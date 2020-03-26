У Зеленского нет другого выхода, кроме как обращаться к олигархам: денег в бюджете нет, а бороться с эпидемией и держать на плаву экономику нужно. Но за свою помощь олигархи попросят солидную компенсацию, говорят политэксперты

16 марта Владимир Зеленский провёл «встречу с олигархами», на которой присутствовали представители крупного украинского бизнеса. Среди них были Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Игорь Палица, Андрей Ставницер и другие.

Зеленский попросил денег — помочь на борьбу с эпидемией коронавируса, всего около 500 миллионов долларов.

Также сообщается, что президент раздал олигархам под их «кураторство», то есть фактически под контроль, разные регионы страны. Например, Коломойскому досталась Запорожская область.

Примечательно, что в сериале «Слуга народа», который во многом стал предвыборной кампанией Зеленского и позволил ему стать президентом, президент Голобородько хитро стравил олигархов друг с другом и деолигархизировал Украину.

"У картишек нет братишек". Зеленский раздал вотчины, но согласятся ли на это местные элиты, большой вопрос © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Деолигархизации не будет

Зеленский уже не первый раз собирает олигархов и говорит: «теперь я здесь главный, давайте Украинушку спасать», говорит директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко. По его словам, это эпический сюжет, и Зеленский как эпический герой не может такой жест не использовать.

«Но во что это выльется практически… Каждый из этих олигархов может Зеленского по два раза купить и с выгодой перепродать. Единственный, который сказал "хорошо, я дам денег", — это Ахметов. Потому что у него такая модель общения с верховной властью, и она эффективна. Он дает деньги, и ему дают то, что он хочет», — рассказал эксперт.

На этот раз, отмечает политолог, такой «хотелкой» была 65-процентная пошлина на поставляемый из России энергоресурс: у Коломойского есть энергоемкие предприятия, а у Ахметова есть шахты, электростанции, и он заинтересован в том, чтобы продавать всё это по хорошей цене. Коломойский не хочет покупать по цене Ахметова и начал покупать напрямую в России.

По словам Белашко, Коломойский получил такую возможность, потому что был «спонсором Зеленского» не выборах.

В то же время, говорит эксперт, для реальной деолигархизации на Украине нет реальных предпосылок. Внешним игрокам сейчас не до того, им проще использовать олигархов в своих интересах. А у Зеленского нет ресурсов, украинская экономика дышит на ладан.

«Ахметов будет любимым олигархом»

Шпагат Зеленского. Эксперты об «антиколомойском законе» и борьбе олигархов против Запада © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк Кирилл Молчанов. При этом карантинные меры только усугубляют ситуацию, усиливают удар по экономике.

«Так что в условиях отсутствия финансирования со стороны того же МВФ я не исключаю, что Зеленский будет пытаться найти внутренний ресурс для того, чтобы перекрыть убытки. Но естественно, что олигархи за это будут требовать какие-то преференции, и еще неизвестно, насколько дорого обойдется Украине такая помощь от них», — подчеркнул политолог.

Он также отметил, что в пользу Ахметова уже приняли решение ввести таможенные пошлины на экспорт электроэнергии из России: «это лоббизм его тепловых электростанций, его компании ДТЭК, плюс ренту на руду для его горно-обогатительных комбинатов не сильно поднимали».

«Коломойский требует вернуть Приватбанк, однако это противоречит позиции МВФ и Запада в целом, так что это будет очень трудно выполнить. Пинчук будет хотеть поддержки металлургического комбината «Интерпайп». Все будут что-то просить», — сказал Молчанов.

Говоря об отношениях Зеленского с олигархами, он отметил, что Коломойского медленно, но уверенно отдаляют от Зеленского, так же, как и Пинчука. А Ахметов, наоборот, усиливает свои позиции.

«Для Ахметова важно, чтобы все оставалось, как есть сейчас, а для того же Коломойского нужны изменения — он требует, чтобы ему Приватбанк вернули. Идти на выполнение этих требований для Зеленского сейчас проблематично.

Я думаю, что будет наблюдаться такая же картина, как и при предыдущих президентах. Ахметов станет любимым олигархом, а Коломойский рано или поздно побьёт горшки с президентом», — спрогнозировал политолог.

«Зеленский переложил часть функций государства на крупный бизнес»

Рудяков: Зеленский похож на генерала, взявшего в руки винтовку © Нина Зотина Денис Гороховский. Сложно кого-то удивить тем, что Игорь Коломойский имеет колоссальное влияние на Днепропетровскую область или на Буковель, а Александр Ярославский — на Харьковскую область, пояснил он.

«Поэтому сказать, что изменилась расстановка сил, однозначно нельзя. То, что бизнес получил какие-то преференции (мы это видим по опубликованному Кабмином списку предприятий, которым разрешено работать в условиях карантина), это да.

С другой стороны, все крупнейшие олигархи, за исключением вышеупомянутого Коломойского, сегодня вкладывают десятки миллионов в борьбу с эпидемией и ее последствиями. Это достаточно равноправный обмен», — сообщил Гороховский.

У олигархов есть прямой интерес, подчёркивает политэксперт: у них бизнес в стране, и если этот бизнес работать не будет, у них на это не будет денег. В то же время они заинтересованы в сохранении социально-экономической стабильности в стране: любая просадка или дефолт ударит по их карману.

В целом же по сути Зеленский сегодня частично переложил отдельные функции государства на крупный бизнес, говорит Гороховский. Причём это не политический контекст, а именно экономический и социальный.

Как олигархи будут «рулить» областями

По большому счету, такая ситуация с олигархами-кураторами областей уже была в 2014-15 годах, напоминает Кирилл Молчанов. Тогда Коломойский курировал Днепропетровскую и Запорожскую области, Ахметов и Тарута — Донецкую.

«Просто будет усиливаться вертикаль власти олигархов на местах, будут назначать губернаторов, глав администраций. Просто могут отдать эти территории на откуп вместе со всеми их стратегическими предприятиями, чтобы они (олигархи) там зарабатывали», — заявил политолог.

Коломойскому дали Запорожье, потому что Днепропетровскую область отдали Пинчуку, отмечает Сергей Белашко. Он добавляет, что Пинчук имеет большее влияние на Зеленского, его поддержка считается более значимой, капиталоёмкой.

Внешняя политика Ахметова-Коломойского. И что у них общего с мухой © РИА Новости,

К этим «смотрящим» я отношусь скептически. Везде есть свои региональные элиты. Мне сложно представить, что Коломойский приедет в Запорожье и будет вызывать к себе мэра, губернатора», — рассказал Белашко.

А Денис Гороховский уверен, что сейчас на Украине не будет «ползучей федерализации»: не будут подниматься вопросы реальной или формальной автономии отдельных областей. Поскольку ситуация в стране и так сложная, и усугублять экономический кризис политическим никто не будет, считает эксперт.

«Тема федерализации для Украины актуальная, но сегодня нет ни одного политика, имеющего отношение к власти, который просто мог бы это озвучить как один из вариантов решения проблем. Это сразу будет трактоваться как сепаратизм.

Уверен, что в ближайшие пять лет тема изменения государственного устройства Украины подниматься не будет», — заявил Гороховский.