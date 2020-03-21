По состоянию на 12:00 21 марта коронавирусом COVID-2019 во всем мире заразились более 280,5 тыс. человек, из них более 11,5 тыс. умерло. Об этом свидетельствуют данные ресурса Coronavirus-monitor.com, отслеживающего данные по пандемии

Помимо Китая (81 013 заболевших, 3255 умерло), откуда начала распространяться инфекция, в пятерку самых зараженных стран входят обошедшая по смертности КНР Италия (47021 заболело, 4032 умерло), Испания (21571 и 1093), США (19862 и 265 человек) и Германия (19848 заразилось, 68 умерло).

На Украине, согласно последним данным, заражен 41 человек, трое скончались и один выздоровел. Наибольшую опасность заболевание представляет для граждан преклонного возраста и людей с хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы.

Карантин на Украине

Киев ввел жесткие карантинные меры, которые включают в себя запрет на междугороднее и межобластное сообщение, ограничения на поездки в общественном транспорте (не более 10 пассажиров в салоне) и закрытие заведений сферы услуг. Несмотря на это ширится география заболевания. Так, первый заразившийся был выявлен в Тернополе. Им стал пожилой священник местной церкви.

«В Тернопольской области зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции. 57-летний житель города Залещики в изоляции, врачи оценивают его состояние как средней тяжести… Предварительно известно, что человек — священнослужитель. И у него большая семья», — сообщила местная обладминистрация.

В рамках карантина власти объявили о точечном повышении пенсионных выплат для некоторых категорий граждан.

Дополнительную тысячу гривен получат в апреле некоторые пенсионеры, получающие от государства менее 5 тысяч гривен (около 13,5 тысяч рублей), сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная в эфире украинского ТВ 20 марта.

Вирус и психоз. Что на самом деле распыляют над Киевом © REUTERS, Lim Huey Teng | REUTERS, Lim Huey Teng | Перейти в фотобанк

Также Лазебная официально объявила, что в случае несвоевременной оплаты коммунальных услуг не будут начислять пеню и лишать субсидии.

Власти перестраховываются

В случае с жесткими мерами, принятыми в связи с распространением коронавируса, президент Украины Владимир Зеленский решил «перебдеть» — возможно, свою роль в этом сыграла ситуация в Новых Санжарах, считает эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«В стране система здравоохранения находится на низком уровне. Чтобы компенсировать слабость этой системы, власть пытается бороться с эпидемией жесткими запретительными мерами. Я также допускаю, что ситуация в Новых Санжарах произвела впечатление на Зеленского. Он боится, что его ошибки в этом вопросе могут привести к концу его власти. Он решил, что лучше перебдеть, чем недобдеть», — сказал эксперт.

Попов также отметил, что на Украине не тестируют на коронавирус украинцев, которые вернулись из-за границы, что является ошибкой.

«Иногда мне кажется, что закрытие границ было сделано для того, чтобы заробитчане могли переждать в тех странах. Но ясно, что так получиться не могло и отказать им в возвращении было нельзя», — добавил политолог.

Коронавирус в мире

Президент Сербии Александр Вучич в связи с пандемией коронавируса объявил, что в стране вводится чрезвычайное положение.

«Объявлено, что за нарушение правил карантина грозит заключение до трех лет. До конца учебного года не будут работать школы и университеты. Закрываются даже спортзалы», — рассказал сербский политолог Стеван Гайич в интервью изданию Украина.ру.

По поводу отмены парламентских выборов пока ничего не заявлялось, однако, по его мнению, их также перенесут.

Есть опасения, что чрезвычайное положение будет использоваться властями против оппозиции, и запрет на сбор людей будет перенесен и на митинги, считает политолог.

Пустые полки? Одесские супермаркеты и ТЦ во время карантина — видео © Майка Пенса — тест одного из сотрудников его офиса показал наличие коронавируса COVID-2019, сказала пресс-секретарь Пенса Кэти Миллер 20 марта.

Она поспешила успокоить американскую нацию: жизни первых лиц государства пока ничего не угрожает.

«Ни президент Дональд Трамп, ни вице-президент Майк Пенс не имели тесных контактов с этим человеком», — приводит слова Миллер CNBC.

О заражении сотрудника стало известно вечером 20 марта, добавила она. Сейчас выясняют, с кем контактировал инфицированный в последнее время.

Тем временем все больше людей умирают от коронавируса в Германии, хотя в целом показатели смертности в стране довольно низкие, рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру.

По его словам, вся Европа сейчас застыла в тревожном ожидании, однако выразил надежду на то, что ФРГ лучше прочих стран Евросоюза готова к эпидемии, хотя число зараженных и умерших от коронавируса в стране постоянно растет.

«В Германии нет таких ужасных драм, как в Италии, когда больным не хватает специальных приспособлений, которые подают воздух», — сказал Рар.