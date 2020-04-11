В различных государствах мира ведется напряженная работа по поиску лекарства от коронавируса. Работают не только над лекарством, но и над вакциной. Однако это дело не ближайших дней

Сегодня в мире не существует однозначно эффективного лекарства при лечении COVID-19, заявил в комментарии РИА Новости советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы № 2, академик Виктор Малеев. Вакцина, которую ждет мир. Кто готовит спасение от коронавируса © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

«Сейчас во всем мире ведутся испытания различных препаратов для лечения коронавирусной инфекции, но такого, чтобы помогал на 100%, пока нет», — заявил он.

При этом Малеев отметил, что сейчас для лечения заразившегося коронавирусом SARS-CoV-2 пациента чаще всего требуется комбинация из нескольких препаратов.

Что это за препараты и как работают над новыми, разбиралось издание Украина.ру.

Совет Трампа и запрет Индии

Президент США Дональд Трамп 8 апреля поблагодарил Индию за разрешение поставок гидроксихлорохина.

«Напряженное время требует еще более тесного сотрудничества между друзьями. Спасибо Индии и индийскому народу за решение по [поставкам] гидроксихлорохина», — написал он в Twitter.

Extraordinary times require even closer cooperation between friends. Thank you India and the Indian people for the decision on HCQ. Will not be forgotten! Thank you Prime Minister @NarendraModi for your strong leadership in helping not just India, but humanity, in this fight! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2020

​Трамп заявил о пользе антималярийного препарата гидроксихлорохин, а также антибиотика азитромицин в лечении COVID-19 еще 22 марта. При этом врачи предупреждали, что комбинация препаратов может быть опасной, а принимать их нужно только по назначению врача. Позже Индия ввела запрет на поставки гидроксихлорохина и хлорохина за рубеж. В итоге 6 апреля Трамп заявил, что США может принять в отношении Индии ответные меры. На следующий день Трамп сообщил, что США запасли 29 млн доз гидроксихлорохина, а также около 10 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких.

В конце концов Индия и США уладили противоречия.

При этом в США продолжаются и работы над вакциной, а также над лекарством от COVID-19. Так, в начале апреля учёные из Питтсбургского университета опубликовали в журнале EBioMedicine результаты первых доклинических испытаний вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2. В своей работе американцы руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

«Оба этих патогена — близкие родственники SARS-CoV-2, а их изучение показало, что один из белков их оболочки, S-белок, важен для формирования иммунного ответа. Можно сказать, что мы заранее знали, как нужно бороться с новым вирусом», — заявил доцент Питтсбургского университета Андреа Гамботто, один из авторов исследования. Вакцина, которую ждет мир. Кто готовит спасение от коронавируса © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

Во время экспериментов с лабораторными мышами удалось установить, что потенциальная вакцина при попадании в организм способствует выработке специфичных к SARS-CoV-2 антител, которых должно быть достаточно для нейтрализации вируса. При этом тесты не проводились на инфицированных коронавирусом мышах, однако опыты с аналогичной вакциной от MERS указывали на то, что организм успешно нейтрализует вирус. Сейчас ученые добиваются разрешения на испытания на добровольцах.

Но США не единственная страна, где ищут лекарство и вакцину от COVID-19.

Мы и братья наши меньшие

Исследования по применению уже известных препаратов в борьбе с коронавирусом ведутся и в Австралии. Сейчас там тестируется противопаразитарный препарат ивермектин. Как сообщила 9 апреля ведущий автор лабораторного исследования, проведенного на базе Королевской больницы Мельбурна, Кайли Вагстафф, испытания показали, что ивермектин останавливает рост коронавируса SARS-CoV-2 в клеточной культуре в течение 48 часов.

«Мы обнаружили, что даже не токсичная для клеток одна доза может почти полностью — на 99,98% — разрушить вирусную РНК за 48 часов и значительно снизить концентрацию вирусов в среде за 24 часа», — заявила она.

По ее словам, эффективность ивермектина была доказана только в лабораторных условиях. Теперь — очередь клинических испытаний.

«Ивермектин в настоящее время очень широко используется по всему миру и считается безопасным препаратом, однако нам нужно выяснить, будет ли эффективна та дозировка, которую можно использовать для человека. Это следующий шаг», — отметила она.

При этом ученые еще не выяснили механизм подавления коронавируса препаратом. Кроме того, австралийцы подчеркнули, что пока препарат нельзя использовать для лечения COVID-19 у людей. Эксперт Кеннет Алибек: Вакцина в разгар эпидемии бесполезна © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

Сам этот препарат относительно новый — за его открытие была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине за 2015 год. И его назначение — лечение человека и домашних животных от эндо- и эктопаразитарных болезней. Лекарства, где действующим веществом является ивермектин, можно найти в Россию в первую очередь в ветеринарных аптеках.

«В России в сфере медицины он зарегистрирован как препарат для наружного применения. Для людей применяется в ограниченном спектре показаний: его используют для лечения дерматологических заболеваний. В частности, он лечит розацеа. Нельзя его сейчас так сразу применять для людей, потому что последствия могут быть опасными. Чтобы начать применять препарат для лечения коронавирусной инфекции, нужно провести испытания на человеке. Опять же у нас это наружное средство, а для лечения коронавируса потребуется другая форма применения — пероральная, то есть внутрь», — рассказал изданию «Москва 24» эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов.

Впрочем, российские ученые тоже не остаются в стороне от поисков лекарства от COVID-19.

Против онкологии и, возможно, от коронавируса

В пятницу, 10 апреля, российский Forbes сообщил, что российская компания «Р-Фарм» запускает международное клиническое исследование препарата радотиниб для лечения COVID-19. Об этом изданию сообщил председатель совета директоров компании Алексей Репик. Этот препарат разработала южнокорейская компания Il-Yang Pharm в далеком 2012 году. Изначально он использовался для лечения хронического миелолейкоза. В 2014 году корейцы передали «Р-Фарм» эксклюзивные права на разработку и продвижение препарата в России.

При этом эффективность препарата в отношении коронавирусов была подтверждена еще в начале 2010-х годов, а в 2015 году был получен патент на применение радотиниба для профилактики и лечения респираторных заболеваний, вызванных коронавирусом MERS-CoV.

В комментарии Forbes Репик признал, что препарат еще не апробирован на пациентах с COVID-19. А его эффективность должно подтвердить международное исследование.

Как сообщает издание, еще с конца 2019 года Il-Yang Pharm совместно с Университетом Корё провела несколько доклинических исследований, которые показали, что в течение 48 часов радотиниб существенно снижает размножение нового коронавируса.

После этого «Р-Фарм» вместе с Il-Yang Pharm решили изучить возможности препарата в борьбе с Covid-19. При этом, по словам Репика, одним радотинибом его компания не ограничивается.

«У нас сейчас есть два или три продукта на этапе лабораторных и ранних клинических исследований, показывающих 80-85% эффективности при лечении коронавируса», — отметил он в интервью Forbes.

Среди них — препараты против ревматоидного артрита и подагры, которые могут существенно облегчить протекание COVID-19 для тяжелобольных. Кроме того, в конце марта «Р-Фарм» запатентовал новую молекулу препарата от противовирусной инфекции. Быстряков сказал, что начнется на Украине, если изобретут вакцину от коронавируса © rian.com.ua | rian.com.ua | Перейти в фотобанк

Также компания запускает регистрацию в РФ японского препарата авиган, более известного как фавипиравир. Его аналог в РФ собирается производить и другая компания — центр высоких технологий «Химрар» совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Все дело в том, что о фавипиравире говорилось в рекомендациях Минздрава РФ, опубликованных в конце марта и касавшихся COVID-19.

«Анализ литературных данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS-CoV и MERSCoV, позволяет выделить несколько этиотропных препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации. К ним относятся лопинавир+ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, препараты интерферонов. Среди препаратов, которые находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19, можно отметить также умифеновир, ремдесивир, фавипиравир», — говорилось в рекомендациях.

Остается лишь добавить, что в России разрабатывают и вакцину от коронавируса. Об этом сообщала компания «Биокад», совладельцем которой является «Фармстандант» российского бизнесмена Виктора Харитонина.

«Биотехнологическая компания BIOCAD начала исследовательские работы по созданию мРНК-вакцины против SARS-COV-2 (коронавируса). Разработки будут вестись на основе предыдущих наработок по созданию мРНК-онковакцин. В этой области у компании накоплен огромный опыт. Первые исследования на животных пройдут уже в конце апреля 2020 года», — гласило сообщение компании, обнародованное в марте.

В общем, во всем мире одновременно ведутся испытания сразу нескольких вакцин и лекарств от COVID-19, что дает человечеству надежду.