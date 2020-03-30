По состоянию на 12:30 30 марта в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, зарегистрировано более 635 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 34 тысяч человек скончались, свыше 152 тысяч инфицированных выздоровели

Распространение смертельной инфекции началось в Китае, но на сегодняшний момент лидером по количеству зараженных является США. В этой стране количество зараженных достигло, по данным Университета Джона Хопкинса, 142,5 тыс. человек. Таким образом, американцы превысили показатели Италии с 97,6 тыс. зараженных и Китая — 82,2 тыс. зараженных. Следом за Китаем идет Испания с более чем 80 тыс. зараженных, Герания с более чем 62 тыс. зараженных и Франция, с более чем 40 тыс. зараженных.

Наибольшее количество летальных случаев при этом в Италии. Там от вызванных коронавирусом осложнений скончались свыше 10,7 тыс. человек. Следом идет Испания с показателем в свыше 6,8 тыс. смертей, затем — Китай с показателем 3,18 тыс. смертей, после — Иран с показателем свыше 2,46 тыс. умерших. Замыкает пятерку Франция с показателем в 2,6 тыс. Среди умерших во Франции — испанская принцесса, двоюродная сестра правящего монарха Мария-Тереза. Она скончалась в Париже.

Spanish Princess Maria Teresa of Bourbon-Parma becomes first loyal to die from #coronavirus



▪️ The 86-year-old princess has died in Paris, and a funeral was held in Madrid.

▪️ King Felipe IV and Queen Letizia have both tested negative for the virus. pic.twitter.com/dxtoO1Qswj — EHA News (@eha_news) March 29, 2020

​Ситуация в России

За последние сутки в России зарегистрировано 302 случая коронавирусной инфекции в 35 регионах, общее число заболевших в стране составляет 1836, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой инфекции.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 302 в 35 регионах», — говорится в сообщении.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 1836 случаев коронавирусной инфекции в 71 регионе, уточнили в штабе.

Власти Москвы ввели режим полной изоляции для жителей города. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.

«Покидать квартиру разрешается только в случаях: обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), необходимости вынести бытовой мусор. А в ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы. В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», — заявил мэр.

Как заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, региональные власти не могут вводить соответствующие ограничения, но могут их рекомендовать. В то же время в Кремле согласились с мерами, предпринятыми правительством Москвы.

При этом власти Москвы подчеркнули, что коронавирус опасен для людей практически всех возрастов. Почти половина пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии — люди моложе 60 лет. Почти 40% подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких в Москве — люди моложе 40 лет.

Утром 30 апреля в Москве были оцеплены парки и огорожены некоторые бульвары.

При этом в России уже разработали три лекарственных препарата, которые потенциально можно применять для лечения заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, сообщил РИА Новости вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на утро 30 марта зафиксировано 480 случаев заражений коронавирусом Сovid-19. При этом у 62 пациентов инфекция была обнаружена за последние сутки, сообщила пресс-служба украинского Минздрава. 11 случаев оказались летальными.

Наихудшие показатели по количеству инфицированных — в Киеве (102 человека), а также в трех западных областях: Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской. Там заражены 41, 75 и 60 человек соответственно.

«Время осознать, что все это не шутки. Сегодня есть три сценария развития событий. Первый — от 3 до 5 процентов одновременно заболевших коронавирусом, это очень болезненные цифры. Второй — 25 процентов больных. Третий — 50 процентов одновременно больных коронавирусом. Второго и тем более третьего сценария наша медицинская система не выдержит. Наши врачи не выдержат одновременного наплыва такого количества больных. Каждый должен осознать, что карантин — это не каникулы», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

При этом Украина в конце прошлой недели закрыла свои границы.

Одна из зараженных коронавирусом — жительница села Коленковцы, что в Черновицкой области, записала видеообращение к своим односельчанам с извинениями.

«Я слышу, что вы хотите сжечь мой дом, физически расправиться с моими детьми, моими внуками. Я сегодня приехала, я вылечилась (от COVID-19. — Ред.), вылечились мои дети, не убивайте их. Хотите — меня убивайте, режьте, рубите, если от этого что-то изменится. Я прошу у вас прощения», — заявила она, рассказав, что ее семья никуда не может выйти, они доедают последние макароны.

По данным украинских СМИ, женщина в разгар пандемии вернулась из Италии. Но не стала самоизолироваться, а приняла активное участие в общественных мероприятиях, посетила несколько сел. В результате зараженными коронавирусом оказались ее дети, внуки, глава села и 14 односельчан.

Женщина уже пообещала не ездить в Италию.

Обстановка на «родине» коронавируса

Китай, откуда и пошла смертельная пандемия, сейчас оправляется от произошедшего. За сутки в материковом Китае диагностировали всего одного нового инфицированного. Также за сутки от коронавируса умерли четыре гражданина КНР.

Всего же за прошедшие сутки был выявлен 31 случай инфицирования, из них 30 — у прибывших из-за рубежа людей.

Ранее представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил о том, что в целом Китаю удалось остановить распространение коронавирусной инфекции. По его словам, возможно возникновение нового витка борьбы с вирусом в Китае, так как в стране продолжает расти число завозных случаев. 29 марта власти Китая заявили об окончании эпидемии коронавируса в стране. По их словам, распространение инфекции удалось остановить.

На данный момент в больницах Китая остаются 2,4 тысячи человек, состояние 633 больных оценивается как тяжёлое.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица