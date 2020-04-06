К полудню 6 апреля пандемия коронавируса поразила свыше 1 млн 276 тысяч человек в 183 странах мира. Количество умерших составляет почти 70 тысяч человек. Более 264 тысячи пациентов выздоровели. Таковы данные Университета Джона Хопкинса (Миннесота, США), который отслеживает развитие пандемии в режиме реального времени

В США к 6 апреля зафиксировали уже более 337 600 случаев коронавирусной инфекции. В этой стране COVID-19 унес жизни более 9,6 тыс. человек. Лидирует по количеству смертей Нью-Йорк, там скончались более 3 тысяч человек.

Тройку лидеров коронавирусного антирейтига среди европейских стран составляют Испания (свыше 337 тысяч случаев коронавируса), Италия (почти 129 тысяч) и Германия (более 100 тысяч).

Ситуация в России

За сутки в 49 российских регионах выявили 954 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе 30 — у детей. Всего коронавирус диагностировали у 6343 россиян, из них 406 выздоровели, 47 умерли.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По словам премьер-министра Михаила Мишутсина, на минувшей недели главы некоторых регионов превысили свои полномочия и закрыли административные границы субъектов Федерации.

«Еще раз хочу обратиться к руководителям субъектов. Не надо путать региональные полномочия с федеральными. Любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации. И, конечно, тем мерам, которые введены президентом и федеральным правительством», — сказал глава правительства в эфире телеканала «Россия 24».

Режим самоизоляции, введенный в большинстве регионов РФ, побудил россиян заняться самообразованием.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, стремятся к знаниям порядка 95% граждан России. На первом месте оказались иностранные языки — ими в самоизоляции готовы заниматься от 33% до 35% опрошенных. Около 17% россиян заинтересовались онлайн-курсами по психологии.

Ситуация на Украине

К 6 апреля на Украине официально подтвердились 1319 случаев COVID-19. Прирост за стки составляет 68 ноаых случаев инфицирования. Лидируют по количеству диагнозов Киев и Черновицкая область — 324 и 200 человек соответственно.

Единственным регионом Украины, который эпидемия пока обходит стороной, остается Николаевская область.

Коронавирус плюс тарифный геноцид. Украинцам предрекли голод и жизнь без хлеба © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

Украинские политики тем временем дают прогнозы относительно развития эпидемии коронавируса.

Например, депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Александр Корниенко высказал предположение, по его словам, интуитивное, о сроках окончания карантина на Украине.

По его словам, динамика действия карантинных мер на Украине пока показывает «более пологую» кривую заболеваемости по сравнению с другими европейскими странами.

«Поэтому есть такие осторожные надежды, что примерно в середине мая все это закончится», — сказал он.

Украинские неонацисты, видимо, опасаясь утратить боевую форму за время карантина, вступили в конфликт с киевской полицией, которая взяла под охрану тренажерную площадку в столичном Гидропарке. Националисты утверждают, что запрет накачивать мышцы на свежем воздухе незаконен.

В мире

Крупнейшие города Японии Токио и Иокогама с 6 апреля оказались в зоне действия чрезвычайной ситуации, которую ввел командующий контингентом американских вооруженных сил в этой стране генерал-лейтенант Кевин Шнайдер.

Коронавирус в Европе: Елизавета II обратилась к нации, пиратство США и пустой собор Св. Петра на Вербное воскресенье © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в фотобанк

Шок от пандемии коронавируса вызвал появление различных конспирологических теорий в публичном пространстве. Автором одной их них стал британский боксер, экс-чемпион мира Амир Хан. По его словам, причиной эпидемии оказался не вирус, мутировавший в организме летучих мышей, а излучение, которое создают вышки 5G.

В качестве примера он привел 2002 и 2009 годы, когда мир охватили вспышки острого респираторного синдрома SARS и "свиного гриппа" соответственно. Именно в эти годы стали вводиться в эксплуатацию новые поколения беспроводной интернет-связи — 3G и 4G.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица