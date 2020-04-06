В США к 6 апреля зафиксировали уже более 337 600 случаев коронавирусной инфекции. В этой стране COVID-19 унес жизни более 9,6 тыс. человек. Лидирует по количеству смертей Нью-Йорк, там скончались более 3 тысяч человек.
Тройку лидеров коронавирусного антирейтига среди европейских стран составляют Испания (свыше 337 тысяч случаев коронавируса), Италия (почти 129 тысяч) и Германия (более 100 тысяч).
Ситуация в России
За сутки в 49 российских регионах выявили 954 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе 30 — у детей. Всего коронавирус диагностировали у 6343 россиян, из них 406 выздоровели, 47 умерли.
Протестировали на COVID-19 более 758 тысяч человек. По данным оперативного штаба, около 85% новых пациентов в Москве — это люди младше 65 лет. За сутки в столице России 12 пациентов выздоровели от коронавируса.
По словам премьер-министра Михаила Мишутсина, на минувшей недели главы некоторых регионов превысили свои полномочия и закрыли административные границы субъектов Федерации.
«Еще раз хочу обратиться к руководителям субъектов. Не надо путать региональные полномочия с федеральными. Любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации. И, конечно, тем мерам, которые введены президентом и федеральным правительством», — сказал глава правительства в эфире телеканала «Россия 24».
Режим самоизоляции, введенный в большинстве регионов РФ, побудил россиян заняться самообразованием.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, стремятся к знаниям порядка 95% граждан России. На первом месте оказались иностранные языки — ими в самоизоляции готовы заниматься от 33% до 35% опрошенных. Около 17% россиян заинтересовались онлайн-курсами по психологии.
Ситуация на Украине
К 6 апреля на Украине официально подтвердились 1319 случаев COVID-19. Прирост за стки составляет 68 ноаых случаев инфицирования. Лидируют по количеству диагнозов Киев и Черновицкая область — 324 и 200 человек соответственно.
Единственным регионом Украины, который эпидемия пока обходит стороной, остается Николаевская область.
С 6 апреля на Украине вступили в силу новые, более жесткие карантинные меры. Теперь украинцам запрещено появляться в общественных местах без маски и документов. Под запретом оказалось посещение спортивных площадок, скверов и парков. Запрещается отныне и перемещаться группой более двух человек.
Украинские политики тем временем дают прогнозы относительно развития эпидемии коронавируса.
Например, депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Александр Корниенко высказал предположение, по его словам, интуитивное, о сроках окончания карантина на Украине.
По его словам, динамика действия карантинных мер на Украине пока показывает «более пологую» кривую заболеваемости по сравнению с другими европейскими странами.
«Поэтому есть такие осторожные надежды, что примерно в середине мая все это закончится», — сказал он.
Украинские неонацисты, видимо, опасаясь утратить боевую форму за время карантина, вступили в конфликт с киевской полицией, которая взяла под охрану тренажерную площадку в столичном Гидропарке. Националисты утверждают, что запрет накачивать мышцы на свежем воздухе незаконен.
В мире
Крупнейшие города Японии Токио и Иокогама с 6 апреля оказались в зоне действия чрезвычайной ситуации, которую ввел командующий контингентом американских вооруженных сил в этой стране генерал-лейтенант Кевин Шнайдер.
К утру 6 апреля в Японии подтвердилось 4568 случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в Токио — 1033 человека, в Осаке — 408 человек. За минувшие сутки в Стране восходящего солнца коронавирус подхватили 308 человек.
Шок от пандемии коронавируса вызвал появление различных конспирологических теорий в публичном пространстве. Автором одной их них стал британский боксер, экс-чемпион мира Амир Хан. По его словам, причиной эпидемии оказался не вирус, мутировавший в организме летучих мышей, а излучение, которое создают вышки 5G.
В качестве примера он привел 2002 и 2009 годы, когда мир охватили вспышки острого респираторного синдрома SARS и "свиного гриппа" соответственно. Именно в эти годы стали вводиться в эксплуатацию новые поколения беспроводной интернет-связи — 3G и 4G.
Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица