».

«Но лишь команда Петра Порошенко и Владимира Зеленского, объединившись в едином порыве, вот так массово удовлетворяет и внутренних спекулянтов, и зарубежных кредиторов», — подчеркнула Лукаш.

Однако, по её мнению, «денег в необходимом объёме, обещанных нам с экранов телевидения, никто не получит».

«Они (власть. — Ред.) будут сдавать государственный суверенитет, государственные интересы, и МВФ никогда не остановится, пока не получит желаемого», — считает экс-министр юстиции.

Оппозиция не намерена поддерживать и предлагаемые изменения в госбюджет. Об этом сказал нардеп от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Сергей Лёвочкин.

«Что касается изменений в бюджет, то они не выдерживают критики. В том виде, в котором бюджет был презентован на последнем заседании согласительном совета парламента, наша фракция поддерживать его не может», — заявил парламентарий, чьи слова приводит официальный сайт партии.

Лёвочкин отметил, что из-за карантина только в Киеве потеряли доходы около 600 тысяч человек, занятых в сфере услуг и офисной работе, такая же ситуация в других крупных городах Украины.

«По мнению экспертов, потребуется от двух до трёх лет только для того, чтобы выйти на уровень прошлого года. Но пока в бюджете, кроме позитива — дополнительного финансирования Минздрава, — мы видим лишь перераспределение бюджета за счет урезания «социалки» и регионального развития в пользу выплат по внешним долгам», — заявил политик.

Глава Минфина рассказал, сможет ли Украина выжить без денег МВФ © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

А народный депутат от ОПЗЖ Александр Колтунович напомнил, что «невыполнение бюджета и рецессия — результат экономической политики правительства, а не COVID-19».

Политик отметил, что «в предложенной редакции главной сметы страны предусматриваются новые заимствования в размере 642,66 млрд грн (+277,5 млрд грн), а также погашение — 346,0 млрд грн (+63,9 млрд грн), и обслуживание государственного долга — 144,8 млрд грн (+3,3 млрд грн)».

«Таким образом, сумма заимствований в 642,66 млрд грн составит 65,9% от всех доходов госбюджета-2020 (в размере 975,8 млрд грн). При этом всего в 2020 году на погашение и обслуживание предусмотрено 490,8 млрд грн, что составит 35,5% от всех расходов госбюджета-2020 в размере 1266,4 млрд грн», — подытожил парламентарий.

Он также напомнил, что ОПЗЖ предлагала как альтернативный бюджет, так и Антикризисный план по обеспечению наполнения доходной части бюджета в условиях борьбы с эпидемией коронавируса, но эти предложения остались без внимания правительства, Офиса президента и монобольшинства в Раде.