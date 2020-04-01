Хотя чрезвычайное положение введено во многих европейских странах, дальше всех пошла Венгрия: там правительство сможет продлевать режим ЧП на неопределенный срок без голосования в парламенте

30 марта парламент Венгрии предоставил правительству страны полномочия управлять чрезвычайной ситуацией, объявленной в связи с эпидемией коронавируса. Согласно новому закону, премьер-министр Венгрии и глава правящей националистической партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Виктор Орбан будет фактически единолично управлять страной с помощью указов и декретов. При этом премьер пообещал использовать чрезвычайные полномочия «пропорционально и рационально».

Закон также разрешает кабинету министров Венгрии приостанавливать исполнение определённых законов и применять «иные исключительные меры» в борьбе с пандемией коронавируса. Кроме того, документ предусматривает ужесточение наказаний за нарушение карантинных мер и распространение ложной информации о коронавирусе, вплоть до длительного тюремного заключения. Закон не имеет ограничений во времени, и его жёстко критикуют оппоненты в Венгрии, а также международные организации. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Правительство Венгрии объявило чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса 11 марта, но это положение, согласно Конституции страны, без утверждения парламентом могло оставаться в силе только в течение 15 дней. Однако принятый закон продлил этот срок до «окончания чрезвычайной ситуации», и решение о её окончании также может принять только правительство. Ожидается, что парламент Венгрии больше не будет собираться в 2020 году. Чрезвычайная ситуация также предусматривает, что муниципальные органы не могут быть распущены, а выборы или референдумы не проводятся.

31 марта президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что внедренные членами ЕС чрезвычайные меры в связи с пандемией коронавируса не должны быть бессрочными и должны уважать право на свободу слова. Президент Еврокомиссии не упомянула Венгрию напрямую, однако затронула вопросы, которые отмечают критику мер, введенных в стране накануне. Президент Еврокомиссии также отметила, что ЕК будет мониторить внедрение странами-членами ЕС чрезвычайных мер. Виктор Орбан на намёки из Брюсселя никак не отреагировал. По состоянию на конец вторника в Венгрии выявлено 492 случая заражения коронавирусом, 16 человек умерли от него.

Лидером по заболеваемости в Европе остаётся Италия: с начала эпидемии в этой стране 105792 человека заразились коронавирусом — это число включает текущих больных, умерших, и тех, кто вылечился. За минувшие сутки в связи с коронавирусом в этой стране умерли 837 человек, общее число жертв из-за пандемии составило 12 тыс 428 человек. Такие данные обнародовал Департамент гражданской защиты Италии. Среди умерших — 63 врача.

Количество погибших в сутки чуть меньше, чем накануне, когда была зафиксирована смерть 821 человека. Хорошая новость состоит в том, что в стране постепенно падает количество новых зарегистрированных больных: в субботу их было 5 тыс 974, в воскресенье 5 тыс 217, в понедельник 4 тыс 050, а во вторник 4 тыс 053. Количество погибших от коронавируса в регионе Ломбардия, эпицентре заражения в Италии, выросло за сутки на 381. Это меньше, чем было в понедельник, когда рост составил 458.

Второе место по числу инфицированных коронавирусом в Европе занимает Испания — тут ныне почти 96 тысяч зафиксированных случаев, 7 тыс 716 человек умерли. При этом в понедельник, 30 марта, был поставлен грустный рекорд: в этот день в Испании от коронавируса умерли 913 человек. По состоянию на конец дня 31 марта всего жертвами эпидемии в Испании стали 8 тыс 464 человека. Рекорды смертности за последние сутки отмечены также в Нидерландах (175) и Великобритании (393).

В целом от коронавируса по всей Британии умерли 1 тыс 801 человек, число инфицированных превышает 25 тысяч. Среди заразившихся — наследник престола принц Чарльз (30 марта завершил семидневную самоизоляцию) и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который во вторник вновь заявил, что «ситуация еще сильно ухудшится, прежде чем пойти на поправку». Путешествие по Польше времён пандемии «на перекладных» © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

При этом продажи продовольственных товаров в Великобритании в марте побили все рекорды, когда покупатели решили запастись продуктами на длительный период пребывания дома из-за пандемии коронавируса. За последние четыре недели продажи супермаркетов выросли на 20,6% и превысили объем продаж в рождественский период. Цифры выросли в основном из-за того, что люди ходили в магазины дополнительное количество раз, а не тратили больше во время каждого визита. Средняя британская семья в среднем потратила дополнительно почти 63 фунта стерлингов (около 78$) в течение последних четырех недель, что эквивалентно закупке продуктов на пять дней.

Маркетологи не сообщили, сколько алкоголя дополнительно купили британцы в марте. При этом местные производители джина занялись изготовлением санитайзеров для полиции Лондона. Дезинфицирующих средств для рук, основным ингредиентом которых является спирт, сейчас не хватает, так как британцы запасаются им, чтобы избежать коронавируса, поэтому полиция обратилась за помощью к столичным винокурням. Кроме того, пивовары из компании Budweiser также согласились предоставить лондонским полицейским 6000 литров средства для дезинфекции рук.

По состоянию на вечер вторника количество подтвержденных случаев коронавируса в Германии выросло до 71 тыс 690 (третье место в Европе). В результате болезни умерли 744 человека. Германия пока не планирует скорого прекращения или ослабления действующих ограничений по борьбе с коронавирусом. Канцлер Германии Ангела Меркель собирается оценить эффективность мер в среду во время телефонной конференции с премьер-министрами федеральных земель.

Однако в федеральной земле Берлин уже рассматривают внедрение более жестких штрафов за нарушение карантинных ограничений. В частности, за выход из дома без уважительных причин, прописанных в списке, грозит штраф до 500 евро. За нарушение социального дистанцирования в общественных местах предлагают ввести штрафы от 50 до 500 евро, за отсутствие документа, удостоверяющего личность — от 25 до 75 евро.

А город Йена в восточной федеральной земле Тюрингия 31 марта объявил об обязательном ношении маски для лица в общественных местах, став первым городом Германии, который вводит такие меры. «Кроме масок, платки или шарфы также будут считаться защитой. Они должны покрывать нос и рот», — сказал официальный представитель городской администрации Кристиан Филлер.

Аналогичные меры введены также в Чехии, Словении и Болгарии, а с 1 апреля вводятся на территории Австрии. Как заявил во время пресс-конференции 30 марта канцлер Себастьян Курц, «для нас ношение маски непривычно, но мы должны начать это делать, чтобы защитить окружающих». Предполагается, что новая мера в первую очередь коснется продовольственных магазинов и супермаркетов, а маски — более простые, чем те, которые используют врачи — будут раздавать на входе в магазины. По словам Курца, это позволит сократить передачу коронавируса воздушно-капельным путем. Он также подчеркнул, что ношение маски не исключает других мер санитарной безопасности, таких как соблюдение должной дистанции.

Канцлер Австрии добавил, что в среднесрочной перспективе правительство рассчитывает сделать ношение масок обязательным в любых общественных местах, где сложно избежать контакта между людьми. На вопрос о том, хватит ли их, Себастьян Курц ответил, что знает о дефиците, с которым столкнулись многие страны, поэтому в Австрии будет разрешено ношение и собственноручно изготовленных масок, если они покрывают нос и рот. По состоянию на вечер вторника, количество подтвержденных случаев коронавируса в Австрии достигло 10122, от болезни погибли 128 человек.

Масками был озабочен и президент Франции Эмманюэль Макрон, который посетил во вторник, 31 марта, завод по изготовлению хирургических и респираторных масок в Сен-Бартелеми-д'Анжу на западе Франции. Макрон заявил о необходимости «полной независимости» Франции в области производства масок. По его словам, к концу апреля страна будет готова производить 15 миллионов хирургических и респираторных масок в неделю. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:30 31 марта © бюллетень

Президент также сообщил, что четыре гиганта французской промышленности, Air Liquide, PSA, Schneider Electric и Valeo, образуют консорциум, который берет на себя обязательство произвести к середине мая 10,000 аппаратов для искусственной вентиляции лёгких (такое же количество днём ранее заказали своим компаниям британское власти). А французская компания Décathlon 30 марта объявила, что перестала продавать в своем интернет-магазине маски для подводного плавания Easybreath. Все 30 тысяч имеющихся масок будут переданы медработникам, которые хотят адаптировать их для борьбы с эпидемией коронавируса.

При этом за минувшие сутки во французских больницах скончались 499 пациентов с коронавирусом, сообщил 31 марта замминистра здравоохранения Жером Саломон. Это наивысший показатель по числу смертей от коронавируса за сутки с начала эпидемии. Всего во Франции с начала эпидемии от COVID-19 скончались в общей сложности 3523 человека, зафиксировано 52128 больных (четвёртое место в Европе).

А в соседней Бельгии зафиксирован другой грустный рекорд: тут от коронавируса умерла 12-летняя девочка, которая стала самой молодой жертвой болезни в Европе (всего днём ранее таким считался 14-летний мальчик из Португалии). Всего в Бельгии от коронавируса умерли 705 человек, в стране зафиксировано 12775 случаев заболевания.

Разная ситуация с распространением коронавируса в странах Прибалтики. Больше всего подтверждённых случаев в Эстонии — 745, умерли четыре человека. В Литве общее количество диагностированных случаев заболевания увеличилось до 533, в результате болезни умерли семь человек. В Латвии общее количество инфицированных составляет 398 человек, тут не зафиксировано ни одного летального случая.

В странах Скандинавии различается не только развитие эпидемии, но и реакция правительств на неё. Самые жёсткие меры, как и ранее, предпринимают в Финляндии. Тут 30 марта объявили о продлении уже принятых ограничений в рамках введенного в стране чрезвычайного положения — как минимум до 13 мая. При этом ограничения на проведение массовых мероприятий, а также на ресторанную деятельность, продлятся до 31 мая. Кроме того, правительство Финляндии готовит введение дополнительных ограничений на пересечение государственных границ на севере и западе страны. Пассажирское движение по морю будет остановлено, позволят только грузовые перевозки. С начала эпидемии коронавируса в Финляндии умерли 17 человек, заражены — 1418.

А вот премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила 30 марта, что страна может начать «постепенное, спокойное и контролируемое» снятие коронавирусных ограничений после Пасхи (12 апреля), если цифры заболевших будут стабильными в течение следующих двух недель. В то же время она предупредила: если люди «расслабятся» слишком рано, существует риск возобновления роста инфекций, что потребует перехода к более жесткой политике. Сначала, вероятно, откроются школы и офисы, предположила премьер-министр Дании. Границы будут оставаться частично закрытыми значительно дольше. Правительство будет контролировать, чтобы люди придерживались дистанции, когда ограничения будут ослаблены. Дания была одной из первых стран, которая закрыла свои границы — ещё 13 марта. На сегодня в стране зафиксировано 77 случаев смерти, связанных с коронавирусом, 2577 человек заражены.

А вот в Швеции эпидемия протекает абсолютно иначе: там работают школы, отели, открыты границы с соседними государствами, а люди готовятся к пасхальным поездкам на лыжные курорты и уже сейчас массово сидят на открытых террасах работающих кафе и ресторанов. При этом в Швеции по состоянию на 31 марта подтвердили 4435 случаев заражения и 180 смертей от коронавируса. Однако шведские власти, как и всё население страны, пытаются балансировать на грани превентивных мер здравоохранения и поддержания социальной жизни, малого бизнеса, образовательной системы и т.д. Стратегия правительства Швеции по борьбе с заболеванием состоит в том, что главным фактором считается ответственность каждого отдельного человека. Местная система здравоохранения и шведские политики по-прежнему рассчитывают, что стране удастся остановить распространение коронавируса без драконовских мер.

Особую роль тут может сыграть демографический фактор. В отличие от стран южной Европы, где молодые люди часто живут с родителями, в Швеции более половины домохозяйств состоит из одиноких людей, что существенно снижает риск заражения коронавирусом. Власти Швеции предлагают населению не жесткие указы, а скорее рекомендации — это советы оставаться дома пожилым и не слишком здоровым людям, избегать ненужных поездок, работать дома и мыть руки и т.п.

А вот правительство Польши объявило во вторник о новых ограничениях в рамках борьбы с распространением коронавируса, которые вступают в силу уже с 1 апреля. В публичных местах, по новым правилам, между людьми должна сохраняться дистанция в два метра, что на практике означает возможность перемещаться исключительно в одиночку. Также вводится запрет на самостоятельное пребывание вне дома детей и молодежи в возрасте до 18 лет — их теперь должен сопровождать кто-то из взрослых. Новые ограничения также касаются количества покупателей в магазинах или клиентов в банке — максимум три человека на одну кассу. Таким образом, если в супермаркете пять касс, то в торговом зале не может находиться больше 15 человек.

Также правительство постановило, что с 10:00 до 12:00 доступ в магазины, аптеки и т.п. будет открыт только для людей старше 65 лет. А со 2 апреля начинает действовать требование делать покупки исключительно в одноразовых перчатках, которые можно будет взять при входе в магазин. Кроме того, правительство вводит ограничения на доступ к паркам, бульварам, скверам, пляжам и другим местам отдыха. До четверга в Польше также должны закрыться все отели и хостелы. На всех рабочих места должен соблюдаться принцип социального дистанцирования — под этим понимается соблюдение расстояния в полтора метра между сотрудниками. Ответственность за это лежит на работодателях. Ныне в Польше зафиксировано 2311 случаев заражения коронавирусом, 33 человека умерли.

Но жителям Кипра и Черногории польские ограничения могут показаться либеральными — ведь в этих двух странах в связи с эпидемией введён полноценный комендантский час. На Кипре он будет действовать с 9 часов вечера и до 6 утра, в Черногории — с 7 часов вечера до 5 утра в будни, и с часу ночи до пяти утра с субботы по понедельник. При этом всё остальное время на Кипре люди могут выходить из своих домов только один раз в день — но и для этого необходимо получить разрешение, отправив текстовое сообщение по определенному номеру (лица старше 65 лет могут получить разрешение, заполнив печатную форму). В Черногории подобных ограничений пока нет, там даже во время действия комендантского часа разрешается выход на улицу для выгула домашних животных, но не дольше чем на 60 минут.

Но Кипр и Черногория от нас сейчас далеко, при этом в соседнем с Черновицкой областью Сучавском регионе Румынии введён жёсткий карантин, действие которого обеспечивает не только полиция, но и армейские подразделения. Всё дело в том, что по состоянию на вечер вторника в Румынии зафиксировано 2,245 случаев заболевания коронавирусом, и почти 600 из них — в городе Сучава и окружающих сёлах. Кроме того, из всех медицинских работников, зараженных в Румынии, примерно две трети являются работниками Сучавской больницы — речь идёт о более чем 180 врачах, медсёстрах и т.п.

Все это делает город Сучава и его окрестности крупнейшим в Румынии центром вспышки коронавируса. Именно поэтому центральные власти решили ввести в городе и восьми окружающих посёлках жесткий карантин. С 31 марта въезды и выезды из зоны карантина перекрыты военнослужащими и полицией. Разрешены только перевозки товара и сырья, а также перемещения лиц, занимающихся экономической деятельностью, обеспечивающих охрану, и работников администрации. Так что 1 апреля жителям румынского города-побратима Черновцов будет не до шуток.

В Германии же не шутить в «День дурака» призвали вполне официально. Министерство здравоохранения Германии предостерегает от публикации 1 апреля шуток и мистификаций, связанных с коронавирусом, которые могут распространять дезинформацию. «В нынешней ситуации 1 апреля просим вас обойтись без выдуманных историй на тему коронавируса. Это сводит к минимуму риск того, что борьба с вирусом будет затруднена из-за неверной информации на эту тему», — сказано в сообщении на официальном Twitter-акаунте Министерства.

