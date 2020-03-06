С начала 2020 года США реанимировали формат «С5+1» (США, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан и Туркмения), а также задумались о смягчении санкций против Минска

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов уверен, что после ноябрьских президентских выборов политика США на постсоветском пространстве сильно не трансформируется, потому что основные стратегии в отношении ряда стран этого региона приняты при нынешнем президенте Дональде Трампе. Судя по всему, он продолжит руководить страной до 2024 года.

Центральная Азия

Эксперт напомнил, что совсем недавно США приняли новую стратегию в отношении стран Центральной Азии (Казахстана и бывших стран Средней Азии), а она во многом повторяет прежние стратегии, принятые при предыдущем президенте Бараке Обаме.

«Основная линия состоит в том, чтобы не уходить из этих регионов, поддерживать их политические элиты, оказывать экономическую поддержку и предоставлять кредиты, способствовать частным инвестициям в эти регионы и закрепляться там», — уточнил Гарбузов.

В начале февраля госсекретарь США Майкл Помпео совершил турне по постсоветским странам. Средняя Азия геополитически обязана дружить с Россией и Китаем – казахстанский эксперт © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

В Казахстане он пообщался с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, его предшественником Нурсултаном Назарбаевым (при встрече Помпео назвал его давним другом США) и министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди. Глава внешнеполитического ведомства США вроде прямым текстом и не ставил Нур-Султан перед выбором Москва или Вашингтон, но в своей речи явно указывал, кого нужно выбрать.

Помпео сказал, что Штаты полностью поддерживают свободу Казахстана выбирать, с какой страной вести бизнес, но наибольшую прибыль страны получают тогда, когда сотрудничают с американскими компаниями, отметив, что инвестиции США в Казахстан превысили $45 млрд, а совместных предприятий в стране насчитывается уже 410.

«Tyson Foods (крупнейший производитель мяса в США. — Ред.) позволит создать десятки тысяч новых рабочих мест в сельском хозяйстве Казахстана. Помимо этого, такие крупные американские компании, как Chevron и ExxonMobil, продолжат инвестировать в нефтегазовый сектор и в ваше будущее. Они берут на работу граждан Казахстана и помогают в экспорте вашей продукции», — добавил Помпео.

Напомнил дипломат и о том, что Соединённые Штаты одними из первых признали независимость Казахстана после распада СССР. Токаев ответил, что этот исторический факт казахи всегда помнят, и заявил, что страны тесно сотрудничают во многих сферах, в том числе в нераспространении ядерного оружия, борьбе с международным терроризмом и экономике.

После встречи в 2018 году Нурсултана Назарбаева, бывшего тогда президентом Казахстана, и Дональда Трампа страны подписали более 20 соглашений, в том числе 3 межправительственных, на сумму свыше $7,5 млрд. А также договорились о пользовании ВМС США портами Курык и Актау на Каспийском море за отдельную плату для поставок грузов в Афганистан.

В Узбекистане на встрече с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым Помпео похвалил власти за демократические и экономические реформы, усилия по достижению стабильности в Афганистане. Кроме того, госсекретарь пообещал Ташкенту помочь во вступлении во Всемирную торговую организацию. Конечно, он не упустил возможность подчеркнуть значение американского бизнеса для экономики республики и напомнить, что инвестиции Штатов превысили $1 млрд. Вояж Помпео: от политики силы к политике сделок © РИА Новости, Владимир Трефилов

В октябре 2019 года министр торговли США Уилбур Росс на бизнес-форуме Американо-узбекской торговой палаты в Вашингтоне призвал узбекских партнёров оценить влияние новых соглашений на вступление страны в ВТО. По его словам, процесс может осложнить присоединение к Евразийскому экономическому союзу прямо сейчас. Незадолго до этого Мирзиёев распорядился проработать вопрос вступления в это интеграционное объединение.

Помпео во время визита сказал, что Узбекистан может стать наблюдателем в Евразийском экономическом сообществе, а не членом.

Помимо двусторонних встреч, в Ташкенте прошёл форум «С5+1» с участием глав внешнеполитических ведомств США, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении. Этот формат запущен в 2015 году с целью расширения внутрирегионального сотрудничества и отношений Центральной Азии с США в экономике, охране окружающей среды и безопасности.

Проект долгое время не функционировал после прихода к власти Дональда Трампа, который сосредоточивал внимание на внутренних проблемах, а не помощи другим странам, как его предшественник Обама. Объяснить вдруг возникший интерес к региону можно событиями вокруг Афганистана, граничащего с Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменией: Трамп обвинил Пакистан в пособничестве терроризму и заморозил помощь, тогда возник риск, что Исламабад перекроет маршрут, по которому Вашингтон поставляет основную часть грузов для операции США и НАТО в Афганистане. А в таком случае придётся обращаться за содействием к странам Центральной Азии.

Итогом форума стало принятие совместного заявления, согласно которому стороны договорились развивать сотрудничество в сферах энергетики, безопасности границ, борьбе с такими трансграничными угрозами, как распространение оружия массового уничтожения, терроризм, нелегальная миграция, торговля людьми и незаконный оборот наркотиков.

Кроме того, планируется расширение диалога по угрозам, исходящим от иностранных террористов-боевиков, обмен передовым опытом по противодействию терроризму и насильственному экстремизму, поддержка взаимовыгодного сотрудничества в вопросах продвижения мирного процесса и политического урегулирования ситуации в Афганистане, укрепления торгово-экономических, транспортных и инфраструктурных связей государств региона с Афганистаном.

По информации источников издания «Коммерсантъ» в российских госструктурах, в Москве не сомневаются, что план США направлен на отторжение центральноазиатских государств от России и Китая и вовлечение их в курируемые США региональные проекты в сфере безопасности и энергетики — прежде всего, на афганском направлении.

«В Центральную Азию Помпео поехал не случайно, потому что прекрасно понимает, какие проблемы имеются у китайских товарищей. Определённые шансы Соединённые Штаты в Центральной Азии видят. Второй момент — они задумываются о том, что когда-то придётся уходить из Афганистана. И они зондируют, в том числе в контактах с представителями стран Центральной Азии: они с этим уходом справятся сами или всё-таки будут вынуждены обратиться за помощью в этой ситуации, после ухода Соединённых Штатов, к России, а значит многие американские вложения, которые до этого делались в Центральной Азии, могут обесцениться», — заявил в комментарии РИА Новости заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.

Белоруссия

«Соединённые Штаты закрепляются и в Белоруссии, период неприятия и антиамериканизма там вобщем-то рассасывается, а в чём-то рассосался», — сказал Гарбузов.

Помпео стал первым с конца 1990-х годов госсекретарём США, посетившим Белоруссию.

«Очень хорошо, что Вы после разного рода недопонимания в отношениях между Беларусью и США, безосновательного недопонимания со стороны прошлых властей рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну — что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия», — сказал при встрече президент Белоруссии Александр Лукашенко.

С 2004 года в отношении Белоруссии действуют американские санкции, в том числе персональные против главы государства и нескольких высокопоставленных чиновников, из-за «подрыва демократических институтов» и «нарушения прав человека». Джордж Буш-младший, будучи президентом США, назвал Лукашенко «последним диктатором Европы». После очередной волны ограничительных мер в отношении белорусских компаний в 2008 году Минск отозвал своего посла из Штатов, Вашингтон ответил тем же. В прошлом году стороны договорились назначить послов.

«Мы будем рассматривать, какие санкции можно снять. Пока что мы до этой точки не дошли. Но такие моменты, как сегодня, приближают к этой цели», — заявил Помпео.

Хотя американский дипломат на протяжении всего постсоветского турне старательно подчёркивал, что Вашингтон не ставит руководство этих стран перед выбором между США и Россией, но в Белоруссии обойти эту тему не удалось, поскольку Россия и Белоруссия состоят в союзном государстве.

«У вас длительная история с Россией, но мы не говорим о выборе между нами и ними», — заверил Помпео.

Тем не менее, отдалить Минск от Москвы он всё-таки попытался, к тому же на тот момент между соседними странами возникли разногласия из-за цены на газ и нефть, что привело к увеличению закупок у других стран, например, началу поставок из Норвегии.

«США хотят Белоруссии помочь создать своё собственное суверенное государство. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100%, по конкурентным ценам. США остаются самыми крупными производителями энергоресурсов в мире», — предложил Помпео. Альтернативные поставки. Азербайджан отправил в Белоруссию 90 тысяч тонн нефти © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

3 марта Лукашенко заявил на совещании по вопросам работы нефтеперерабатывающего комплекса Белоруссии, что США готовы выделить $1 млрд на строительство инфраструктурных объектов для прокачки нефти из стран Балтии в Белоруссию, а также Минск может рассчитывать на совсем дешёвые кредиты на строительство «той же несчастной трубы с Балтики».

«А почему нет, если с Россией возникли проблемы, если Россия не идёт на уступки? Лукашенко считает, что раз мы в одном союзном государстве, понятно, что где-то это квазигосударство, но в чём-то одна часть этого государства должна иметь какие-то льготы, хотя бы в энергетике. У него есть своя определённая логика — почему очень разные цены на энергоносители? Когда мировые цены падают, почему Белоруссия должна платить по повышенным ценам России за нефть и газ?» — сказал Валерий Гарбузов.

Россия

Поладить с Россией Трамп обещал ещё до избрания президентом, но выполнить обещание до сих пор не удалось. Однако пока всё обстоит с точностью да наоборот: нынешняя администрация ввела против России больше санкций, чем администрация Барака Обамы, закрыла несколько дипломатических представительств РФ, разорвала договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а теперь может не продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Выполнить обещание наладить отношения с Россией Трампу мешают прежде всего внутриполитические противоречия в Штатах, спровоцированные выходом Крыма из состава Украины и присоединением к РФ, а также обвинением нынешнего президента США в связях с Москвой во время избирательной кампании 2016 года. Но спецпрокурор Роберт Мюллер по итогам двухлетнего расследования не нашёл никаких доказательств сговора. На выборах в США всё решают карты. А козырная из них – российская © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Некоторые говорят, что теперь у Трампа развязаны руки в отношениях с Россией — и расследование не доказало ничего, и импичмент провалился. Я считаю, что во второй срок его президентства демократы вряд ли организуют новое мощное расследование, второго импичмента тоже не будет — в этом плане Трамп будет более свободен, но и второе президентство будет блокировано, потому что демократы никуда не уйдут из Конгресса, они как были его врагами, так и останутся. Важная особенность политической ситуации эпохи Трампа — это ненависть оппонентов к нему, которая даже выражается в неконтролируемом поведении Нэнси Пелоси. Эта ненависть не уйдёт никуда», — уверен Гарбузов.

5 февраля советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, выступая в Вашингтоне, сказал, что Вашингтон заинтересован в хороших отношениях с Россией, собирается общаться с русскими и хочет сделать всё, что от него зависит, чтобы между двумя странами были отличные отношения.

Говоря в целом о политике Соединённых Штатов на постсоветском пространстве, Гарбузов выразил мнение, что применяемые Вашингтоном методы экономического проникновения, инвестиции, мягкая сила будут и дальше использоваться. По его словам, этого и следовало ожидать, ведь в своё время в регионе образовался вакуум и начал заполняться, где-то быстро, где-то не очень.

«Если Россия хочет привязывать страны постсоветского пространства, то этим странам должны предоставить такие экономические льготы, которые будут блокировать их внимание к другим соседям. Политика стран этого региона очень интересная: с одной стороны, им не хочется рвать отношения с Россией, а с другой, за период после распада СССР они уже наладили отношения с южными соседями, кто-то с Турцией, кто-то — с арабскими государствами. Они уже сравнивают и сопоставляют, поэтому это уже не та ситуация, это уже не бывшие советские республики, которые были разными нитями привязаны к Москве, а уже самостоятельные государства, которые в какой-то критической ситуации будут выбирать, что они и делают», — подчеркнул Гарбузов.