По состоянию на 21:00 7 апреля в мире зафиксировано более одного миллиона 381 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Более 78,2 тыс. человек скончались, свыше 295,7 тыс. заболевших вылечились. Об этом свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако сейчас страна оказалась на шестом месте с результатом менее 83,1 тыс. заболевших, пропустив вперед Францию с 98 тыс. инфицированных, Германию со 105,5 тыс. зараженных, Италию, где 132,5 тыс. больных коронавирусом, Испанию, вышедшую на первое место в Европе со 140,7 тыс.

В мире по числу выявленных зараженных США оказались на первом месте, здесь зафиксированы более 377,6 тыс. больных.

Между тем в Италии самая высокая в мире смертность от коронавируса (12,47% от числа заразившихся), в этой стране скончались более 16,5 тыс. человек, в Испании — более 13,8 тыс., в США — более 11,7 тыс., во Франции — более 8,9 тыс. человек, в Великобритании — 6,1 тыс. человек, в Иране — почти 3,8 тыс., в Китае — более 3,3 тыс., в Нидерландах — более 2,1 тыс.

Россия близка к созданию вакцины

В России по состоянию на 7 апреля зафиксировано 7517 случая заболевания, 61 заразившийся умер, 503 выздоровели. Смертность составляет 0,82%, что сопоставимо со средней смертностью от сезонного гриппа.

Между тем в России два препарата предварительно получили положительный результат для лечения нового коронавируса. Об этом рассказал гендиректор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов на совещании с Владимиром Путиным.

Он уточнил, что такие результаты получили в ходе исследования более 30-ти зарегистрированных противовирусных препаратов «на наличие активности в отношении нового коронавируса».

Будет несколько этапов. Украинский маг раскинул карты и рассказал, когда появится вакцина от коронавируса © pixabay.com | pixabay.com | Перейти в фотобанк

Уже к 13 апреля центр планирует поставить в регионы первую партию тест-систем на коронавирус. Кроме того, разработана тест-система, выявляющая антитела к новому коронавирусу.

По мнению Максютова, она поможет оценивать популяционный иммунитет и изучать эффективность разрабатываемых вакцин.

Тем временем к разработке вакцины от коронавируса подключилась российская армия, сообщил начальник войск РХБЗ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, над созданием средств профилактики коронавирусной инфекции работает в том числе арейский 48-й ЦНИИ.

«Совместно с Минздравом и ФМБА России организована работа по разработке вакцин против нового коронавируса», — сказал Кириллов в ходе селекторного совещания в Минобороны.

Он рассказал, что военные изучают эффективность лекарств против коронавирусной инфекции, на специально выбранных породах лабораторных животных, по восприимчивости к коронавирусу наиболее близких к человеку. Найден алгоритм развития пандемии. Россия - лидер, Украина - среди аусайдеров борьбы с вирусом © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 31 марта зафиксировано 1642 случая заболевания, 45 заразившихся умерли (смертность 3.1%), 28 выздоровели.

Пока в России разрабатывают лекарство от коронавируса, депутатыукраинской партии «Голос» певца Святослава Вакарчука разработали изменения в постановление правительства об ограничительных мерах в условиях карантина.

Первый день жестких карантинных ограничений показал, что постановление Кабинета министров об усилении норм карантина нарушает права граждан. Из-за необоснованно жестких и плохо продуманных ограничительных мер люди дезориентированы, а также возмущены некоторыми нормами, которые противоречат друг другу.

«Полиция не способна объяснить свои действия, мы видим массовые факты выборочного или недостаточно обоснованного привлечения к ответственности за мелкие нарушения», — говорится в заявлении.

«Голос» предлагает разрешить прогулки в парках и скверах группами, если эти лица проживают вместе, разрешить перевозку работников учреждений здравоохранения и предприятий ключевой инфраструктуры без предварительного согласования с Нацполицией, а также обеспечить еженедельную доставку продуктов и вещей первой необходимости гражданам, достигшим 60-летнего возраста и за которыми некому ухаживать.

Однако директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что власти Украины плохо подготовились к противодействию коронавирусу и продолжают испытывать судьбу, которая продолжает давать шанс.

«11 марта в Украине начался карантин. Это означает, что руководство государства так или иначе, но осознало опасность. И что почти за месяц сделало государство?… А отвечать кто будет за то, что государство не подготовлено к эпидемии? За то, что мы подставляем наших врачей, которые вынуждены уходить с угрозой собственной жизни и лечить больного. Я думаю, что за это должен кто-то ответить», — сказал он.

Кроме того, Погребинский считает, что на Украине производство защитных масок можно было наладить за неделю, чего сделано не было. Также, по его мнению, критически стоит вопрос с аппаратами искусственной вентиляции легких. По словам политолога, «судьба дает определенный шанс» Украине, поскольку «нет быстрого вала заболевших».

Также Погребинский подчеркнул, что нельзя говорить о реальном состоянии дел, поскольку он считает, что на Украине очень мало людей проверили. В пример он привел Россию. Политолог обратил внимание на то, что по отношению к 1 млн человек Украина сделала тестов в 37 раз меньше, чем РФ.

Ситуация в мире

Самая высокая смертность в мире от коронавируса зафиксирована в Италии. Страна долгое время была лидером по распространению инфекции в Европе и даже на короткое время становилась и лидером по числу зараженных.

Однако похоже на то, что в Италии снижается количество случаев заражения COVID-19. Об этом заявил глава отдела инфекционных заболеваний Высшего института здравоохранения страны Джованни Рецца.

«После фазы "плато", кажется, мы начали спуск. Кривая склонилась вниз, однако мы должны быть осторожны, давайте ждать завтра и послезавтра, но ситуация, кажется, улучшается», — сказал он на вечернем брифинге 7 апреля.

Однако Рецца констатировал, что независимо от сокращения числа заражения вирус останется, и карантин отменять не следует. По его мнению, любое расслабление может привести к возобновлению обращения вируса.

Тем временем специалисты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group опубликовали исследование, где представили прогноз эпидемии коронавирусной инфекции в разных странах и назвали вероятные сроки окончания карантинных мер.

Ищенко объяснил, зачем Россия помогает Италии, США, Сербии в борьбе с коронавирусом © Скриншот из видео Украина.ру

Эксперты отметили, что в России карантин может закончиться к середине июня или концу июля, поскольку пик заражений придется на начало мая. Те же прогнозы у США и Германии.

В Великобритании карантин могут отменить еще позже, в конце июня или июля — там пик заболеваемости придется на последние недели мая.

В Бразилии, Аргентине и ЮАР высшая точка инфицирований придется на июнь, из-за чего карантинные меры продлят до конца лета.

Между тем в Германии, где смертность от коронавируса одна из самых низких в Европе, ситуация далеко не радужная. Как рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру, ФРГ уже тратит последние ресурсы на борьбу с вирусом.

На борьбу с инфекцией выделили бюджет, который в 200 раз больше, чем те средства, которые хотели тратить на инфраструктуру, на зеленую экономику, на вооружение и так далее, отметил Рар.

«Видимо, Германия тратит сейчас свои последние ресурсы и резервы. Все сейчас сосредотачиваются на том, как спасать экономику», — рассуждает эксперт.

Он констатировал, что не только Германия, но и вся Европа в течение этого года будет жить, крепко затянув пояса.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица